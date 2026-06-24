बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

चौकशीदरम्यान विद्यार्थिनीने जिन्याजवळील व्हरांड्यातून उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. उपस्थित महिला पोलिस, पोलिस निरीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून तिला रोखले व समजूत घालून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न

परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न (फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेवेळी (NEET-२०२६) हडपसर येथील अण्णासाहेब मगर महाविद्यालय परीक्षा केंद्रावर एक नाट्यमय प्रकार घडला. परीक्षेदरम्यान एका विद्यार्थिनीच्या बाकावर मोबाईल फोन आढळून आल्यानंतर तिला चौकशीसाठी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यानंतर विद्यार्थिनीने जिन्यालगतच्या व्हरांड्यातून उडी मारण्याचा प्रयत्न केल्याने काही काळ परीक्षा केंद्रावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, संबंधित विद्यार्थिनीची परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी नियमानुसार तपासणी करण्यात आली होती. हँड-हेल्ड मेटल डिटेक्टरने तिच्या मांडीजवळ दोन वेळा बीप दिल्याने महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना संशय आला. याबाबत वरिष्ठ निरीक्षकांना माहिती देण्यात आली. विद्यार्थिनीने यापूर्वी झालेल्या शस्त्रक्रियेमुळे मांडीमध्ये स्क्रू बसवण्यात आल्याचे सांगितले. त्यानंतर स्वतंत्र खोलीत तिची सखोल तपासणी करण्यात आली. कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून न आल्याने वरिष्ठांच्या परवानगीनंतर तिला परीक्षा देण्यास परवानगी देण्यात आली.

NEET UG Frisking Controversy : सुरक्षा की छळ? NEET री-परीक्षेत विद्यार्थिनींना ‘पिरीयड्स’बद्दल विचारल्याचा आरोप; नेमके तथ्य काय?

केंद्रप्रमुख डॉ. नितीन घोरपडे यांनी दिलेल्या लेखी अहवालानुसार, परीक्षा सुरू असताना संबंधित विद्यार्थिनीच्या बाकावर मोबाईल फोन आढळून आला. यानंतर ब्लॉक सुपरवायझर यांनी तिला तातडीने महिला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. चौकशीदरम्यान विद्यार्थिनीने जिन्याजवळील व्हरांड्यातून उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. उपस्थित महिला पोलिस, पोलिस निरीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून तिला रोखले व समजूत घालून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

यानंतर मोबाईल जप्त करून विद्यार्थिनीला कार्यालयात बसवण्यात आले. सीटी को-ऑर्डिनेटर यांच्या निर्देशानुसार तिला परीक्षा पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात आली. विद्यार्थिनीच्या पालकांनाही परीक्षा केंद्रावर बोलावण्यात आले होते. परीक्षा संपेपर्यंत तिच्या वर्गाबाहेर महिला पोलिसांचा विशेष बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

दरम्यान, परीक्षा सुरळीत पार पडल्यानंतर संबंधित विद्यार्थिनीला तिच्या आई-वडिलांच्या ताब्यात देण्यात आले. शहरातील सर्व २६ परीक्षा केंद्रांवरील उत्तरपत्रिका नियमानुसार सिलबंद करून पायलट वाहन आणि सशस्त्र पोलिस बंदोबस्तात स्ट्राँग रूममध्ये जमा करण्यात आल्या. परीक्षा कालावधीत शहरभर सतर्क गस्त आणि वाहतूक व्यवस्थेचाही विशेष बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

Web Title: Student attempt to jump and flee

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 03:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET UG Frisking Controversy: सुरक्षा की छळ? NEET री-परीक्षेत विद्यार्थिनींना ‘पिरीयड्स’बद्दल विचारल्याचा आरोप; नेमके तथ्य काय?
1

NEET UG Frisking Controversy: सुरक्षा की छळ? NEET री-परीक्षेत विद्यार्थिनींना ‘पिरीयड्स’बद्दल विचारल्याचा आरोप; नेमके तथ्य काय?

NEET UG Low Score Options 2026: MBBS नाही मिळालं तर काय? कमी गुणांवरही ‘या’ सरकारी मेडिकल कॉलेजेसमध्ये मिळू शकतो प्रवेश..
2

NEET UG Low Score Options 2026: MBBS नाही मिळालं तर काय? कमी गुणांवरही ‘या’ सरकारी मेडिकल कॉलेजेसमध्ये मिळू शकतो प्रवेश..

NEET UG Re-Exam 2026: कडक सुरक्षा की केवळ देखावा? हायटेक सुरक्षा भेदून बिहार ते हैदराबादपर्यंत कॉपीचे धक्कादायक प्रकार एकदा वाचाच
3

NEET UG Re-Exam 2026: कडक सुरक्षा की केवळ देखावा? हायटेक सुरक्षा भेदून बिहार ते हैदराबादपर्यंत कॉपीचे धक्कादायक प्रकार एकदा वाचाच

NEET UG 2026: ‘फसवणूक करणारा एकही जण वाचणार नाही!’ नीट फेरपरीक्षेतील गडबडीवर NTA महासंचालकांचा कडक इशारा; वाचा काय घडले
4

NEET UG 2026: ‘फसवणूक करणारा एकही जण वाचणार नाही!’ नीट फेरपरीक्षेतील गडबडीवर NTA महासंचालकांचा कडक इशारा; वाचा काय घडले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न

परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न

Jun 24, 2026 | 03:42 PM
जैन मुनी आणि जैन साधू यांच्यातील फरक काय? जाणून घ्या त्याग, तपश्चर्या आणि आध्यात्मिक साधना

जैन मुनी आणि जैन साधू यांच्यातील फरक काय? जाणून घ्या त्याग, तपश्चर्या आणि आध्यात्मिक साधना

Jun 24, 2026 | 03:40 PM
ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

Jun 24, 2026 | 03:38 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
CA Intermediate Result 2026: महाराष्ट्राच्या शार्दुल विचारे ‘सीए इंटरमीडिएट’ परीक्षेत देशात अव्वल!

CA Intermediate Result 2026: महाराष्ट्राच्या शार्दुल विचारे ‘सीए इंटरमीडिएट’ परीक्षेत देशात अव्वल!

Jun 24, 2026 | 03:34 PM
‘मराठीचा अभिमान अन् आशाताईंचा…’, वाचनात झालेल्या चुकांबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची सभागृहात दिलगिरी, म्हणाले…

‘मराठीचा अभिमान अन् आशाताईंचा…’, वाचनात झालेल्या चुकांबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची सभागृहात दिलगिरी, म्हणाले…

Jun 24, 2026 | 03:33 PM
120 डॉलरवरुन थेट 76 डॉलरवर… कच्च्या तेलाच्या किमती धडाम; भारतातील पेट्रोल आणि डिझेल कधी स्वस्त होणार ?

120 डॉलरवरुन थेट 76 डॉलरवर… कच्च्या तेलाच्या किमती धडाम; भारतातील पेट्रोल आणि डिझेल कधी स्वस्त होणार ?

Jun 24, 2026 | 03:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा