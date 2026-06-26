शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अभिमन्यू पवार अन् मेधा कुलकर्णी यांच्यात खुर्चीवरून वाद, खासदार कार्यक्रमातून निघून गेल्या; नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jun 26, 2026 | 05:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार्‍या कार्यक्रमात पहिल्या रांगेतील खुर्चीवर बसण्यावरून भाजपच्या खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी आणि आमदार अभिमन्यू पवार यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी झाली.

अभिमन्यू पवार अन् मेधा कुलकर्णी यांच्यात खुर्चीवरून वाद, खासदार कार्यक्रमातून निघून गेल्या; नेमकं काय घडलं?

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : सत्तेच्या खुर्चीसाठी विरोधकांवर टीका करणार्‍या भाजपमध्येच आता खुर्चीवरून जातीय राजकारण उफाळून आल्याचे पुण्यात पाहायला मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार्‍या कार्यक्रमात पहिल्या रांगेतील खुर्चीवर बसण्यावरून भाजपच्या खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी आणि आमदार अभिमन्यू पवार यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी झाली. ‘हा मराठ्यांचा कार्यक्रम आहे, तुम्ही पुढे बसलात तर उगाचच वाद होईल,’ असा टोला अभिमन्यू पवार यांनी मारल्यामुळे संतप्त झालेल्या मेधा कुलकर्णी या तडकाफडकी कार्यक्रमातून निघून गेल्या.

 

या प्रकारामुळे भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी आणि अस्वस्थता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेतर्फे (सारथी) गणेश कला क्रीडा मंच येथे यूपीएससी, एमपीएससी आणि अन्य विभागातील यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह विविध पक्षाचे आमदार, खासदार उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात पहिल्या रांगेतील खुर्चीवर बसण्यावरून भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी आणि आमदार अभिमन्यू पवार यांच्यात शाब्दीक वाद झाला.

कार्यक्रम सुरू होण्यासाठी काही मिनिटे बाकी असताना नेत्यांचे आगमन होत होते. काही नेते मंचावरील खुर्च्यांवर स्थानापन्न होत होते. यावेळी खासदार मेधा कुलकर्णीही मंचावर आल्या होत्या. प्रोटोकॉलप्रमाणे खासदार कुलकर्णी यांना अधिकार्‍यांनी पहिल्या रांगेत बसण्याच्या सुचना केल्या मात्र, तेथे उपस्थित असलेले भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी ‘हा मराठ्यांचा कार्यक्रम आहे, तुम्ही पुढे बसलात तर उगाचच वाद होईल,’ असा टोला मेधा कुलकर्णी यांना लगावला. अभिमन्यू पवार यांचे बोलणे खटकल्याने संतप्त झालेल्या मेधा कुलकर्णी या तडकाफडकी कार्यक्रमातून निघून गेल्या.

खासदार मेधा कुलकर्णी यांचा गैरसमज झाला आहे. मी फक्त नरेंद्र पाटील हे अण्णासाहेब विकास महामंडळाचे अध्यक्ष असल्याने ते पुढच्या रांगेतील खुर्चीवर बसतील. आपण खासदार, आमदार मागे बसू एवढेच बोललो होतो. जाती-पातीबद्दल मी काहीही बोलो नाही. मेधा कुलकर्णी यांनी मी काय बोललो ते नीट आठवून बघावे. – अभिमन्यू पवार, भाजप आमदार.

हे सुद्धा वाचा : ‘गँगस्टरही अशी भाषा बोलणार नाही, असं खासदार बोलतोय’; राज ठाकरे यांचा संजय दिना पाटलांवर निशाणा

नरेंद्र पाटील हे पुढच्या रांगेत बसतील असे मीच सांगितले होते. परंतु अभिमन्यु पवार हे मी पुढे बसतो म्हणत होते. खुर्च्या रिकाम्या असतील तर प्रोटोकॉलनुसार मेधा कुलकर्णी पुढे बसतील असे अधिकारी सांगत होते. यावेळी अभिमन्यू पवार यांनी हा मराठ्यांचा कार्यक्रम आहे, तुम्ही पुढे बसलात तर वाद होईल असे असभ्य भाष्य केले. त्यामुळे मी तिथून निघून आले. हा वाद पुढे बसण्याचा नाही. तर कार्यक्रम मराठ्यांचा आहे आणि तिथे ब्राम्हण बसल्याने वाद होणार असेल तर तीथून निघून जाणेच योग्य ठरेल म्हणून मी कार्यक्रमातून निघून आले. – डॉ. मेधा कुलकर्णी, भाजप खासदार.

Web Title: A dispute has broken out between mla abhimanyu pawar and mp medha kulkarni in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 05:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला वेग, 253 हेक्टर जमीन संपादनाला हिरवा कंदील; राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध
1

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला वेग, 253 हेक्टर जमीन संपादनाला हिरवा कंदील; राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध

पालखी सोहळ्यासाठी शासनाची जोरदार तयारी; मागील वर्षीपेक्षा जास्त चांगल्या सुविधा मिळणार
2

पालखी सोहळ्यासाठी शासनाची जोरदार तयारी; मागील वर्षीपेक्षा जास्त चांगल्या सुविधा मिळणार

Pune Water Issue : पुणेकरांवर येणार मोठं जलसंकट; धरणाच्या पाणी पातळीत घट, पाणीकपात…
3

Pune Water Issue : पुणेकरांवर येणार मोठं जलसंकट; धरणाच्या पाणी पातळीत घट, पाणीकपात…

Purandar Airport News : पुरंदरमधील वनपुरीसह चार गावांतील जमिनी संपादनाची अधिसूचना जारी; एमआयडीसीच्या औद्योगिक विकासाला गती
4

Purandar Airport News : पुरंदरमधील वनपुरीसह चार गावांतील जमिनी संपादनाची अधिसूचना जारी; एमआयडीसीच्या औद्योगिक विकासाला गती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शासनाच्या दिनदर्शिकेला हरताळ? धाराशिवमध्ये 26 ऐवजी 25 जूनलाच साजरी केली शाहू महाराजांची जयंती

शासनाच्या दिनदर्शिकेला हरताळ? धाराशिवमध्ये 26 ऐवजी 25 जूनलाच साजरी केली शाहू महाराजांची जयंती

Jun 26, 2026 | 05:41 PM
IND Vs IRE Live: आयर्लंडला पराभूत करण्यासाठी श्रेयस अय्यर सज्ज; प्रथम करणार गोलंदाजी

IND Vs IRE Live: आयर्लंडला पराभूत करण्यासाठी श्रेयस अय्यर सज्ज; प्रथम करणार गोलंदाजी

Jun 26, 2026 | 05:34 PM
अभिमन्यू पवार अन् मेधा कुलकर्णी यांच्यात खुर्चीवरून वाद, खासदार कार्यक्रमातून निघून गेल्या; नेमकं काय घडलं?

अभिमन्यू पवार अन् मेधा कुलकर्णी यांच्यात खुर्चीवरून वाद, खासदार कार्यक्रमातून निघून गेल्या; नेमकं काय घडलं?

Jun 26, 2026 | 05:24 PM
काळजाचा ठोका चुकेल! धावत्या व्हॅनचा दरवाजा अचानक उघडला अन् लहान मुलं थेट रस्त्यावर कोसळली; थरारक Video Viral

काळजाचा ठोका चुकेल! धावत्या व्हॅनचा दरवाजा अचानक उघडला अन् लहान मुलं थेट रस्त्यावर कोसळली; थरारक Video Viral

Jun 26, 2026 | 05:19 PM
India-Pakistan ची श्रीलंकेत गुप्त बैठक; भाजप नेते आणि नवाझ शरीफ यांच्या दूताची उपस्थिती, जाणून घ्या पडद्यामागची रणनीती

India-Pakistan ची श्रीलंकेत गुप्त बैठक; भाजप नेते आणि नवाझ शरीफ यांच्या दूताची उपस्थिती, जाणून घ्या पडद्यामागची रणनीती

Jun 26, 2026 | 05:17 PM
Education News: ग्रामीण शाळांना मोठा दिलासा! ९ वी-१० वीच्या २० विद्यार्थ्यांसाठी ३ शिक्षक मंजूर

Education News: ग्रामीण शाळांना मोठा दिलासा! ९ वी-१० वीच्या २० विद्यार्थ्यांसाठी ३ शिक्षक मंजूर

Jun 26, 2026 | 05:13 PM
Kiran Gaikwad : अभिनेत्याने प्रवीण तरडेसाठी केली खास पोस्ट! दिग्दर्शकाशी विशेष नाते; ‘जगाला ओरडून सांगावंसं वाटतं…’

Kiran Gaikwad : अभिनेत्याने प्रवीण तरडेसाठी केली खास पोस्ट! दिग्दर्शकाशी विशेष नाते; ‘जगाला ओरडून सांगावंसं वाटतं…’

Jun 26, 2026 | 05:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा