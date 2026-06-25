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Thane Crime: संतापजनक! नातेवाईकाने आक्षेपार्ह व्हिडीओ दाखवला आणि नको ते केलं; आरोपी फरार

Updated On: Jun 25, 2026 | 10:57 AM IST
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सारांश

ठाण्यातील कळवा परिसरात 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा नातेवाईकाकडून विनयभंग केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. पीडित मुलीने आईला माहिती दिल्यानंतर कळवा पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी आरोपीविरोधात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून आरोपी सध्या फरार आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • कळव्यात अल्पवयीन मुलीशी नातेवाईकाकडून गैरवर्तनाचा आरोप.
  • पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
  • आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना.
ठाणे: ठाणे येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. कळवा येथील शांतीनगर परिसरात राहणाऱ्या १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच नातेवाईकांनी विनयभंग केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी कळवा पोलिसांनी ३० वर्षीय आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून तो फरार आहे. त्याचा शोध पोलीस घेत आहे. घडलेली घटना कळवा येथील शांतीनगर पोलीस ठाण्यात घडली. (Thane Crime)

काय घडलं नेमकं?

घडलेली घटना २० जून रोजी सकाळी 10.30 ते 11.30 च्या दरम्यान घडली. पीडित मुलगी कळव्यातील तिच्या राहत्या घरी एकटी होती. यादरम्यान कांदिवली, मुंबई येथून आलेल्या तिच्या ३० वर्षीय नातेवाईकाने तिला आक्षेपार्ह व्हिडीओ दाखवला. त्यांनतर त्याने पीडितेच्या हात धरून तिला अन्य ठिकाणी येण्याबाबत इशारे केले. एवढेच नाही तर तिचा टी-शर्ट काढण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे पीडित मुलगी घाबरली आणि त्याला जोरात तिने झटकले. ती तातडीने घराबाहेर पडली. (Thane Crime)

यानंतर पीडित मुलीने घडलेला सर्व प्रकार तिच्या आईला सांगितला. त्यांनतर आईने थेट कळवा पोलीस ठाणे गाठून आरोपी नातेवाईकांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता व पोक्सो कायद्यांतर्गत विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवला आहे. आरोपी फरार असून कळवा पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा महिलानांच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. (Thane Crime)

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ठाणे जिल्ह्यातून एका धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भिवंडी परिसरात एका व्यक्तीवर बाथरूमच्या खिडकीतून दोन महिलांचे गुपचूपपणे अश्लील व्हिडीओ रेकॉर्ड केल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी एफआरआय दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहे. मात्र आरोपी सध्या फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे. (Thane Crime)

घडलेली घटना ८ जून रोजी उशिरा सारंग गावातील एका बंगल्यात घडली. त्याच परिसरात राहणाऱ्या आरोपीने, आपला मोबाईल फोन बाथरूमच्या खिडकीला काठीचा आधार घेत टेकवून उभा केला आणि किशोरवयीन मुलीची आई आणि मावशीचे गुपचूप व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्याचा प्रयत्न केला. घरात उपस्थित असलेल्या एका १६ वर्षीय मुलीला संशयित आरोपीने व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचे लक्षात आले, तेव्हा हे घडलेले प्रकरण उघडकीस आले. नंतर पीडितेने पोलीस ठाणे गाठून या प्रकरणाची तक्रार दाखल केली. (Thane Crime)

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना ठाण्यातील कळवा येथील शांतीनगर परिसरात घडली.

  • Que: पीडित मुलीचे वय किती आहे?

    Ans: पीडित मुलगी 15 वर्षांची अल्पवयीन आहे.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर कोणती कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीविरोधात पोक्सो आणि संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे.

Web Title: Thane crime shocking relative showed an objectionable video and committed a heinous act accused absconding

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Published On: Jun 25, 2026 | 10:57 AM

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