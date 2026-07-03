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बिग बाॅस फेम तान्या मित्तलच्या अडचणींमध्ये वाढ, सोशल मिडिया इन्फ्लुएंसरने लावले गंभीर आरोप

Updated On: Jul 03, 2026 | 10:03 AM IST
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सारांश

Tanya Mittal : बिग बाॅस फेम तान्या मित्तलवर सोशल मिडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारीने गंभीर आरोप करत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. जीवाचे काही बरेवाईट झाले तर यासाठी तान्या मित्तल आणि तिच्या कुटुंबाला दोषी ठरवावे असेही तक्ररादाराने पोलिसांना सांगितले.

बिग बाॅस फेम तान्या मित्तलच्या अडचणींमध्ये वाढ, सोशल मिडिया इन्फ्लुएंसरने लावले गंभीर आरोप

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरने धमक्यांचा आरोप करत पोलिसांकडे तक्रार केली.
  • पुरावे सादर करत स्वतःच्या सुरक्षेचीही मागणी करण्यात आली.
  • पोलिसांनी प्रकरणाची नोंद करून तांत्रिक तपास सुरू केला आहे.
सोशल मिडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारीने बिग बाॅस फेम तान्या मित्तलवर गंभीर आरोप लावत पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. ही तक्रार ग्वालियर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली असून तान्या मित्तलकडून पूर्वीची तक्रार मागे घेण्यासाठी सतत धमकी दिली जात असल्याचा आरोप यात लावण्यात आला आहे. तक्ररदाराचा आरोप आहे की, देश-विदेशातील वेगवेगळ्या नंबरवरुन त्याला धमकीचे फोन येत आहेत. या प्रकरणात पिडित फैजान याने एसएसपी कार्यालयात पोहचून तक्रार दाखल करत सुरक्षेची मागणी केली आहे. सध्या पोलिस या घटनेचा तपास करत आहेत.

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फैजानचा तान्या मित्तलवर आरोप

मुंबईतील रहिवाशी फैजान हा एक सोशल मिडिया इन्फ्लुएंसर असून त्याने पूर्वी तान्या मित्तलविरोधात तक्रार दाखल केली होती. हिच जुनी तक्रार मागे घेण्यासाठी त्याला धमकीचे फोन काॅल्स येत असल्याचा आरोप फैजानला लावला. त्याने म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा तपास आधीच सुरू आहे आणि या तपासाच्या संदर्भात त्याचा जबाब नोंदवण्यासाठी त्याला बोलावण्यात आले होते. आरोपानुसार, फोन करणारे व्यक्ती पूर्वीची तक्रार मागे घेण्यासाठी त्याला धमकी देतात आणि त्याच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. फैजानने सांगितले की, यापूर्वीही त्याने याची माहिती पोलिसांना दिली होती.

माझ्या जीवाला धोका…

फैजान अंसारीनुसार, २ जुलै रोजी त्याला ग्वालियरच्या विश्वविद्यालय पोलिस ठाण्यात जबाव देण्यासाठी बोलावण्यात आले. त्याने सांगितले की, यासाठी दोन ते तीन तासांचा कालावधी लागला. यादरम्यान त्याने कथित फोन रेकाॅर्डिंग, मोबाईल डेटा आणि इतर पुरावे देखील पोलिसांच्या स्वाधिन केले. त्याने दावा केला की, उपलब्ध फोन रेकाॅर्डिंगमधून पुन्हा पुन्हा तान्या मित्तलचे नाव समोर येत आहे. फैजानने तक्रारीत आपल्या सुरक्षेविषयीही चिंता व्यक्त केली. येत्या काळात जर त्याच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाले तर त्यासाठी तान्या मित्तल आणि तिच्या कुटुंबाला दोषी ठरवावे असेही त्याने सांगितले. फैजानने पोलिसांकडे निष्पक्ष तपासाची आणि सुरक्षा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे.

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पोलिसांचा तपास सुरु

या प्रकरणात पोलिसांनी तक्रार दाखल केली असून सर्व पुराव्यांना ताब्यात घेतलं आहे. सध्या पोलिस सर्व पुराव्यांची तांत्रिक तपासणी करत आहे. या तपासानंतरच आरोपांची सत्यता आणि पुढील कायदेशीर कारावाई स्पष्ट होईल. तान्या मित्तलवर लावण्यात आलेले हे आरोप तक्रारदाराच्या दाव्यांवर आधारित आहे. या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.

Web Title: Tanya mittal controversy social media influencer faizan ansari files police complaint alleges threats

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Published On: Jul 03, 2026 | 10:02 AM

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