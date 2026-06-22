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Dwidha Marathi Movie: बाप-लेकीच्या नात्याचा हळवा प्रवास; ‘द्विधा’ उलगडणार भावनांची नवी बाजू

Updated On: Jun 22, 2026 | 06:15 PM IST
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सारांश

बाप-लेकीच्या नात्यातील प्रेम, त्याग आणि भावनिक संघर्ष उलगडणाऱ्या ‘द्विधा’ चित्रपटाचा टिझर फादर्स डे निमित्त प्रदर्शित झाला आहे. सतीश पुळेकर आणि मानसी कुलकर्णी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट २१ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

मराठी चित्रपटसृष्टीत कौटुंबिक नातेसंबंधांवर आधारित अनेक चित्रपट आले, मात्र काही कथा अशा असतात ज्या थेट मनाला स्पर्श करतात. आगामी ‘द्विधा’ हा चित्रपट अशाच एका भावनिक नात्याभोवती गुंफलेला असून, फादर्स डेच्या निमित्ताने प्रदर्शित झालेल्या त्याच्या पोस्टर आणि टिझरने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

‘द्विधा’च्या माध्यमातून बाप आणि लेकीमधील नाजूक, हळवे आणि भावनिक बंध उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मुलीच्या आनंदासाठी आयुष्य झिजवणारा वडील आणि कठीण प्रसंगी वडिलांचा आधार बनणारी मुलगी, या नात्याची भावनिक बाजू चित्रपटात प्रभावीपणे मांडण्यात आली आहे.

चित्रपटातील टिझरमध्ये भावनांचा ओलावा, नात्यांमधील विश्वास आणि मनातील संघर्ष यांची झलक पाहायला मिळते. आयुष्यात अनेकदा अशा परिस्थिती निर्माण होतात जेव्हा योग्य-अयोग्य, कर्तव्य-भावना आणि अपेक्षा-स्वप्नं यांच्यामध्ये माणूस अडकून पडतो. अशाच भावनिक द्वंद्वाची कथा ‘द्विधा’ मांडणार आहे.

या चित्रपटात ज्येष्ठ अभिनेते सतीश पुळेकर आणि अभिनेत्री मानसी कुलकर्णी प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. त्यांच्या नात्यातील भावनिक प्रवास कथानकाचा केंद्रबिंदू असणार आहे. याशिवाय रेणुका दफ्तरदार, निमिष कुलकर्णी, आस्ताद काळे, तन्वी कुलकर्णी, पुष्कर सराड, मनोज कोल्हटकर, भूषण कडू, प्रफुल्ल सावंत, हेमांगी वेळणकर आणि ओवी तानवडे यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

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चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि संकलन निलेश भास्कर नाईक यांनी केले असून निर्मिती विदुला रमेश आजगावकर यांची आहे. संगीतकार निलोत्पल बोरा आणि शैलेंद्र बर्वे यांनी चित्रपटाला संगीत दिले आहे. तर गीतकार मंगेश कांगणे आणि मंदार चोळकर यांच्या शब्दांना हंसिका, परीक आणि मयुरी पटवर्धन यांच्या आवाजाची साथ लाभली आहे.

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भावनिक नात्यांची गुंतागुंत, मनातील संघर्ष आणि बाप-लेकीच्या नात्यातील निरपेक्ष प्रेम यांचा वेध घेणारा ‘द्विधा’ हा चित्रपट येत्या २१ ऑगस्ट रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. फादर्स डेच्या निमित्ताने प्रदर्शित झालेल्या टिझरनंतर चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

Web Title: A heartwarming father daughter journey dwidha explores a new dimension of emotions

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Published On: Jun 22, 2026 | 06:15 PM

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