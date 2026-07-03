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नवऱ्याने मोबाईल पाहिला, पत्नी संतापली… ओढणीने गळा आवळून केली हत्या; ७ महिन्यांपूर्वीच झालं होत लग्न

Updated On: Jul 03, 2026 | 02:11 PM IST
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सारांश

Murder Case : दिल्लीतील जगतपुरी परिसरातून हत्येची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांचा संशय आल्याने पतीने तिचा मोबाईल तपासला. यानंतर झालेल्या वादात संतापलेल्या पत्नीने ओढणीने गळा आवळून पतीची हत्या केल्याचा आरोप आहे. घटनेनंतर ती घटनास्थळावरून फरार झाली होती. पोलिसांनी गुरुद्वारातून पत्नीला अटक केली आहे

नवऱ्याने मोबाईल पाहिला, पत्नी संतापली... ओढणीने गळा आवळून केली हत्या; ७ महिन्यांपूर्वीच झालं होत लग्न

पत्नीने पतीची हत्या केली

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विस्तार
  • लग्नाला अवघे सात महिने झाले असताना एका नवविवाहित जोडप्याशी संबंधित धक्कादायक घटना समोर आली.
  • मोबाईलवरून सुरू झालेला वाद काही क्षणांतच गंभीर वळणावर पोहोचल्याचा आरोप.
  • पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून हत्येप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
पुण्यातील केतन अग्रवाल प्रकरण चर्चेत असतानाच दिल्लीतून हत्याकांडाचे नवे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. लग्नाच्या अवघ्या ७ महिन्यांनंतरच पत्नी जीवावर उठला आणि तिने गळा आवळत पतीची निघृण हत्या केली. मुख्य म्हणजे या हत्येमागचे कारण फार धक्क्दायक आणि हादरवणारे आहे. पोलिसांनी घटनेची दखल घेत गुन्हा दाखल केला असून आरोपी पत्नीला अटक करण्यात आली आहे. नक्की प्रकरण काय ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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हत्येचे कारण काय?

माहीतीनुसार, सदर घटना ही दिल्लीतील शाहदरा जिल्ह्यातील जगतपुरी परिसरातून समोर येत आहे. पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याच्या संशयावरुन पतीने तिचा मोबाईन फोन चेक केला. यावरुन दोघांमध्ये मोठे भांडण झाले आणि त्याच रात्री पत्नीने ओढणीच्या मदतीने गळा दाबून पतीची हत्या केली. मृताची ओळख मुस्तकीम उर्फ साहिल अशी पटली आहे. घटनेनंतर पोलिसांचे एक पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आरोपी पत्नी अलीशाला (20) अटक केली. पतीच्या मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलं असून हत्येसाठी वापरण्यात आलेल्या ओढणीलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून पुढील कारवाई सुरु आहे.

आरोपीने गुन्हा कबूल केला

शाहदरा जिल्ह्यातील पोलिसांनी सांगितले की, २ जुलै रोजी साधारण ३.५२ च्या सुमारास जगतपुरी पोलिसांना दिल्लीतील रशीद मार्केटमध्ये एका महिलेने आपल्या पतीचा गळा दाबून खून केल्याचा पीसीआर कॉल आला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले, जिथे त्यांना मुस्तकीम उर्फ साहिल (19) मृतावस्थेत आढळला. पोलिसांनी तत्काळ साहिलला रुग्णालयात दाखल केले जिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले.

मृतकाच्या आईने केलेल्या तक्रारीच्या आधारीवर २ जुलै रोजी खुनाचा गुन्हा दाखल करुन पोलिसांनी तपास सुरु केला. अलीशा घटनास्थळावरुन फरार झाली होती. अशात तपासादरम्यान गुरुद्वारात छापा टाकल्यानंतर तिथून अलीशाला ताब्यात घेण्यात आलं. सखोल चाैकशीनंतर, अखेर पोलिसांसमोर अलीशाने आपला गुन्हा कबूल केला.

आरोपीने सांगितले की, पतीला तिच्या विवाहबाह्य संबंधांविषयी संशय आला होता, ज्यामुळे त्याने रात्री तिचा मोबाईल फोन ताब्यात घेऊन त्यात पुरावा शोधण्याचा प्रयत्न केला. या गोष्टीवरुन दोघांमध्ये वाद सुरु झाला. अलीशाने सांगितले की, भांडणावेळी पतीने तिला मारहाण देखील केली ज्यामुळे रागात येऊन तिने ओढणीने गळा दाबून पतीची हत्या केली. काही वेळीने मृताची आई जेव्हा तिथे पोहचली तेव्हा ती घटनास्थळावरुन फरार झाली आणि गुरुद्वारात जाऊन लपली.

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मागच्या वर्षी झालं होत लग्न

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुस्तकीम एक डिलीव्हरी बाॅय असून गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी त्याचे आणि अलीशाचे लग्न पार पडले होते. सांगितलं जात आहे की, लग्नापासून दोघांमध्ये वाद सुरु होते. या भांडणांमुळेच अलीशा सासरी नाही तर माहेरी अधिक काळ घालवायची. यामुळेच मुस्तकीमला आपल्या पत्नीवर शंका येऊ लागली होती. गेल्या सोमवारीच अलीशा माहेरातून सासरी परतली होती. गुरुवारी पती-पत्नीमध्ये पुन्हा भांडण झाले आणि यातच मुस्तकीमने अलीशाला मारहाण करायला सुरुवात केली. या गोष्टीवरुन अलीशाला राग अनावर झाला आणि तिने ओढणीने गळा दाबतच पतीची हत्या केली.

Web Title: Wife kills husband after phone check delhi jagatpuri murder case marathi news

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Published On: Jul 03, 2026 | 02:10 PM

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