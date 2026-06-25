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Ketan Agrawal Murder Case: लोहगड हत्याकांडात नवा ट्विस्ट; चेतनच्या वडिलांचा दावा- मुलाला बळजबरीने गोवण्यात आलं

Updated On: Jun 25, 2026 | 10:07 AM IST
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सारांश

पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवे वळण आले आहे. आरोपी चेतन चौधरीचे वडील बाबूलाल चौधरी यांनी मुलाचा या घटनेशी संबंध नसल्याचा दावा केला आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार सिया आणि चेतनवर हत्येचा कट रचल्याचा आरोप आहे, तर चेतनचे कुटुंब त्याला निर्दोष सांगत आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • चेतन चौधरीच्या वडिलांनी मुलाला प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा केला.
  • पोलिसांकडून तांत्रिक पुरावे आणि कॉल डिटेल्सच्या आधारे तपास सुरू.
  • सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यावरील आरोपांवर पुढील तपास सुरू आहे.
पुणे: पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर झालेला केतन अग्रवाल हत्याकांडाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरलं आहे. लोहगड किल्ल्यावरून तरुण व्यवसायिक केतन अग्रवाल (Ketan Agrawal) याला दरीत ढकलून सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांनी मिळून हत्या केली. चेतन चौधरीने पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि स्वतःचे लोकेशन लपवण्यासाठी त्याने आपल्या नोकराचा फोण वापरला. नोकराच्या फोनचे लोकेशन देखील लोहगडाच्या जवळपास आढळले आहेत. आता या प्रकरणी नोकर नीरज कुमार याने पोलिसांना सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र आता आरोपी चेतन चौधरी याच्या वडिलाने “चेतनचा या हत्येशी काहीही संबंध नाही,त्याला या प्रकरणात बळजबरीने गोवण्यात आले आहे,” असा दावा केला आहे. (Ketan Agrawal Murder Case)

काय म्हणाले चेतनचे वडील?

मुख्य आरोपी चेतन चौधरी (chetan chaudhari) याचे वडील बाबूलाल चौधरी यांनी प्रसार माध्यमांसमोर येत आपल्या मुलाची बाजू मंडळी आहे. त्यांच्या कुटुंबाचा सिया गोयल नावाच्या मुलीशी दूरदूरपर्यंत कोणताही संबंध नव्हता. सिया आणि चेतन यांच्यात मैत्री होती किंवा ते एकमेकांसोबत फिरत होते, हे आम्हाला आता पोलिसांनी अटक केल्यानंतर समजले. आमच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने आजपर्यंत त्या दोघांना एकत्र पाहिलेले नाही. १८ जून रोजी चेतन लोहगड किल्ल्यावर गेला होता, याची पुसटशी कल्पनाही आम्हाला नव्हती. घरातून निघताना त्याने फक्त एका मीटिंगला जात असल्याचे सांगितले होते, असे बाबूलाल चौधरी यांनी स्पष्ट केले. (Ketan Agrawal Murder Case)

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चेतन पोलीस ठाण्यात काय बोलला?

चेतनला जेव्हा पोलिसांनी घरून ताब्यात घेतले, तेव्हाच या प्रकरणाचे गांभीर्य समजल्याचे वडिलांनी सांगितले. पोलीस स्टेशनमध्ये “जेव्हा आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो, तेव्हा चेतन मला स्पष्टपणे म्हणाला की, ‘माझा या घटनेशी काहीही संबंध नाही. मी तिथे हजर होतो, हे मला बळजबरीने कबूल करायला लावले आहे.’ तो तिथे प्रत्यक्षात हजर होता की नव्हता, हे आम्हाला ठाऊक नाही. तिथे गेल्याचे काही पुरावे पोलीस दाखवत आहेत, पण त्याने आम्हाला काहीही सांगितले नव्हते. चेतनवर यापूर्वी कोणताही आरोप किंवा पोलीस केस नाही.”(Ketan Agrawal Murder Case)

सिया त्याच्या अगदी जवळ उभी…

वडिलांच्या दाव्यानुसार, चेतनने त्यांना सांगितले होते की, घटनेच्या वेळी तो मुख्य स्पॉटपासून काही अंतरावर उभा होता आणि केतन दरीत कोसळला तेव्हा सिया (siya goyal) त्याच्या (केतनच्या) अगदी जवळ उभी होती. पोलिसांनी सुरुवातीला हे प्रकरण किरकोळ असल्याचे सांगितले होते, असाही आरोप त्यांनी केला. (Ketan Agrawal Murder Case)

चेतनच्या काकांनी काय म्हंटल?

या प्रकरणावर चेतनच्या काकांनी देखील आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, “चेतनचा या संपूर्ण प्रकरणात कोणताही रोल नाही. तो अतिशय सज्जन आणि सरळ स्वभावाचा मुलगा आहे. तो मार्केटयार्ड येथे वडिलांच्या ड्रायफ्रूट्स आणि किराणा दुकानाचे काम प्रामाणिकपणे पाहायचा.” (Ketan Agrawal Murder Case)

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: केतन अग्रवाल प्रकरणातील आरोपी कोण आहेत?

    Ans: या प्रकरणात सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना आरोपी करण्यात आले आहे.

  • Que: चेतनच्या वडिलांनी काय दावा केला?

    Ans: चेतनचा हत्येशी संबंध नसून त्याला या प्रकरणात अडकवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला

  • Que: पोलिस कोणत्या आधारावर तपास करत आहेत?

    Ans: पोलिस सीसीटीव्ही, मोबाईल लोकेशन, कॉल डिटेल्स आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास करत आहेत.

Web Title: Ketan agrawal murder case new twist in the lohagad murder case chetans father claims his son was forcibly implicated

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Published On: Jun 25, 2026 | 10:07 AM

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