Pune Crime News: लोहगडावर बड्या बिझनेसमनच्या मुलाचा मृत्यू अपघात नव्हे? तपासात समोर आलं धक्कादायक सत्य

काय नेमकं घडलं?
मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव केतन अग्रवाल (२४) असे आहे. केतनच लग्न ठरलं होतं. केतन अग्रवाल याच्या होणाऱ्या पत्नीचा गुरुवारी वाढदिवस होता. हा दिवस खास करण्यासाठी त्या दोघांनी सकाळीच लोहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी (Trekking) जाण्याचा बेत आखला होता. दोघेही सकाळी लवकर गडावर पोहोचले. किल्ल्यावर भटकंती सुरू असताना आनंदाचे हे क्षण मोबाईल कॅमेऱ्यात टिपले जात होते. किल्ल्यावरील दरीच्या बाजूला उभे राहून केतन एका फोटोसाठी पोज देत होता. त्यावेळी दरीत पडून त्याचा मृत्यू झाला. केतन दरीत कोसळला तेव्हा त्याच्या होणाऱ्या पत्नीने मदतीसाठी एकच आरडाओरडा केला. गडावरील इतर पर्यटकांनी आणि उपस्थितांनी या घटनेची माहिती तातडीने लोणावळा ग्रामीण पोलिसांना (Lonavala Rural Police) दिली.
पुण्यात खळबळ! स्टील व्यवसायिकाच्या दुकानावर गोळीबार; आरोपी दुचाकीवरून फरार
पोलिसांनी घटनेची गंभीर ओळखून तात्काळ ‘शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम’ (Shivdurg Rescue Team) आणि ‘मावळ वन्यजीव पथकाला’ (Mawal Wildlife Team) पाचारण केले. बचाव पथकाने दरीत उतरून शर्थीचे प्रयत्न करत केतनला बाहेर काढले. मात्र दरीत कोसळल्याने त्याला गंभीर जखमा आणि दुखापत झाली होती. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली तेव्हा केतन हा फोटोची पोज देताना घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणी होणाऱ्या पत्नीसह तिच्या प्रियकराला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे.
लग्नासाठी तब्बल १७ कोटी खर्च
केतन आणि त्या तरुणीचा विवाह येत्या नोव्हेंबर महिन्यात होणार होते. लग्नस्थाही त्याच्या कुटुंबीयांनी जयपूर येथे 17 कोटी रुपये खर्च करून पॅलेस बुक केले होते. तर पाहुण्यांना जयपूर येथे घेऊन जाण्यासाठी दोन विशेष विमानांची सोय देखील केली होती अशी माहिती मिळाली आहे.
Mysore News: लग्नाला अवघे 2 दिवस बाकी, पण घरातून नवरी मुलगी आणि आई-वडिलांची निघाली अंत्ययात्रा; कारण काय?
Ans: पुणे जिल्ह्यातील लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवालचा मृत्यू झाला.
Ans: फोटोसाठी पोज देताना पाय घसरून दरीत पडल्याने मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात होते.
Ans: पोलिस तपासात त्याला दरीत ढकलल्याचा संशय असून होणारी पत्नी आणि तिच्या प्रियकराची चौकशी सुरू आहे.