Accident: पुणे-बेंगलोर हायवेवर भीषण अपघात; मिनी बस-ट्रकच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू, 5 जण जखमी

कोल्हापूरहून जेजुरीला अपघातग्रस्त मिनी बस जात होती. त्यावेळी मिनी बस आणि ट्रकची पुणे-बेंगलोर हायवेवर डिमार्टसमोर भीषण धडक झाली. या भीषण अपघातात दोन जण जागीच ठार झाले. तर पाच जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
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उपचार सुरु
या अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावे स्नेहल उत्तम कांबळे आणि एकनाथ बापू कांबळे अशी आहे. तर रोहित बनसोडे ,बबलू पवार ,अनिकेत भांडे ,ऋषी रंकाळे, अजय शिंगे असे जखमींचे नावे आहेत. जखमींना शिवेंद्रसिंहराजे रेस्क्यू टीमच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने जखमींना उपचारासाठी दाखल केले आहे.
पुण्यात भाड्याच्या वादातून रिक्षाचालकावर हल्ला; डोक्यात दगड घातला अन्…
राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. भाड्यावरुन वाद झाल्याने प्रवाशाने रिक्षाचालकाच्या डोक्यात दगड घातल्याची घटना हडपसर भागात घडली आहे. या प्रकरणी प्रवाशाविरुद्ध हडपसर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ईश्वर बरोडा पवार (वय ३७, रा. वैदुवाडी, हडपसर) असे जखमी झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव आहे. या प्रकरणी प्रवासी भागवत गुंडाप्पा वाले (वय २५, रा. केशव चौक, माळवाडी, हडपसर) याच्याविरुद्ध गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. पवार यांनी याबाबत हडपसर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी हा रखवालदार म्हणून काम करतो. १८ जून रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास हडपसर गाडीतळ परिसरात रिक्षाचालक पवार हे थांबले होते. त्यावेळी आरोपीने वैदुवाडीला जाण्यासाठ किती भाडे घेणार आहे, अशी विचारणा केली. भाड्यावरुन त्यांच्यात वाद झाला. आरोपीने रिक्षाचालक पवार यांना शिवीगाळ करुन मारहाण केली. त्यांच्या डोक्यात दगड घातला. या घटनेत पवार जखमी झाले. पोलीस हवालदार मुंढे अधिक तपास करत आहेत.
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Ans: या अपघातात स्नेहल उत्तम कांबळे आणि एकनाथ बापू कांबळे या दोन जणांचा मृत्यू झाला.
Ans: हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव छगन पांडुरंग भिसे (वय 54) असे आहे.
Ans: अपघात आणि हत्या प्रकरणाचा पोलीस तपास सुरू असून संबंधित आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.