Ambernath Crime: दीड महिन्यांपूर्वीच झाले लग्न; घरात CCTV, शेजाऱ्यांशी बोलल्याने मारहाण, 26 वर्षीय महिलेचं टोकाचं पाऊल

काय घडलं महिलेसोबत?
या घटनेतील मृत महिलेचे नाव विशाखा तिळकर (वय २६) असे आहे. अवघ्या दीड महिन्यापूर्वी म्हणजे ३० एप्रिल रोजी विशाखाचा डॉक्टर नितीन तिळकर याच्याशी झाला होता. लग्नाआधी दोघांमध्ये चांगले संबंध होते. तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत होतं. मात्र लग्नानंतर विशाखाला मानसिक आणि शारीरिक त्रास देण्यास सुरुवात झाली. ती दिवसभर काय करते कोणाशी बोलते यावर लक्ष ठेवण्यासाठी डॉक्टर पतीकडून घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले. माहेराहून सोनं आणि पैसे आणण्याची वारंवार मागणी केली जात होती. लग्नावेळी हवं तेवढे मानपान मिळालं नाही म्हणून सासरच्या मंडळींकडून विशाखाला त्रास दिला जात होता.
खळबळजनक ! पुण्यात आयटी मॅनेजरवर भोंदूबाबाचा लैंगिक अत्याचार; 25 वर्षांपासून प्रकार होता सुरु, व्हिडिओ-फोटो काढले अन्…
सीसीटीव्ही कॅमेरेमध्ये ती कोणाशी बोलतांना दिसली तर घरी आल्यांनतर तिला मारहाण करण्यात येत होती. दोन दिवसांपूर्वी एका शेजारी महिलेसोबत बोलल्याच्या कारणावरून विशाखाला मारहाण करण्यात आली होती. यांनतर तिने घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी विशाखाने घडलेला सगळा प्रकार आपल्या आईला सांगितला होता. आई- वडील तिला माहेरी आणण्याच्या तयारीत होते मात्र तो पर्यंत विशाखाने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती कुटुंबीयांना मिळाली.
कुटुंबीयांनी तातडीने शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी विशाखाला मानसिक आणि शारीरिक त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती डॉक्टर नितीन तिळकर, सासू छाया तिळकर, दीर निनाद तिळकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तर डॉक्टर पती नितीन तिळकर याला अटक करण्यात आली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा विवाहित महिलांच्या सुरक्षेचा आणि हुंडाबळीच्या प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या घटनेने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Uttarakhand News: 12 वीची टॉपर, पण नैराश्याशी हरली; सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं ‘आय लव्ह यू मम्मी-पप्पा’
Ans: सासरकडून होणारा मानसिक व शारीरिक छळ, तसेच माहेराहून पैसे आणि दागिने आणण्याचा दबाव यामुळे तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे.
Ans: पतीने घरात आणि घराबाहेर CCTV कॅमेरे लावून तिच्या हालचालींवर नजर ठेवली होती.
Ans: डॉक्टर पती नितीन तिळकर याला अटक करण्यात आली असून सासू आणि दीराचा पोलीस शोध घेत आहेत.