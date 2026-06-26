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नसरापूर प्रकरणाची पोलिसांनी दिली ‘अप-टू-डेट’ माहिती; तपासाचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ त्याचदिवशी तयार

Updated On: Jun 26, 2026 | 12:17 PM IST
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सारांश

महाराष्ट्र दिनी ही दुर्दैवी घटना घडली होती. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी दुपारी याप्रकरणात गुन्हा दाखल झाला. नंतर १५ पोलिसांचे एक विशेष पथक स्थापन करून त्यांनी समन्वयाने या गुन्ह्याचा तपास सुरू केला.

नसरापूर प्रकरणाची पोलिसांनी दिली 'अप-टू-डेट' माहिती; तपासाचा 'अ‍ॅक्शन प्लॅन' त्याचदिवशी तयार

नसरापूर प्रकरणाची पोलिसांनी दिली 'अप-टू-डेट' माहिती; तपासाचा 'अ‍ॅक्शन प्लॅन' त्याचदिवशी तयार

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विस्तार

पुणे : नसरापूर येथील चिमुकलीवरील लात्कार आणि खुनानंतर रास्ता रोको करणाऱ्या नागरिकांना आरोपीवर कठोरात कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच दिवशी पोलिस तपास आणि कारवाईचा आराखडा (अॅक्शन प्लॅन) तयार केला. आमच्या १५ जणांच्या टीमसह विशेष सरकारी वकील व त्यांचे सहकारी आणि प्रादेशिक विज्ञान न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञांनी जीव ओतून खटला पूर्ण करता आला, असे पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

महाराष्ट्र दिनी ही दुर्दैवी घटना घडली होती. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी दुपारी याप्रकरणात गुन्हा दाखल झाला. नंतर १५ पोलिसांचे एक विशेष पथक स्थापन करून त्यांनी समन्वयाने या गुन्ह्याचा तपास सुरू केला. अवघ्या १५ दिवसांत सुमारे १२०० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. या कामासाठी पथकाने अहोरात्र परिश्रम घेतले, अशी माहिती गिल यांनी दिली. तपास पथकाने हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळले. ‘ही आमचीच मुलगी होती,’ अशा भावनेतून तपास करण्यात आला, असे गिल यांनी सांगितले. प्रत्येक पुरावा काटेकोरपणे पडताळून भक्कम पुराव्यांची साखळी (चेन ऑफ एव्हिडन्स) तयार करण्यावर भर देण्यात आला.

अल्पवयीन मुलांची साक्ष ठरली महत्त्वाची

गिल म्हणाले, ‘या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याने इतर तांत्रिक व परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करण्यावर विशेष भर दिला. घटनास्थळ भागातील सीसीटीव्ही फुटेज संकलित करून त्यांचे बारकाईने विश्लेषण करण्यात आले. तसेच विविध साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. तपासादरम्यान ३ अल्पवयीन साक्षीदारांची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरली.

‘प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन’ स्पष्ट

सुरुवातीपासूनच स्पष्ट ‘प्लॅन ऑफ अॅक्शन’ तयार केला होता. त्यामुळे अल्पावधीत सक्षम आरोपपत्र तयार करणे शक्य झाले. तपास यंत्रणेने प्रभावीपणे पुरावे गोळा केले, तर सरकारी पक्षानेही न्यायालयात भक्कम बाजू मांडत महत्वाची भूमिका बजावली. तपास पथक प्रत्यक्ष तपासाचे काम करत होते, तर मी संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवत होतो. नियोजन, टीमवर्क आणि भक्कम पुरावे यामुळे तपास वेगाने पूर्ण होऊन न्यायालयीन प्रक्रियेला गती मिळाली.

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Web Title: Police provide up to date information on the nasrapur case

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Published On: Jun 26, 2026 | 12:17 PM

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