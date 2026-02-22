Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dhurandhar Movie : शूटिंगदरम्यान रडला अक्षय खन्ना! "26/11 चा थरार…" R. Madhavan ने सांगितला 'तो' किस्सा

डिसेंबर 2025 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘धुरंधर’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिससोबत OTT प्लॅटफॉर्मवरही मोठी लोकप्रियता मिळवली. या चित्रपटातील ‘Fa9la’ गाण्यावर सोशल मीडियावर ट्रेंड निर्माण झाला होता.

Updated On: Feb 22, 2026 | 06:17 PM
या चित्रपटात अजय भंसाल हे पात्र साकारणारे सुप्रसिद्ध अभिनेते R. Madhavan यांनी सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यानचा एक किस्सा शेअर केला आहे.

Zee Marathi Serial : अन्नपुर्णा आजी कामिनीच्या सणसणीत कानाखाली वाजवणार; कमळी मालिकेत नवीन ट्विस्ट, पाहा प्रोमो

एका वाहिनेला दिलेल्या मुलाखतीत R. Madhavan म्हणतात की “धुरंधर या चित्रपटात 2008 साली मुंबईत झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचे काही कट दाखवले गेले आहेत. त्या कटवेळी रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) आणि मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) दाखवण्यात आले आहेत. पण हा कट शूट होताच, त्या दोघांच्याही डोळ्यात पाणी होते. शूटिंगनंतर अक्षरशः सेटवरचं वातावरणच बदललं होतं. जसं सीनचं शूटिंग पूर्ण झालं ते दोघेही रडले. असं वाटत होतं की दोघेही आतून पूर्णपणे तुटले आहेत. तो त्यांच्यासाठी फक्त अभिनय नव्हता. तर तो क्षण ते खरंच जगले होते.”

धुरंधर चित्रपटात फक्त 26 / 11 नव्हे तर संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचेही खरे फुटेज दाखवण्यात आले आहेत. 26 / 11 दहशतवादी हल्ल्यात हल्लेकर्ते त्यांच्या वस्तादाशी कसे संवाद साधत होते… ती क्रूर बोलीही या सिनेमात दाखवण्यात आली आहे.

Boss तान्या मित्तल अडकणार लग्नबंधनात? ब्राइडल लेहंग्यातील व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली, “ह्यांना आवडेल का?” 

कधी प्रदर्शित होणार ‘Dhurandhar 2’

Dhurandhar: The Revenge (धुरंधर २ म्हणूनही ओळखला जाणारा) हा Ranveer Singh अभिनित आणि Aditya Dhar दिग्दर्शित अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट हिंदीसह तेलुगू, तमिळ, मल्याळम आणि कन्नड अशा अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे. या चित्रपटाचे टीझरही सध्या चर्चेत आहेत पण हल्लीच ‘टॉक्सिक’ सिनेमाने धुरंधरची चर्चा मोडून काढली आहे आणि हा चित्रपट धुरंधरच्या दुसऱ्या भागाला मोठी टक्कर देणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

