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Pune Crime News: Instagramवर पिस्तुलांची खरेदी-विक्री करणारा बबलू अटकेत; 5 पिस्तुल आणि 7 जिवंत काडतुसे जप्त

Updated On: Jun 23, 2026 | 02:00 PM IST
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सारांश

पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने सोशल मीडियावरून पिस्तुलांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या बबलू उर्फ शेख अहमद सुरज सय्यद याला लातूरमधून अटक केली आहे. आरोपीकडून 5 गावठी पिस्तुलं आणि 7 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. Instagramच्या माध्यमातून तो पिस्तुल विक्री करत असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • Instagramवरून पिस्तुलांची खरेदी-विक्री करणारा आरोपी अटकेत.
  • पोलिसांनी आरोपीकडून 5 पिस्तुलं आणि 7 काडतुसे जप्त केली.
  • पुण्यातील अनेक गुन्ह्यांमध्ये आरोपीचा सहभाग असल्याचा संशय.
पुणे: पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वाशी संबंधित एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सोशल मीडियाचा वापर करून पिस्तुलांची खरेदी-विक्री करणारा कुख्यात ‘बबलू’ अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे. पुणे गुन्हे शाखेने लातूरमध्ये कारवाई करत आरोपीला अटक केली असून त्याच्याकडून 5 पिस्तुलांसह 7 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. पुण्यासह राज्यातील अनेक गुन्ह्यांत आरोपीचा सहभाग आहे.(Pune Crime)

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कशी केली कारवाई?

पुण्यातील पर्वती पोलीस ठाणे, खडक पोलीस ठाणे आणि घोली पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या वेगवेगळ्या गुन्ह्यात एक तरुण पोलिसांच्या रडार वर होता. तो म्हणजे शेख अहमद उर्फ बबलु सुरज सय्यद आहे. तो पुण्यातील बिबवेवाडी भागात राहणार आहे. (Pune Crime) बबलू हा पिस्तूल विक्रेता असल्याची माहिती पोलिसांना होती. पुण्यातील अनेक गोळीबाराच्या घटनांमध्ये वापरले गेलेले पिस्तूल हे बबलूने विक्री केल्याचे याआधी सुद्धा तपासातून समोर आलं होतं. या अनुषंगाने पुणे पोलिस त्याचा शोध घेत होते. गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना बबलू हा लातूर जिल्ह्यातील एका गावात लपल्याची माहिती मिळालं होती. यानुसार गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाने लातूर मध्ये जात सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतलं आहे.(Pune Crime)

सोशल मिडीया वरुन विक्री आणि…

बबलूची चौकशी केली असता तो सोशल मीडियावरून गावठी पिस्टल सोबत फोटो काढून ते प्रसारित करत होता. व पिस्टल व काडतुसे यांची खरेदी विक्री बाबत इंस्टाग्राम वरून संपर्क साधत होता. आरोपी ने मध्यप्रदेश येथील उमरठी गावातील पिस्तूल विक्रेते यांच्या संपर्कात स्वतः राहुन त्याच्याकडून आपल्या ओळखीचे लोकांना तिथे पाठवुन मध्यस्थी करुन गावठी पिस्टल खरेदी करत असल्याचं सुद्धा समोर आलं आहे. (Pune Crime) पोलिसांनी त्याच्याकडून ५ पिस्तूल सह ७ जिवंत काडतुसे असा एकूण १ लाख ९८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. दरम्यान, आरोपीकडे आणखी काही पिस्तुल आहेत का तसेच त्याने कोणाकोणाला पिस्तूल विकले होते याचा तपास सुरू आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पोलिसांनी कोणाला अटक केली?

    Ans: शेख अहमद उर्फ बबलू सुरज सय्यद याला पोलिसांनी अटक केली.

  • Que: आरोपीकडून काय जप्त करण्यात आले?

    Ans: आरोपीकडून काय जप्त करण्यात आले?

  • Que: आरोपी पिस्तुल विक्री कशी करत होता?

    Ans: आरोपी Instagramसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून पिस्तुलांच्या खरेदी-विक्रीसाठी संपर्क साधत होता.

Web Title: Pune crime news bablu who bought and sold pistols on instagram arrested 5 pistols and 7 live cartridges seized

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Published On: Jun 23, 2026 | 02:00 PM

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