गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Satara News Grandmother And Grandson Rushed To Help A Struggling Goat Both Lost Their Lives Due To An Electric Wire

Satara News: शेळी तडफडताना पाहून धावले नातू-आजी; विजेच्या तारेने घेतला दोघांचा जीव

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यात हृदयद्रावक घटना घडली आहे. शेळीला वाचवण्यासाठी गेलेल्या 13 वर्षीय नातवाचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. नातवाला वाचवण्यासाठी धावलेल्या 60 वर्षीय आजीलाही शॉक बसला आणि तिचाही दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेनंतर वीज वितरण कंपनीच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मार्डी गावातील बेंदी शिवारात ही दुर्घटना घडली.
  • शेळी, नातू आणि आजी तिघांचाही विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला.
  • ग्रामस्थांनी वीज वितरण कंपनीच्या निष्काळजीपणावर प्रश्न उपस्थित केले.
सातारा: सातारा येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. शेळीचा जीव वाचवण्यासाठी धावलेल्या नातवाला आणि नातवाला वाचवण्यासाठी गेलेल्या आजीचा शॉक लागून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना माण तालुक्यातील मार्डी गावातील काळेवस्ती परिसरात घडली. या घटनेने गावात शोककळा पसरली असून कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलं आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या वृक्ष महिलेचं नाव मालन विलास काळे (वय 60) अशी आहे. तर नातू सुजित युवराज काळे (वय 13) अशी आहे. हे दोघेही शेळ्या चारण्यासाठी बेंदी शिवारात गेल्या होत्या. तेव्हा एका शेळीचा पाय वीजेच्या तारेत अडकून पडला होता. विद्युत प्रवास सुरू असताना शेळीला जोरदार शॉक बसून ती तडफडू लागली होती. हे बघून सुजित तिला वाचवण्यासाठी पुढे गेला. मात्र त्यालाही विजेचा जोरदार धक्का बसला. तो विजेच्या तारेला चिकटून तडफडू लागला होता.

पुण्यात बिष्णोई गँगची दहशत! फुरसुंगीतील गोळीबारानंतर आणखी एकाला खंडणीसाठी धमकी

आजीच्या डोळ्यासमोर नातू मरणाशी झुंज देत होता. हे पाहून आजी मालन यांनी कोणताही विचार न करता, वाचण्यासाठी पुढे सरसावली. मात्र, दुर्दैवाने त्यांनाही शॉक बसला. यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यासोबतच शेळी आणि नातवाचा देखील मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती.

वीज वितरण कंपनीच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित…

हातात हात घेऊन बसलेली आजी आणि नातवाचे मृतदेह पाहून नागरिकांचे डोळे पाणावले. या घटनेनंतर संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी वीज वितरण कंपनीच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याची माहिती दहिवड पोलिसांना मिळताच घटनास्थळी धाव घेत तपासाला सुरुवात केली. वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली असता, प्रकरणाता नेमका निष्काळजीपणा कोणाचा? याबाबत चौकशीची मागणी जोर धरू लागलेली आहे.

ट्रॅव्हल्सच्या तपासणीत सापडला कोट्यवधींचा साठा; 150 किलो चांदीसह 40 लाख रोख जप्त

सातारा येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. कराड शहरात वाहतूक पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे मोठी कारवाई उघडकीस आली आहे. नेहमीप्रमाणे वाहतूक नियंत्रणाचे काम सुरू असताना एका ट्रॅव्हल्सवर संशय आल्याने पोलिसांनी तपासणी केली आणि त्यातून तब्बल 150 किलो चांदी तसेच 40 लाख रुपयांची रोकड सापडली. या साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालामुळे व्यापारी आणि प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

Kolhapur Accident News: हृदयद्रावक! घरावर नारळाचं झाड कोसळून 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

Web Title: Satara news grandmother and grandson rushed to help a struggling goat both lost their lives due to an electric wire

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 03:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur Accident News: हृदयद्रावक! घरावर नारळाचं झाड कोसळून 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू
1

Kolhapur Accident News: हृदयद्रावक! घरावर नारळाचं झाड कोसळून 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

Ram Temple Security Alert: अयोध्या राम मंदिराला बॉम्बने उडवण्याचा कट? 20 वर्षीय संशयिताच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती
2

Ram Temple Security Alert: अयोध्या राम मंदिराला बॉम्बने उडवण्याचा कट? 20 वर्षीय संशयिताच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती

Ketan Agarwal Muder Case: लोहगड हत्याकांडाचा थरारक खुलासा; 3 प्लॅन, ‘डेथ पॉईंट’ आणि सिग्नल मिळताच चेतनने…
3

Ketan Agarwal Muder Case: लोहगड हत्याकांडाचा थरारक खुलासा; 3 प्लॅन, ‘डेथ पॉईंट’ आणि सिग्नल मिळताच चेतनने…

Ketan Agarwal Murder Case : मला लग्न करायचं नाही सांगितलं होतं…, सिया गोयलच्या खुलाशाने लोहगड हत्याकांडात खळबळ
4

Ketan Agarwal Murder Case : मला लग्न करायचं नाही सांगितलं होतं…, सिया गोयलच्या खुलाशाने लोहगड हत्याकांडात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satara News: शेळी तडफडताना पाहून धावले नातू-आजी; विजेच्या तारेने घेतला दोघांचा जीव

Satara News: शेळी तडफडताना पाहून धावले नातू-आजी; विजेच्या तारेने घेतला दोघांचा जीव

Jun 25, 2026 | 03:37 PM
Online vs Offline: स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना ऑनलाईन कोचिंग योग्य की ऑफलाईन? जाणून घ्या तुमच्या मुलासाठी नेमके काय बेस्ट आहे

Online vs Offline: स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना ऑनलाईन कोचिंग योग्य की ऑफलाईन? जाणून घ्या तुमच्या मुलासाठी नेमके काय बेस्ट आहे

Jun 25, 2026 | 03:35 PM
‘माझं लेकरू परत आलं हो…’, छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांच्या एका मोहिमेने १७ विखुरलेली कुटुंबे पुन्हा जोडली!

‘माझं लेकरू परत आलं हो…’, छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांच्या एका मोहिमेने १७ विखुरलेली कुटुंबे पुन्हा जोडली!

Jun 25, 2026 | 03:34 PM
करिअर की प्रेम? आयुष्यातील ‘या’ कठीण समतोलाबाबत सिद्धार्थ मेननने व्यक्त केल्या भावना

करिअर की प्रेम? आयुष्यातील ‘या’ कठीण समतोलाबाबत सिद्धार्थ मेननने व्यक्त केल्या भावना

Jun 25, 2026 | 03:30 PM
Vat Purnima 2026: वटपौर्णिमेला खरेदी करा ‘या’ मराठमोळ्या डिझाईनच्या सुंदर नथ, चारचौघांमध्ये होईल गोड कौतुक

Vat Purnima 2026: वटपौर्णिमेला खरेदी करा ‘या’ मराठमोळ्या डिझाईनच्या सुंदर नथ, चारचौघांमध्ये होईल गोड कौतुक

Jun 25, 2026 | 03:30 PM
पुण्यात बिष्णोई गँगची दहशत! फुरसुंगीतील गोळीबारानंतर आणखी एकाला खंडणीसाठी धमकी

पुण्यात बिष्णोई गँगची दहशत! फुरसुंगीतील गोळीबारानंतर आणखी एकाला खंडणीसाठी धमकी

Jun 25, 2026 | 03:23 PM
‘बीएलओ मशिदींमध्ये जाऊन एका विशिष्ट समाजातील…’; Mangal Prabhat Loadha यांची तक्रार

‘बीएलओ मशिदींमध्ये जाऊन एका विशिष्ट समाजातील…’; Mangal Prabhat Loadha यांची तक्रार

Jun 25, 2026 | 03:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा