Thane Crime: ठाण्यात 12 तासांत दोन हत्यांनी खळबळ; मासुदा तलावाजवळ दगडाने ठेचून व्यक्तीची हत्या

दुसरी हत्या
दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास DAV शाळेजवळ एका तरुणाची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली. साहिल पांचाळ असं मृत्यू झालेल्या मुलाचं नाव आहे. साहिल पांचाळ (वय १९) असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव काय आहे. शाळेमधील मुलांची कुठल्या तरी कारणावरून मारामारी झाली होती. त्यांनतर या टोळक्याने साहिल पांचाळ यांची हत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. साहिल पांचाळ याचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवला आहे. साहिलची हत्या का करण्यात आली होती. याचे कारण अद्याप समोर येऊ शकले नाही. या प्रकरणाचा अधिक तपास ठाणे पोलीस करत आहे.
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भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हादरले!
ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरातून माणुसकीला हादरवून टाकणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंब्रा बायपासजवळील जास्मिन चाळ परिसरात भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात नवजात बालकाचा मृतदेह दिसताच नागरिकांच्या अंगावर अक्षरशः काटा आला. गल्लीत खेळणाऱ्या मुलांनी हा भयावह प्रकार पाहिल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी ७:३० च्या सुमारास जास्मिन चाळ परिसरात उघडकीस आली.
लहान मुलं गल्लीत खेळात असताना एक भटक्या कुटा एका नवजात बालकाचा मृतदेह तोंडात दाबून धावत असल्याचे मुलांना दिसले. मुलांनी तात्काळ याची माहिती परिसरातील नागरिकांना दिली. तेव्हा या प्रकरणातील स्थानिक रहिवासी मुस्कान यांनी तात्काळ घटनास्थळाकडे धाव घेतली. तिथे लहान बाळाचा मृतदेह दिसून आला. कुत्र्यांनी या बाळाचा एक पाय खाल्ला होता. स्थानिकांनी तो मृतदेह कसाबसा कुत्र्याच्या तावडीतून सोडवला. त्यांनतर मुस्कान यांनी तात्काळ एका कपड्यात मृतदेह गुंडाळला आणि मुंब्रा पोलिसांना याची माहिती दिली.
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Ans: एका अज्ञात व्यक्तीची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली.
Ans: मृत तरुणाचे नाव साहिल पांचाळ असे आहे.
Ans: पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे.