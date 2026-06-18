खळबळजनक ! पुण्यात आयटी मॅनेजरवर भोंदूबाबाचा लैंगिक अत्याचार; 25 वर्षांपासून प्रकार होता सुरु, व्हिडिओ-फोटो काढले अन्...

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारखे गुन्हे घडत आहेत. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय आहेत. असे असताना स्वतःला ‘ईश्वराचा अवतार’ व आध्यात्मिक गुरु भासवत आयटी कंपनीत व्यवस्थापक असलेल्या उच्चशिक्षित महिलेवर २५ वर्षे लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात उघडकीस आला आहे.
याप्रकरणी मुख्य आरोपी राधामोहन मिश्रा त्याच्या याच्यासह साथीदारांविरुद्ध खराडी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मूळची हरियाणातील हिसारची असेलली तक्रारदार महिला पुण्यातील नामांकित आयटी कंपनीत असोसिएट मॅनेजर आहे. तिचे वडील डॉक्टर होते. या कुटुंबाची २००० मध्ये स्वामी केवल नयनशी ओळख झाली. घरात वाईट शक्तींचा वावर असल्याचे सांगून त्याने कुटुंबाचा विश्वास संपादन केला.
तक्रारीनुसार, मिश्राने स्वतःला ईश्वराचा अवतार सांगत कुटुंबावर मानसिक वर्चस्व निर्माण केले. मला गुरु मानले नाही, तर मोठे नुकसान होईल, अशी भीती दाखवून सर्वांना प्रभावाखाली घेतले.
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दरम्यान, शिक्षण घेणाऱ्या पीडितेला कॉम्प्युटर शिकवण्याच्या बहाण्याने खोलीत बोलावून तिच्यावर त्याने लैंगिक अत्याचार केले. याप्रकरणी राधामोहन मिश्रा, श्वेता मिश्रा, स्वामी केवल नयन, गोविंद ब्रह्मचारी, नारायण साई, श्वेता पांडेसह इतर साथीदारांविरुद्ध अंधश्रद्धा जादूटोणा विरोधी कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल, मारहाण
पुढे २०१० मध्ये कुटुंब पुण्यात स्थलांतरित झाले. वडगावशेरी आणि नंतर वाघोली भागात राहताना आरोपीने पीडितेवर वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच अश्लील व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेलिंग, मारहाण आणि मानसिक छळही केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
घरच्यांनी पीडितेवरच अविश्वास दाखवला
नंतर राधामोहन मिश्रा याच्याशी त्यांची ओळख करून दिली. विशेष म्हणजे, पीडितेने २०१६ मध्ये आई-वडिलांना अत्याचाराबाबत माहिती दिली होती. मात्र, आरोपीच्या प्रभावाखाली असलेल्या कुटुंबीयांनी तिच्यावरच अविश्वास दाखवल्याचा आरोप आहे. अखेर दीर्घकाळ चाललेल्या छळापायी तरुणीने पोलिसांकडे धाव घेतली.
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