गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Married Just A Month And A Half Ago Home Equipped With Cctv Beaten For Speaking To Neighbors26 Year Old Woman Takes Extreme Step

Ambernath Crime: दीड महिन्यांपूर्वीच झाले लग्न; घरात CCTV, शेजाऱ्यांशी बोलल्याने मारहाण, 26 वर्षीय महिलेचं टोकाचं पाऊल

Updated On: Jun 18, 2026 | 10:16 AM IST
जाहिरात
सारांश

अंबरनाथमध्ये सासरच्या छळाला कंटाळून 26 वर्षीय विशाखा तिळकर हिने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घरात CCTV लावून तिच्यावर पाळत ठेवली जात होती. माहेराहून पैसे व दागिने आणण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. या प्रकरणी डॉक्टर पतीला अटक करण्यात आली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लग्नानंतर विशाखावर मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोप.
  • घरात CCTV लावून तिच्या हालचालींवर पतीकडून पाळत ठेवली जात होती.
  • आत्महत्येप्रकरणी डॉक्टर पती अटकेत, सासू आणि दीराचा शोध सुरू.
अंबरनाथ: अंबरनाथ  येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दीड महिन्या पूर्वीच झाले होते लग्न. पत्नीवर पाळत ठेवण्यासाठी डॉक्टर पतीने सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले. शेजाऱ्यांशी बोलली म्हणून बेदम मारहाण करण्यात आली. अखेर सासरच्या छळाला कंटाळून २६ वर्षीय महिलेने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात डॉक्टर पतीला अटक करण्यात आली आहे. तर सासू आणि दीर यांचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं महिलेसोबत?

या घटनेतील मृत महिलेचे नाव विशाखा तिळकर (वय २६) असे आहे. अवघ्या दीड महिन्यापूर्वी म्हणजे ३० एप्रिल रोजी विशाखाचा डॉक्टर नितीन तिळकर याच्याशी झाला होता. लग्नाआधी दोघांमध्ये चांगले संबंध होते. तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत होतं. मात्र लग्नानंतर विशाखाला मानसिक आणि शारीरिक त्रास देण्यास सुरुवात झाली. ती दिवसभर काय करते कोणाशी बोलते यावर लक्ष ठेवण्यासाठी डॉक्टर पतीकडून घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले. माहेराहून सोनं आणि पैसे आणण्याची वारंवार मागणी केली जात होती. लग्नावेळी हवं तेवढे मानपान मिळालं नाही म्हणून सासरच्या मंडळींकडून विशाखाला त्रास दिला जात होता.

खळबळजनक ! पुण्यात आयटी मॅनेजरवर भोंदूबाबाचा लैंगिक अत्याचार; 25 वर्षांपासून प्रकार होता सुरु, व्हिडिओ-फोटो काढले अन्…

सीसीटीव्ही कॅमेरेमध्ये ती कोणाशी बोलतांना दिसली तर घरी आल्यांनतर तिला मारहाण करण्यात येत होती. दोन दिवसांपूर्वी एका शेजारी महिलेसोबत बोलल्याच्या कारणावरून विशाखाला मारहाण करण्यात आली होती. यांनतर तिने घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी विशाखाने घडलेला सगळा प्रकार आपल्या आईला सांगितला होता. आई- वडील तिला माहेरी आणण्याच्या तयारीत होते मात्र तो पर्यंत विशाखाने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती कुटुंबीयांना मिळाली.

कुटुंबीयांनी तातडीने शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी विशाखाला मानसिक आणि शारीरिक त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती डॉक्टर नितीन तिळकर, सासू छाया तिळकर, दीर निनाद तिळकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तर डॉक्टर पती नितीन तिळकर याला अटक करण्यात आली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा विवाहित महिलांच्या सुरक्षेचा आणि हुंडाबळीच्या प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या घटनेने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Uttarakhand News: 12 वीची टॉपर, पण नैराश्याशी हरली; सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं ‘आय लव्ह यू मम्मी-पप्पा’

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विशाखा तिळकर हिने आत्महत्या का केल्याचा आरोप आहे?

    Ans: सासरकडून होणारा मानसिक व शारीरिक छळ, तसेच माहेराहून पैसे आणि दागिने आणण्याचा दबाव यामुळे तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: विशाखाच्या हालचालींवर कशी नजर ठेवली जात होती?

    Ans: पतीने घरात आणि घराबाहेर CCTV कॅमेरे लावून तिच्या हालचालींवर नजर ठेवली होती.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: डॉक्टर पती नितीन तिळकर याला अटक करण्यात आली असून सासू आणि दीराचा पोलीस शोध घेत आहेत.

Web Title: Married just a month and a half ago home equipped with cctv beaten for speaking to neighbors26 year old woman takes extreme step

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 10:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solapur Crime: रेल्वे रुळावर तरुणाचा मृतदेह, तर पाय मावशीच्या घरावर; आत्महत्या की घातपात? पंढरपूर हादरलं
1

Solapur Crime: रेल्वे रुळावर तरुणाचा मृतदेह, तर पाय मावशीच्या घरावर; आत्महत्या की घातपात? पंढरपूर हादरलं

Uttarakhand News: 12 वीची टॉपर, पण नैराश्याशी हरली; सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं ‘आय लव्ह यू मम्मी-पप्पा’
2

Uttarakhand News: 12 वीची टॉपर, पण नैराश्याशी हरली; सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं ‘आय लव्ह यू मम्मी-पप्पा’

Hariyana Crime: माहेरी आलेल्या मुलीला खोलीत नेलं अन्… सावत्र बापाच्या कृत्याने खळबळ
3

Hariyana Crime: माहेरी आलेल्या मुलीला खोलीत नेलं अन्… सावत्र बापाच्या कृत्याने खळबळ

Odisa Crime: संतापजनक! ३ नराधमांनी अल्पवयीन मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार, मुलगी गंभीरपणे जखमी
4

Odisa Crime: संतापजनक! ३ नराधमांनी अल्पवयीन मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार, मुलगी गंभीरपणे जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ambernath Crime: दीड महिन्यांपूर्वीच झाले लग्न; घरात CCTV, शेजाऱ्यांशी बोलल्याने मारहाण, 26 वर्षीय महिलेचं टोकाचं पाऊल

Ambernath Crime: दीड महिन्यांपूर्वीच झाले लग्न; घरात CCTV, शेजाऱ्यांशी बोलल्याने मारहाण, 26 वर्षीय महिलेचं टोकाचं पाऊल

Jun 18, 2026 | 10:16 AM
Garuda Purana: पूर्वजांचा फोटो भिंतीवर कोणत्या दिशेला लावावा? काय सांगते गरुड पुराण

Garuda Purana: पूर्वजांचा फोटो भिंतीवर कोणत्या दिशेला लावावा? काय सांगते गरुड पुराण

Jun 18, 2026 | 10:15 AM
Shefali Verma Record: शेफाली वर्माची T20 World Cup 2026 मध्ये तुफानी खेळी! वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवत रचला इतिहास

Shefali Verma Record: शेफाली वर्माची T20 World Cup 2026 मध्ये तुफानी खेळी! वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवत रचला इतिहास

Jun 18, 2026 | 10:06 AM
60 व्या वर्षी फेसबुकवर सापडलं प्रेम; सुहासिनी मुळे यांनी अवघ्या 75 दिवसांत उरकला लग्नसोहळा, अभिनेत्रीची अनोखी लव्हस्टोरी चर्चेत

60 व्या वर्षी फेसबुकवर सापडलं प्रेम; सुहासिनी मुळे यांनी अवघ्या 75 दिवसांत उरकला लग्नसोहळा, अभिनेत्रीची अनोखी लव्हस्टोरी चर्चेत

Jun 18, 2026 | 09:54 AM
Modi-Trump Meeting : शांत, संयमी आणि जबाबदार व्यक्तिमत्त्व… ; G7 परिषदेत ट्रम्प यांच्याकडून PM मोदींचे भरभरुन कौतुक

Modi-Trump Meeting : शांत, संयमी आणि जबाबदार व्यक्तिमत्त्व… ; G7 परिषदेत ट्रम्प यांच्याकडून PM मोदींचे भरभरुन कौतुक

Jun 18, 2026 | 09:47 AM
उन्हामुळे त्वचा खूप जास्त टॅन झाला आहे? मग या पद्धतीने चेहऱ्यावर लावा कच्चे दूध, सकाळी उठताच त्वचेवर दिसेल ग्लो

उन्हामुळे त्वचा खूप जास्त टॅन झाला आहे? मग या पद्धतीने चेहऱ्यावर लावा कच्चे दूध, सकाळी उठताच त्वचेवर दिसेल ग्लो

Jun 18, 2026 | 09:35 AM
Orry Income Reveal : ओरीची कमाई ऐकून व्हाल थक्क, एका रीलसाठी आकारतो लाखोंची फी, कमाईचा खुलासा करत म्हणाला, ‘पैशांनी मैत्री विकत..’

Orry Income Reveal : ओरीची कमाई ऐकून व्हाल थक्क, एका रीलसाठी आकारतो लाखोंची फी, कमाईचा खुलासा करत म्हणाला, ‘पैशांनी मैत्री विकत..’

Jun 18, 2026 | 09:32 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा