गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Kalyan News Woman Dies After Coming Into Contact With An Exposed Live Wire While Out To Buy Snacks For Her Children Husband Levels Serious Allegations Against The Police

Kalyan News: मुलांसाठी खाऊ आणायला गेली अन् उघड्या वीजवाहिनीने घेतला जीव; पतीचा पोलिसांवरही गंभीर आरोप

Updated On: Jul 02, 2026 | 02:36 PM IST
जाहिरात
सारांश

कल्याण पूर्वेतील हनुमान नगर येथे पावसादरम्यान रस्त्यावर पडलेल्या उघड्या वीजवाहिनीचा शॉक लागून 24 वर्षीय शशी राहुल चक्र यांचा मृत्यू झाला. त्या मुलांसाठी खाऊ आणण्यासाठी घराबाहेर पडल्या होत्या. या घटनेनंतर महावितरणवर निष्काळजीपणाचा आरोप करण्यात आला असून, मृत महिलेच्या पतीने एका पोलीस कर्मचाऱ्यावर 'खर्चा-पाणी' मागितल्याचाही गंभीर आ

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पावसाच्या पाण्यात वीजप्रवाह पसरल्याने 24 वर्षीय शशी राहुल चक्र यांचा शॉक लागून मृत्यू झाला.
  • नागरिकांनी महावितरणच्या निष्काळजीपणावर गंभीर आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.
  • मृत महिलेच्या पतीने शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करताना एका पोलीस कर्मचाऱ्याने ‘खर्चा-पाणी’ची मागणी केल्याचा आरोप केला.
कल्याण: कल्याण येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दोन लहान मुलांसाठी खाऊ आणण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या 24 वर्षीय महिलेचा रस्त्यावर पडलेल्या उघड्या वीजवाहिनीचा शॉक लागून जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर महावितरणच्या निष्काळजीपणावर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, मृत महिलेच्या पतीने तपासादरम्यान एका पोलीस कर्मचाऱ्याने ‘खर्चा-पाणी’ची मागणी केल्याचा गंभीर आरोप केल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. घडलेली घटना कल्याण पूर्वेतील हनुमान नगर परिसरात घडली.

काय घडलं नेमकं?

शशी चक्र असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या आपले पती राहुल चक्र आणि दोन लहान मुलांसह कल्याण पूर्वेतील हनुमान नगर भागात राहत होत्या. बुधवारी परिसरात मुसळधार पाऊस सुरु होता. याच दरम्यान मुलांसाठी खाऊ आणण्यासाठी त्या घराबाहेर पडल्या. मात्र, रस्त्यावर महावितरणची मुख्य वीज वाहिनी उघड्यावर तुटून पडलेली होती. पावसाच्या पाण्यामुळे संपूर्ण परिसरात विजेचा करंट पसरला होता. या पाण्यातून जात असताना शशी चक्र यांना विजेचा जोरदार झटका बसला. हा शॉक इतका भीषण होता की, शशी यांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली.

भाडेकरू बनून घरमालकांनाच लुटले, पोलिसांनी ‘बंटी-बबली’ दाम्पत्याला ठोकल्या बेड्या; तब्बल…

पतीचा पोलिसांवर गंभीर आरोप

या प्रकरणाचा तपास डोंबिवलीतील टिळक नगर पोलीस करत आहेत. पती राहुल चक्र यांनी पोलिसांवरच गंभीर आरोप करत आहे. “माझी पत्नी आम्हाला सोडून गेली, माझ्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दोन लहान मुलं आईसाठी रडत आहेत. आम्ही जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये कायदेशीर आणि शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी गेलो, तेव्हा तिथे असणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याने आमच्याकडे थेट ‘खर्चा-पाणी’ देण्याची मागणी केली. हॉस्पिटलमध्ये काही खर्च करावा लागेल, आम्हाला काही द्यावं लागेल, असं तो म्हणाला.

महावितरणचे अधिकारी जबाबदार

पावसाळ्यापूर्वी महावितरणने उघड्या वीज वाहिन्या, उघडे डीपी बॉक्स दुरुस्त करणे बंधनकारक असतानाही हनुमान नगर भागात निष्काळजीपणा करण्यात आला. त्यामुळे या अपघाताला पूर्णपणे महावितरणचे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच लाचखोर पोलीस कर्मचाऱ्याची निष्पक्ष चौकशी करून त्याला तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.

Beed Crime: लग्नात मानपान कमी, ‘स्कॉर्पिओ’साठी 10 लाखांची मागणी; विवाहितेचा अमानुष छळ

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: कल्याण पूर्वेतील हनुमान नगर परिसरात ही दुर्दैवी घटना घडली.

  • Que: महिलेचा मृत्यू कशामुळे झाला?

    Ans: रस्त्यावर पडलेल्या उघड्या वीजवाहिनीमुळे पावसाच्या पाण्यात पसरलेल्या विजेचा शॉक लागून त्यांचा मृत्यू झाला.

  • Que: घटनेनंतर कोणते आरोप करण्यात आले?

    Ans: महावितरणवर निष्काळजीपणाचा आरोप करण्यात आला असून, मृत महिलेच्या पतीने एका पोलीस कर्मचाऱ्यावर 'खर्चा-पाणी'ची मागणी केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

Web Title: Kalyan news woman dies after coming into contact with an exposed live wire while out to buy snacks for her children husband levels serious allegations against the police

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 02:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ketan Agrawal Muder Case: सियाच्या घरातून पुरावे जप्त; पोलिसांची संशयाची सुई आता नेमकी कोणाकडे?
1

Ketan Agrawal Muder Case: सियाच्या घरातून पुरावे जप्त; पोलिसांची संशयाची सुई आता नेमकी कोणाकडे?

Beed Crime: लग्नात मानपान कमी, ‘स्कॉर्पिओ’साठी 10 लाखांची मागणी; विवाहितेचा अमानुष छळ
2

Beed Crime: लग्नात मानपान कमी, ‘स्कॉर्पिओ’साठी 10 लाखांची मागणी; विवाहितेचा अमानुष छळ

Gujarat Crime: तीन वर्षे पत्नी असल्याचा विश्वास; प्रत्यक्षात पुरुष असल्याचं समजताच दगडाने ठेचून हत्या
3

Gujarat Crime: तीन वर्षे पत्नी असल्याचा विश्वास; प्रत्यक्षात पुरुष असल्याचं समजताच दगडाने ठेचून हत्या

Chandrapur Crime : नवजात बाळ विक्री प्रकरणाला राजकीय वळण; भाजपशी संबंधित दोन महिला पदाधिकाऱ्यांना अटक
4

Chandrapur Crime : नवजात बाळ विक्री प्रकरणाला राजकीय वळण; भाजपशी संबंधित दोन महिला पदाधिकाऱ्यांना अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RRB Group D Result: रेल्वे ग्रुप डी परीक्षेचा निकाल जाहीर, मुंबई झोनचा कटऑफ ७७ पार; फिजिकल टेस्टचे नियम आणि स्वरूप काय?

RRB Group D Result: रेल्वे ग्रुप डी परीक्षेचा निकाल जाहीर, मुंबई झोनचा कटऑफ ७७ पार; फिजिकल टेस्टचे नियम आणि स्वरूप काय?

Jul 02, 2026 | 03:38 PM
How To Kill Man? मेट्रोत पुस्तक उघडलं अन् प्रवाशांचे डोळेच विस्फारले! टायटल पाहून पुरुषांची उडाली झोप

How To Kill Man? मेट्रोत पुस्तक उघडलं अन् प्रवाशांचे डोळेच विस्फारले! टायटल पाहून पुरुषांची उडाली झोप

Jul 02, 2026 | 03:37 PM
Mumbai News: पश्चिम रेल्वेच्या सौरऊर्जा क्षमतेत झाली मोठी वाढ! वर्षाला १३ कोटींची बचत; मुंबई सेंट्रल मंडळाची कामगिरी

Mumbai News: पश्चिम रेल्वेच्या सौरऊर्जा क्षमतेत झाली मोठी वाढ! वर्षाला १३ कोटींची बचत; मुंबई सेंट्रल मंडळाची कामगिरी

Jul 02, 2026 | 03:33 PM
Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जलाशयांची जलपातळी ७.३१ टक्क्यांवर, पवई तलाव ओव्हरफ्लो; शुक्रवारी BMC ची मोठी बैठक

Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जलाशयांची जलपातळी ७.३१ टक्क्यांवर, पवई तलाव ओव्हरफ्लो; शुक्रवारी BMC ची मोठी बैठक

Jul 02, 2026 | 03:32 PM
Eng Vs Dr congo FIFA 2026: हॅरी केनचा डबल धमाका! इंग्लंडचा काँगोवर 2-1 ने थरारक विजय, राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक

Eng Vs Dr congo FIFA 2026: हॅरी केनचा डबल धमाका! इंग्लंडचा काँगोवर 2-1 ने थरारक विजय, राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक

Jul 02, 2026 | 03:31 PM
Khamenei Funeral: 69 वर्षांची प्रतीक्षा… खामेनींचा मृतदेह दफन करण्यापूर्वी का नेला जाणार कर्बला आणि नजफला?

Khamenei Funeral: 69 वर्षांची प्रतीक्षा… खामेनींचा मृतदेह दफन करण्यापूर्वी का नेला जाणार कर्बला आणि नजफला?

Jul 02, 2026 | 03:30 PM
‘तुमच्या पक्षात असतील तर वाघ, दुसरीकडे गेले की वेश्या?’; राज ठाकरेंच्या टीकेला संजय शिरसाट यांचा पलटवार

‘तुमच्या पक्षात असतील तर वाघ, दुसरीकडे गेले की वेश्या?’; राज ठाकरेंच्या टीकेला संजय शिरसाट यांचा पलटवार

Jul 02, 2026 | 03:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा