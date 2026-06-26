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Nilesh Ghaywal Gang : नीलेश घायवळ टोळीतील फरार गुंडाला अखेर ठोकल्या बेड्या; पोलिसांना माहिती मिळाली अन्…

Updated On: Jun 26, 2026 | 05:58 PM IST
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सारांश

कोथरूडमधील कुविख्यात गँगस्टर निलेश घायवळ याच्या टोळीतील सराइत गुन्हेगाराला कोथरूड पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली आहे. दरम्यान, गँगस्टर निलेश घायवळ परदेशात फरार आहे.

नीलेश घायवळ टोळीतील फरार गुंडाला अखेर ठोकल्या बेड्या; पोलिसांना माहिती मिळाली अन्...

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पुणे : पुण्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे पोलिसांकडूनही कारवाई सुरु आहे. अशातच आता कोथरूडमधील कुविख्यात गँगस्टर निलेश घायवळ याच्या टोळीतील सराइत गुन्हेगाराला कोथरूड पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली आहे. दरम्यान, गँगस्टर निलेश घायवळ परदेशात फरार असून, त्याचा शोध अद्याप तरी पुणे पोलिसांना लागलेला नाही. नीलेश उर्फ चांग्या हरिशंकर शर्मा (वय ३८, रा. गुजरात काॅलनी, कोथरूड) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. शर्मा याच्याविरुद्ध कोथरूड पोलिस ठाणे, तसेच जामखेड पोलिस ठाण्यात गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत.

 

कोथरूड गोळीबार प्रकरणात निलेश घायवळ याच्यासह साथीदारांवर पोलिसंनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई केली आहे. गु्न्हा दाखल झालेला घायवळ हा परदेशात असून, त्याला फरार घोषित करण्यात आले आहे. घायवळ टोळीतील सराइत शर्मा हा गेल्या काही दिवसांपासून पसार झाला होता. त्याचा पोलिसांकडून शोध घेण्यात येत होता.

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शर्मा हा सुतार दवाखान्याजवळील मंडईत थांबल्याची माहिती तपास पथकातील पोलिस कर्मचारी विष्णू राठोड, आकाश वाल्मिकी, वैभव शीतलल यांना मिळाली. पोलिसांच्या पथकाने सापळा लावून त्याला पकडले. पोलिस उपायुक्त सागर कवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक अरुण घोडके, गु्न्हे शाखेचे निरीक्षक अनिल माने, सुनील कारोटे, उपनिरीक्षक मोहन चव्हाण, मंगेश शेळके, मयूर पांढरे, श्रीकांत दगडे, दत्ता सोनवणे यांनी ही कामगिरी केली.

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कृषी पंपांच्या केबल चोरणारी आंतरराज्य टोळी जेरबंद

जुन्नर, आंबेगाव आणि नारायणगाव परिसरातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांच्या केबल वायर चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि नारायणगाव पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत पाच आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून सुमारे १५० शेतकऱ्यांच्या केबल वायर जप्त करण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे केबल चोरीचे १२ गुन्हे उघडकीस आले आहेत. जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातील नदीपात्र परिसरात मागील काही दिवसांपासून कृषी पंपांच्या केबल वायर चोरीच्या घटना वाढल्या होत्या. ऐन उन्हाळ्यात सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या केबल चोरीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला गुन्ह्यांचा छडा लावून आरोपींना अटक करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

Web Title: Pune police have arrested a fugitive gangster from the nilesh ghaywal gang

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Published On: Jun 26, 2026 | 05:57 PM

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