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Nashik Crime: भोंदू बाबा अशोक खरातच्या पत्नीला दिलासा; कल्पना खरातला अटकपूर्व जामीन मंजूर

Updated On: Jun 25, 2026 | 11:52 AM IST
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सारांश

नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात पत्नी कल्पना खरात हिला न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. दैवीशक्तीचा धाक दाखवून जमीन हडप केल्याच्या कथित फसवणूक प्रकरणात सिन्नर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयाने तपासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर तिला दिलासा दिला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • कल्पना खरातला अटकपूर्व जामीन मंजूर.
  • 2004 मधील जमीन व्यवहारावर 2026 मध्ये गुन्हा दाखल.
  • न्यायालयाने तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले.
नाशिक: नाशिकमधील चर्चेत असलेल्या भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. दैवीशक्तीचा धाक दाखवून जमीन हडप केल्याच्या कथित फसवणूक प्रकरणात अशोक खरात यांची पत्नी कल्पना खरात हिला न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.सिन्नर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात नाशिकरोड अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या जामीनदाराच्या अटीवर कल्पना खरातला दिलासा दिला आहे. दरम्यान, 2004 मधील कथित जमीन व्यवहारावर 22 वर्षांनी गुन्हा दाखल झाल्याने न्यायालयाने या प्रकरणातील विलंबाचीही नोंद घेतली आहे.

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काय नेमकं प्रकरण?

२००४ मध्ये जमीन हडप केल्याचा गुन्हा तब्बल २२ वर्षांनी २०२६ मध्ये दाखल करण्यात आला. या प्रदीर्घ कालावधीत फिर्यादी किंवा त्यांच्या भावांनी खरेदी खत रद्द करण्यासाठी किंवा जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठी कधीही दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली नव्हती, ही बाब न्यायालयाने प्रकर्षाने नोंदवली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. करार करतांना फसवणुकीचा कोणताही अप्रामाणिक हेतू असल्याचे तपासात समोर
आलेले नाही, हा व्यवहार नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे अधिकृतरीत्या झाला असून, केवळ दिवाणी वादाला गुन्हेगारी प्रकरणाचा रंग देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर

न्यायालयाने कल्पना खरातला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने आरोपी कल्पना खरातला पोलिसांच्या गुन्ह्याशी संबंधित तपासात (Police Investigation) पूर्ण सहकार्य करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या निकालामुळे सिन्नर परिसरातील या बहुचर्चित कथित फसवणूक प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे.

अशोक खरातविरोधात 7 जुलैला सुनावणी

भोंदू अशोक खरातविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशोक खरात याच्याविरोधात देवीशक्ती असल्याचा दावा करून महिला भाविकांची फसवणूक करणे, त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करणे, आर्थिक फसवणूक करणे, खंडणी उकळणे तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत त्याच्याविरोधात एकूण 17 गुन्ह्यांची नोंद असून, त्यापैकी 12 प्रकरणांचा तपास विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) केला जात आहे. महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित आठ गुन्ह्यांमध्ये यापूर्वीच दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आता पोलिसांनी २ गुन्ह्यांमध्ये दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले आहे. २३ जून रोजी दोन प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयात होणार होती. मात्र, आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात न आल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. या दोन्ही प्रकरणांची पुढील सुनावणी ७ जुलै रोजी होणार आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: कल्पना खरात कोण आहेत?

    Ans: त्या कथित भोंदू बाबा अशोक खरात यांच्या पत्नी आहेत.

  • Que: हे प्रकरण कशाशी संबंधित आहे?

    Ans: दैवीशक्तीचा धाक दाखवून जमीन हडप केल्याच्या कथित फसवणूक प्रकरणाशी संबंधित आहे.

  • Que: न्यायालयाने कोणता निर्णय दिला?

    Ans: न्यायालयाने कल्पना खरात यांना अटींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

Web Title: Nashik crime relief for godman ashok kharats wife kalpana kharat granted anticipatory bail

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Published On: Jun 25, 2026 | 11:52 AM

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