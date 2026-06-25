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Kolhapur Accident News: हृदयद्रावक! घरावर नारळाचं झाड कोसळून 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:05 PM IST
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सारांश

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यात हृदयद्रावक घटना घडली आहे. घरासमोर असलेले वाळलेले नारळाचे झाड अचानक घरावर कोसळले. छताचा पत्रा फोडून झाडाचा बुंधा झोपलेल्या 10 वर्षीय आयुषच्या अंगावर पडला. गंभीर जखमी झालेल्या आयुषचा उपचारापूर्वीच दुर्दैवी मृत्यू झाला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • कागलमधील सिद्धनेर्ली येथे घरावर नारळाचे झाड कोसळले.
  • झाडाखाली दबून 10 वर्षीय आयुषचा मृत्यू झाला.
  • कागल पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली.
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. घरासमोर वाळलेलं नारळाचं झाड अचानकपणे घरावर कोसळलं आणि छतावरील पत्रा फोडून 10 वर्षीय मुलाच्या अंगावर पडला. यामुळे मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली असून कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. घडलेली घटना कोल्हापुरातील कागल तालुक्यातील सिद्धनेर्ली गावात घडली.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या मुलाचा नाव आयुष (वय 10) असे आहे. लेखन दादू सकट यांच्या घरासमोर एक नारळाचं झाड सकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास घरावर कोसळलं. यावेळी घरात आयुष, आई काजल आणि वडील अक्षय चौगुले हे झोपले होते. त्याचदरम्यान नारळाचं खोड थेट घरावर कोसळलं. घराचा पत्रा फुटून झाड झोपलेल्या आयुषच्या अंगावर कोसळलं.

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या आयुष गंभीर जखमी झाला. त्याच्या नाका- तोंडातून रक्तस्त्राव होऊ लागला होता. ग्रामस्थांनी त्याला तातडीने कागल ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र उपचार सुरु करण्यापूर्वीच त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आयुष हा त्याचा एकुलता एक मुलगा होता. आयुष्य हा इयत्ता चौथीत शिक्षण घेत होता. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली असून कागल पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद नोंदवण्यात आली.

सोशल मीडियावरून ओळख, लॉजवर नेऊन अत्याचार; व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देत तरुणीला ब्लॅकमेल

 कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २१ वर्षीय तरुणीला सोशल मीडियावर मैत्री करणं महागात पडल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील पीडित तरुणीची सोशल मीडियावर एका तरुणासोबत मैत्री झाली. त्यांनतर त्याने या मुलीला भेटायला बोलावले. त्याने तिला लॉजवर नेले आणि तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर तिला फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

या प्रकरणातील पीडित तरुणी ही 21 वर्षांची असून गडहिंग्लजची आहे. ती खासगी नौकरी करते. तर या प्रकरणातील आरोपीचे नाव गणेश खोत असे आहे. तो पन्हाळा तालुक्यातील अभियांत्रिकी पदवीचं शिक्षण घेत आहे. सोशल मीडियावरून दोघांची ओळख झाली आणि गणेश याने तरुणीला कोल्हापुरात भेटायला बोलावले. त्यांनतर पन्हाळा येथील लॉजवर नेत तिच्यावर अत्याचार केला.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील सिद्धनेर्ली येथे घडली.

  • Que: मृत मुलाचे नाव आणि वय काय होते?

    Ans: मृत मुलाचे नाव आयुष असून तो 10 वर्षांचा होता.

  • Que: आयुषचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: घरावर नारळाचे झाड कोसळून झाडाचा बुंधा अंगावर पडल्याने आयुषचा मृत्यू झाला.

Web Title: Kolhapur accident news heart wrenching 10 year old boy dies after coconut tree collapses onto house

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Published On: Jun 25, 2026 | 03:05 PM

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