कारचोरी प्रकरणाचा लागला छडा, पोलिसांनी निजामाबादहून आरोपीला ठोकल्या बेड्या; साथीदार फरार

तुळजापूर : राज्यासह देशभरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, दररोज चोरटे नागरिकांच्या वाहनावरदेखील डल्ला मारत आहेत. अशातच आता तांत्रिक तपास, टोल नाक्यांवरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल लोकेशनच्या आधारे तुळजापूर व सोलापूर येथून चोरीस गेलेल्या दोन स्विफ्ट डिझायर कारांचा छडा लावत पोलिसांनी एका सराईत कारचोराला अटक केली आहे. तेलंगणातील निजामाबाद येथून दोन्ही कार जप्त करण्यात आल्या असून, आरोपीला तुळजापूर पोलिसांनी अटक करून पुढील चौकशी सुरु केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तुळजापूर येथील जितेंद्र मधुसूदन भूमकर यांच्या नातेवाईकांची अंदाजे ७ लाख रुपये किंमतीची स्विफ्ट डिझायर (एमएच-१२ आरके-६३११) ही कार दिनांक १४ मे २०२६ रोजी नळदुर्ग रोडवरील विठ्ठल पतसंस्थेसमोर उभी असताना चोरीस गेली होती. त्याचप्रमाणे दिनांक १९ मे २०२६ रोजी सोलापूर शहरातील फौजदार चावडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून आणखी एक स्विफ्ट डिझायर कार चोरीस गेली होती. दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास सुरू असताना तुळजापूर व फौजदार चावडी पोलिसांनी संयुक्तपणे तांत्रिक विश्लेषण केले.
टोल नाक्यांवरील सीसीटीव्ही फुटेज, फास्टॅग व्यवहारांची माहिती तसेच मोबाईल तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीचा माग काढण्यात आला. तपासादरम्यान समद मेहमुद शेख (रा. निजामाबाद, तेलंगणा) याचे नाव समोर आले. पोलिसांनी दिनांक ६ जून २०२६ रोजी निजामाबाद येथे कारवाई करून दोन्ही स्विफ्ट डिझायर कार जप्त केल्या आणि आरोपीला ताब्यात घेतले. आरोपीने गाडीची काच फोडून साथीदाराच्या मदतीने चोरी केल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणातील दुसरा साथीदार अद्याप फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.
आरोपीला तुळजापूर पोलीस ठाण्यात आणून चार दिवसांची पोलीस कोठडी घेण्यात आली होती. जिल्हा पोलीस अधीक्षक रितू खोकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. निलेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब मांजरे यांच्या आदेशाने पोलीस हवालदार संतोष कारवार तसेच फौजदार चावडी पोलीस ठाण्याच्या पथकाने ही यशस्वी कारवाई केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून फरार साथीदाराला लवकरच अटक करण्यात येईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
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तुळजापूरातील अन्य वाहनचोरींचाही उलगडा होणार?
निजामाबाद येथील आरोपी सदन मेहमुद शेख याला अटक केल्यानंतर तुळजापूर शहर व परिसरात यापूर्वी घडलेल्या वाहन चोरीच्या गुन्ह्यांचाही उलगडा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्राथमिक चौकशीत आरोपीकडून महत्त्वाची माहिती मिळाल्याचे समजते. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत चोरीस गेलेल्या चारचाकी वाहनांच्या गुन्ह्यांशी त्याचा किंवा त्याच्या टोळीचा संबंध आहे का, याचा तपास पोलीस करीत आहेत. आरोपीच्या फरार साथीदाराचा शोध सुरू असून, पुढील चौकशीत आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता पोलीस सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.