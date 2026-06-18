Uttarakhand News: 12 वीची टॉपर, पण नैराश्याशी हरली; सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं ‘आय लव्ह यू मम्मी-पप्पा’

नेमकं प्रकरण काय?
आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव रिया कुमारी थापा (२३ वर्ष) असे आहे. ती 1999 साली झालेल्या कारगिल युद्धातील एका माजी सैनिकाची मुलगी होती. नेहमी प्रमाणे रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करून रिया झोपलेली मात्र मंगळवारी दुपारपर्यंत खोली बाहेर आलीच नाही. त्यामुळे रियाची आई तिला जेवणासाठी बोलवायला गेली तेव्हा आतून कोणताही प्रतिसाद त्यांना मिळाला नाही. रियाच्या आईला संशय आला, त्यांनी तातडीने रियाच्या वडिलांना बोलावले. दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता रिया गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली.
आय लव्ह यू मम्मी, पप्पा…
या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी रियाचा मृतदेह ताब्यात घेतले असून त्यांना सुसाईड नोट सापडला. तिने हिंदीमध्ये लिहिलेल्या या चिठ्ठीत म्हटले आहे की, आय लव्ह यू मम्मी, पप्पा. या सर्व गोष्टींमध्ये कोणाचीही चूक नाही. रियाने आपल्या पालकांबद्दल प्रेम व्यक्त केले असून आपण स्वतःला सिद्ध करू शकलो नाही, या भावनेतून तिने हे पाऊल उचलल्याचे प्राथमिक तपासात दिसत आहे. अभ्यासात यश न मिळाल्याने आलेल्या नैराश्यातून तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे
12 वी मध्ये 97 टक्के
रिया ही अभ्यासात अत्यंत हुशार होती. तिने 12 वीच्या परीक्षेत तब्बल 97 टक्के मार्क्स मिळवून शाळेत अव्वल येण्याचा बहुमान मिळवला होता. तिचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न होते. त्यासाठी तिने नीट-युजी ची तयारी करत होती. पहिल्या प्रयत्नात तिला यश मिळाले नव्हते, त्यामुळे ती येत्या २१ जून रोजी होणाऱ्या नीटच्या पुनर्रिक्षेची जोरदार तयारी करत होती. ती दररोज रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करायची आणि सकाळी उशिरा उठायची, अशी माहितीही पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांमधील वाढते नैराश्य, शैक्षणिक ताण आणि स्पर्धेच्या दबावाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
Ans: रिया कुमारी थापा असे तिचे नाव होते.
Ans: ती वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट (NEET-UG) ची तयारी करत होती.
Ans: ‘आय लव्ह यू मम्मी-पप्पा, यात कोणाचीही चूक नाही’ अशी चिठ्ठी पोलिसांना सापडली.