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केडगाव स्त्री-भ्रूणहत्या रॅकेटमध्ये ‘एसआयटी’ची मोठी कारवाई; पोलिसांनी पारगावच्या डॉक्टरसह दोघांना ठोकल्या बेड्या

Updated On: Jun 28, 2026 | 04:07 PM IST
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सारांश

मानवतेला आणि वैद्यकीय क्षेत्राला काळीमा फासणाऱ्या दौंड तालुक्यातील गर्भपात आणि स्त्री- भ्रूणहत्येच्या रोज समोर येणाऱ्या नवनवीन घटनांनी दौंडसह राज्य हादरून गेले आहे.

केडगाव स्त्री-भ्रूणहत्या रॅकेटमध्ये 'एसआयटी'ची मोठी कारवाई; पोलिसांनी पारगावच्या डॉक्टरसह दोघांना ठोकल्या बेड्या

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पाटस : मानवतेला आणि वैद्यकीय क्षेत्राला काळीमा फासणाऱ्या दौंड तालुक्यातील गर्भपात आणि स्त्री- भ्रूणहत्येच्या रोज समोर येणाऱ्या नवनवीन घटनांनी दौंडसह राज्य हादरून गेले आहे. दौंड तालुक्यातील केडगावमध्ये उघड झालेला हा गर्भपात रॅकेट थांबायचं नाव घेईना, यवत पोलिसांनी पारगाव येथील आणखी एका डॉक्टरला आणि त्याच्या दलालाला गुन्हे दाखल करून अटक केली आहे. दरम्यान, या घटनेने पुन्हा एकदा दौंड तालुक्यातील बेकायदा गर्भलिंग निदान आणि स्त्री- भ्रूणहत्या हा चर्चेचा विषय बनला असून वैद्यकीय क्षेत्रातील हे हैवान आता जनतेसमोर येऊ लागली आहेत.

 

यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आलेल्या बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि स्त्री-भ्रूणहत्या रॅकेट प्रकरणी विशेष तपास पथकाने तपासाची व्याप्ती वाढवून धडक कारवाई केली आहे. डॉ. सुमंत तुकाराम शितोळे (वय ३८ वर्षे, व्यवसाय- डॉक्टर, मंगलमूर्ती हॉस्पिटल, रा. पारगाव, ता. दौंड, जि. पुणे) व बापूराव पंढरीनाथ जांबले (वय ५७ वर्षे, रा. वासुंदे, ता. दौंड, जि. पुणे) यांना गुन्ह्याच्या सखोल तपासादरम्यान सबळ व कायदेशीर पुरावे गोळा करून पोलिसांनी दिनांक २६ जून २०२६ रोजी बेड्या ठोकल्या आहेत. या आरोपींना शनिवारी (दि. २७) दौंड न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने १ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

या गुन्ह्यातील आरोपी डॉ. सुमंत शितोळे हा आरोपी डॉक्टर हा मुख्य आरोपी अण्णासाहेब आप्पा गिरी याच्याकडून बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान (चाचणी) झालेल्या गरोदर महिलांना आपल्या पारगाव येथील ‘मंगलमूर्ती हॉस्पिटल, येथे आणून त्यांचा बेकायदेशीरपणे गर्भपात करत असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. तर बापूराव जांबले हा या रॅकेटमध्ये एजंट म्हणून सक्रिय काम करत असल्याचेही पोलीसांनी सांगितले.‌ या बेकायदेशीर गर्भपात करण्यासाठी लागणारी अत्यंत संवेदनशील व प्रतिबंधित औषधे व इंजेक्शन तो मुख्य आरोपींना गायकवाड हॉस्पिटल येथे पुरवण्याचे काम करत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

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दरम्यान, स्त्री-भ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान हा आपल्या सामाजिक स्वास्थ्याला मोठा कलंक व घातक ठरणारा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. या रॅकेटमध्ये पडद्यामागून किंवा थेट सहभागी असलेल्या, मदत करणाऱ्या किंवा वैद्यकीय व्यवसायाचा गैरवापर करणाऱ्या इतर कोणत्याही डॉक्टर, एजंट किंवा मध्यस्थांची गय केली जाणार नाही. सामाजिक स्वास्थ्याला बाधक असणाऱ्या अशा सर्व दोषी आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना कायद्यानुसार कठोर शासन होईपर्यंत पोलीस प्रशासनाचे अटक सत्र सुरूच राहील. असे आश्वासन यवत पोलीसांनी दिले आहे.

Web Title: The yavat police have arrested two individuals including another doctor from pargaon

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Published On: Jun 28, 2026 | 04:07 PM

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