Virat Kohli Favourite Singer And Song: मैदानात उतरण्याआधी विराट कोहली ऐकतो ‘हे’ गाणं; फेव्हरेट पंजाबी सिंगरबद्दल केला खुलासा

भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज, विराट कोहली, पुन्हा एकदा चर्चेत आहे, आणि यावेळी त्याच्या सामन्यामुळे नाही, तर सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या एका वक्तव्यामुळे. त्याने नुकतेच आपल्या आवडत्या पंजाबी गायकाचे नाव उघड केले आहे आणि प्रत्येक सामन्यासाठी मैदानात उतरताना तो जे गाणे ऐकतो, ते शेअर केले आहे. त्याने या गाण्याला आपल्या आयुष्याची प्रेरणा म्हटले आहे.
विराट कोहलीच्या ‘वन8 कम्युन’ या ब्रँडचा जागतिक प्रीमियर सोहळा दिल्लीतील द्वारका येथील यशोभूमी येथे पार पडला. या विशेष कार्यक्रमाला करण औजला देखील उपस्थित होता. या दोन कलाकारांना मंचावर एकत्र पाहून चाहते खूप रोमांचित झाले. या भेटीची सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे.
कार्यक्रमादरम्यान विराट कोहलीने करण औजलाची प्रशंसा केली. तो म्हणाला की, तो बऱ्याच काळापासून करणचे संगीत ऐकत आहे आणि त्याच्या गाण्यांमधील भावनांची खोली स्पष्टपणे दिसून येते. विराट म्हणाला की, करण मनापासून गाणी लिहितो आणि हीच गोष्ट त्याला इतर कलाकारांपेक्षा वेगळे ठरवते.
संभाषणादरम्यान, विराटने सांगितले की करण औजलाचे ‘विनिंग स्पीच’ हे गाणे त्याचे आवडते आहे. तो म्हणाला की, हे गाणे केवळ एक ट्रॅक नसून संघर्ष आणि यशाची कहाणी आहे. विराटच्या मते, त्याला या गाण्यात स्वतःच्या आयुष्याची एक झलक दिसते.
Virat Kohli to Karan Aujla : I’m a big fan of you and my favourite song is “Winning Speech”. pic.twitter.com/pPLYArDmS2 — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) June 21, 2026
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क्रिकेटपटूने हेही सांगितले की, लहान वयातच त्याने आपल्या वडिलांना गमावले आणि त्यामुळेच या गाण्याशी त्याचे भावनिक नाते निर्माण झाले. विराटने सांगितले की, तो सामन्याला जाण्यापूर्वी हे गाणे अनेक वेळा ऐकतो आणि त्यातून त्याला प्रेरणा मिळते.
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खेळाबद्दलच्या आपल्या दृष्टिकोनाविषयी विराटने हे सांगितले
या कार्यक्रमात विराटने खेळाबद्दलच्या आपल्या दृष्टिकोनाविषयीही सांगितले. तो म्हणाला की, ज्या सामन्यांमध्ये परिस्थिती कठीण असते आणि संघ दबावाखाली असतो, ते सामने त्याला आवडतात. त्याच्या मते, अशा परिस्थितीतच तो सर्वोत्तम कामगिरी करू शकतो. विराटचा विश्वास आहे की, कोणत्याही कठीण सामन्यात नेहमीच एक छोटी संधी असते आणि तो ती संधी शोधण्याचा प्रयत्न करतो.