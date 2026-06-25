AAP नेता नंदिनी बोसमियाने गळफास घेत संपवले आयुष्य, लिव्ह-इन-पार्टनर असलम हुसैनवर हत्येचा आरोप

Ketan Agrawal Murder Case: लोहगड हत्याकांडात नवा ट्विस्ट; चेतनच्या वडिलांचा दावा- मुलाला बळजबरीने गोवण्यात आलं
बाॅयफ्रेंडसोबत लिव्ह-इनमध्ये राहत होती
मिळालेल्या माहितीनुसार, नंदिनी जूनागढमधील विवाहित असलम हुसैन समासोबत लिव्ह-इनमध्ये राहत होती. कुटुंबाने आरोप लावला की, असलम नेहमीच नंदिनीचा छळ करायचा. त्याने नंदिनीला मारले आणि मग हत्या करत या मृत्यूला आत्महत्येचे रुप दिल्याचा दावा कुटुंबाने केला आहे. असलम नंदिनीला धमक्याही देत होता ज्यामुळे पोलिसात त्याच्या विरोधात तक्रार देखील दाखल करण्यात आली होती. आता नंदिनीच्या मृत्यूनंतर हे प्रकरण चर्चेचा विषय बनले आहे.
कुटुंबियांनी काय सांगितले?
नंदिनीच्या वडिलांनी पोलिसांना सांगितले की, नंदिनी जूनागढ येथे भाड्याच्या खोलीत राहत असताना नंदिनी आणि असलमची भेट झाली. नंतर ते दोघेही प्रेमात पडले आणि दोघांना लिव्ह-इनमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. नंदिनीच्या कुटुंबियांचा दावा आहे की, काही महिन्यांआधीच दोघांमध्ये कडाक्याचे भांडण झाले होते. असलम आपल्या पत्नीला घटस्फोट न देत असल्याने हे भांडण झाले.
तपासात मृत्यूचे कारण स्पष्ट
नंदिनी फोन काॅल्स उचलत नसल्याने कुटुंबियांनी ओळखीच्या व्यक्तीला तिची चाैकशी करण्यासाठी पाठवले. व्यक्ती जेव्हा फ्लॅटवर पोहचला तेव्हा कथितपणे घराचा दरवाजा उघडा होता. व्यक्ती फ्लॅटच्या आत शिरताच त्याला तिथे नंदिनीने गळफास घेतल्याचे दिसले. यांनतर घटनास्थळी पोलिस दाखल झाली आणि त्यांनी नंदिनीचा मृतदेह ताब्यात घेऊन त्याला शिवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले. राजकोट पोलिस घटनेचा तपास करत असून अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. डाॅक्टरने प्राथमिक तपासात मृत्यूचे कारण गळफास असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
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फाॅरेंसिक पोस्टमार्टमही करण्यात आला
कुटुंबियांच्या आरोपांकडे लक्ष देता पोलिसांनी नंदिनीच्या मृतदेहाला फाॅरेंसिक पोस्टमार्टमसाठी देखील पाठवले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार ते सर्व पैलूंचा तपास करत असून सध्या फाॅरेंसिक रिपोर्ट्सची प्रतीक्षा केली जात आहे. या रिपोर्ट्सनंतरच मृत्यूचे खरे कारण समोर येईल ज्यावरुन पुढील तपास केला जाईल.