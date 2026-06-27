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“बाबा मी जात आहे…”, सासरच्या जाचाला कंटाळून २४ वर्षीय तरुणीने संपवले आयुष्य; मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ केला शूट

Updated On: Jun 27, 2026 | 02:21 PM IST
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सारांश

Delhi Crime : दिल्लीतील नांगलोई परिसरात एका विवाहित महिलेच्या आत्महत्येच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. मृत्यूपूर्वी तिने एक भावनिक व्हिडिओ रेकॉर्ड करून आपल्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट केले.

"बाबा मी जात आहे...", सासरच्या जाचाला कंटाळून २४ वर्षीय तरुणीने संपवले आयुष्य; मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ केला शूट

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • आत्महत्येपूर्वी महिलेने एक भावनिक व्हिडिओ रेकॉर्ड करून गंभीर आरोप केले.
  • घटनेनंतर पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन सर्व बाजूंनी तपास सुरू केला आहे.
  • व्हिडिओतील दाव्यांमुळे हे प्रकरण सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे.
घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत असून दिल्लीच्या नांगलोई परिसरातून अशीच एक बातमी समोर आली आहे. सासरच्या जाचाला कंटाळून एका विवाहित महिलेने आपले आयुष्य संपवले आणि आत्महत्येचे कारण तिने व्हिडिओत स्पष्ट केले आहे. मृत्यूपूर्वी तरुणीने आपल्या फोनच्या कॅमेरात व्हिडिओ शूट केला आणि आपल्या आई-वडिलांना सांगितले की, यापुढे ती कुणालाही त्रास देणार नाही. आपल्या मुलीचे, भावाचे आणि बहिणीचे नाव घेऊन ती आणखीनच भावूक झाली. व्हिडिओ शूट केल्यानंतर तरुणीने गळफास घेत आत्महत्या केली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून घटनेचा तपास सुरु आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत तरुणीचे नाव टीना असून सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी तिचा विवाह दिल्लाच्या नांगलोई परिसरातील एका तरुणासोबत झाला होता. टीनाचा पती प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काम करत होता. दोघांनीही दीड वर्षांची एक मुलगी देखील आहे. पती आणि सासरच्यांकडून होणाऱ्या जाचामुळे आत्महत्या करत असल्याचा आरोप टीनाने व्हिडिओत केला. मुख्य म्हणजे व्हिडिओत तिने असेही म्हटले की, तिच्या मुलीला कुणाच्याही हवाली करु नये, अगदी पतीच्याही नाही.

पोलिस तपास सुरु

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस मंगळवारी घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी मृतदेह आपल्या ताब्यात घेतला. मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. महिलेचा मृत्यू तिच्या लग्नाच्या सात वर्षांच्या आत झाल्याने, एसडीएम आणि तहसीलदारांना या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली आणि कायद्यानुसार तपास सुरू करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिडितेच्या आईने सासरच्यांवर हुंड्याचा आरोप केला नाही परंतु टीनाचा पती दारु पिऊन तिला मारहाण करायचा असे सांगितले. पोलिस सर्व पुरावे, व्हिडिओची पडताळणी करत असून महिलेने आत्महत्या का केली, यामागील परिस्थिती शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

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जादू-टोनाचा आरोप

टीनाने व्हिडिओत सांगितले की, “बाबा माझी मुलगी मोना आता तुमची जबाबदारी आहे. तुम्ही जसे मला सांभाळले तसेच तिलाही सांभाळा. मी तुम्हाला खूप त्रास दिला पण आता कोणताच त्रास देणार नाही. आई माझ्यासाठी आता पुन्हा कुणाशाही भांडू नकोस. चुकी माझी आहे, लग्न मी केले होते. यांच्या घरचे अजिबात चांगले नाहीत. जे आपल्या मुलाचे नाही झाले ते माझे आणि माझ्या मुलीचे कसे होणार. आई मी सासूला, दीराला आणि कुणालाही मारलं नाही. हे माझ्यावर खोटा आळ घेत आहेत मी कुणावरही जादू-टोना केला नाही. मला तर फक्त माझे एक लहान कुटुंब बनवायचे होते. पण आता नाही बनवू शकत, माझे नशीब खराब आहे. आई माझी आठवण काढू नकोस. मी तुला त्रास देणार नाही. मी तुझी चांगली मुलगी आहे, मी कधीच तुझ्याविषयी वाईट विचार केला नाही. बाबांशी भांडू नकोस. गुनगुन, मोनाला तू सांभाळशील. तिची दुसरी आई आहेस तू, माझ्या मुलीला तू सांभाळून ठेव”.

Web Title: Delhi woman suicide video alleges domestic harassment before death

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Published On: Jun 27, 2026 | 02:20 PM

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