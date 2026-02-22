Dhurandhar Movie : शूटिंगदरम्यान रडला अक्षय खन्ना! “26/11 चा थरार…” R. Madhavan ने सांगितला ‘तो’ किस्सा

डिसेंबर 2025 मध्ये जगभरात सर्वत्र प्रदर्शित झालेला सिनेमा ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिसवरही धुरंधर ठरला. त्यानंतर या चित्रपटाने नेटफ्लिक्सवरही धुमाकूळ घातली. OTT वर मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळवत असताना त्याचवेळी हा चित्रपट सिनेमागृहातही हिट होत होता. या सिनेमाने सोशल मीडियावर तर कहरच केली होती. या सिनेमातील ‘Fa9la’ हे अरबी गाणे भारतात पेटून उठले होते. या गाण्यावर तर महाराष्ट्री महिलांनी हळदी कुंकूचा ट्रेंड धरला होता. दरम्यान, या चित्रपटात अजय भंसाल हे पात्र साकारणारे सुप्रसिद्ध अभिनेते R. Madhavan यांनी सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यानचा एक किस्सा शेअर केला आहे.
एका वाहिनेला दिलेल्या मुलाखतीत R. Madhavan म्हणतात की “धुरंधर या चित्रपटात 2008 साली मुंबईत झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचे काही कट दाखवले गेले आहेत. त्या कटवेळी रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) आणि मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) दाखवण्यात आले आहेत. पण हा कट शूट होताच, त्या दोघांच्याही डोळ्यात पाणी होते. शूटिंगनंतर अक्षरशः सेटवरचं वातावरणच बदललं होतं. जसं सीनचं शूटिंग पूर्ण झालं ते दोघेही रडले. असं वाटत होतं की दोघेही आतून पूर्णपणे तुटले आहेत. तो त्यांच्यासाठी फक्त अभिनय नव्हता. तर तो क्षण ते खरंच जगले होते.”
धुरंधर चित्रपटात फक्त 26 / 11 नव्हे तर संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचेही खरे फुटेज दाखवण्यात आले आहेत. 26 / 11 दहशतवादी हल्ल्यात हल्लेकर्ते त्यांच्या वस्तादाशी कसे संवाद साधत होते… ती क्रूर बोलीही या सिनेमात दाखवण्यात आली आहे.
कधी प्रदर्शित होणार ‘Dhurandhar 2’
Dhurandhar: The Revenge (धुरंधर २ म्हणूनही ओळखला जाणारा) हा Ranveer Singh अभिनित आणि Aditya Dhar दिग्दर्शित अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट हिंदीसह तेलुगू, तमिळ, मल्याळम आणि कन्नड अशा अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे. या चित्रपटाचे टीझरही सध्या चर्चेत आहेत पण हल्लीच ‘टॉक्सिक’ सिनेमाने धुरंधरची चर्चा मोडून काढली आहे आणि हा चित्रपट धुरंधरच्या दुसऱ्या भागाला मोठी टक्कर देणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.