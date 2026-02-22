ब्रिटनच्या राजघराण्याला सुरंग! माजी प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर Epstein Files मुळे गोत्यात

लैंगिक अत्याचार एपस्टाईनशी संबंधित प्रमुख व्यक्तींभोवती अखेर फास आवळला जात आहे. पहिल्यांदाच, ब्रिटिश राजघराण्याला इतक्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागला आहे की त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता धूळ खात पडली आहे. किंग चार्ल्स तिसरे यांचे धाकटे भाऊ माजी प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर यांना सॅडिंगहॅम इस्टेटवरील वुड फार्म येथे अटक करण्यात आली आणि पोलिसांनी त्यांना एका गुप्त ठिकाणी नेले.
जेव्हा त्यांच्या भावाची प्रतिष्ठा कलंकित होते, तेव्हा राजा चार्ल्स तरी काय करू शकतात? त्यांनी म्हटले की कायद्याने आपले काम करावे. ही घटना अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. २०१९ मध्ये, एपस्टाईनशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांमुळे निर्माण झालेल्या वादानंतर प्रिन्स अँड्र्यू यांनी सार्वजनिक कर्तव्यांपासून स्वतःला दूर केले.
२०२२ मध्ये त्यांनी लैंगिक शोषणाचा आरोप करणाऱ्या व्हर्जिनिया मुक्रे यांच्याशी अज्ञात रकमेसाठी तडजोड केली. त्याच वर्षी, अँड्र्यू यांना त्यांच्या लष्करी पदांवरून आणि त्यांच्या रॉयल हायनेस या पदवीवरून काढून टाकण्यात आले. गेल्या वर्षी, न्यूफेने अपमान आणि निराशेमुळे आत्महत्या केली, ज्यामुळे अँड्र्यूचे नाव पुन्हा बातम्यांमध्ये आणि चर्चेमध्ये आले. अँड्र्यू यांच्यावर सार्वजनिक पदावर गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे.
हे देखील वाचा : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांची महाविकास आघाडीवर ‘कडवी’ टीका!; म्हणाले, “बँका उद्ध्वस्त…”
किंग चार्ल्स यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची योग्य अधिकाऱ्यांनी निष्पक्षपणे चौकशी करावी. ड्यूक ऑफ यॉर्क म्हणून, अँड्र्यू यांनी २००१ ते २०११ पर्यंत ब्रिटनचे विशेष कॉन्सुल जनरल म्हणून काम पाहिले. त्यांनी अमेरिकन लैंगिक गुन्हेगार आणि वित्तपुरवठादार एपस्टाईन यांना हाँगकाँग, व्हिएतनाम आणि सिंगापूरच्या त्यांच्या प्रवासांबद्दल गोपनीय व्यापार अहवाल दिले. या दौऱ्यांमध्ये त्यांनी एपस्टाईनच्या सहकाऱ्यांना त्यांच्यासोबत घेतले.
एपस्टाईन फाइलमध्ये अँड्र्यूने १७ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा उल्लेख आहे. फक्त ब्रिटिश पंतप्रधान कीथ स्टारमर आणि गृहसचिव शबाना महमूद यांना अँड्र्यूच्या अटकेची माहिती होती. पोलिस कारवाईची आगाऊ माहिती किंग चार्ल्स किंवा राजघराण्यातील कोणत्याही सदस्याला देण्यात आली नव्हती. स्टारमर यांनी स्वतः अँड्र्यूला १ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकन काँग्रेससमोर साक्ष देण्याचा सल्ला दिला. एपस्टाईनने लैंगिक लाभासाठी तिला अँड्र्यूला भेटण्यासाठी ब्रिटनला पाठवले होते असा आरोपही एका महिलेने केला. दोषी आढळल्यास अँड्र्यूला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. जर ज्युरी सहमत असेल तर शिक्षा कमी केली जाऊ शकते.
अँड्र्यूने सातत्याने सांगितले आहे की त्यांना एपस्टाईनच्या गुन्हेगारी कारवायांची कोणतीही माहिती नव्हती. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने एपस्टाईन फाइलमधून लाखो कागदपत्रे प्रसिद्ध केल्यानंतर, ६६ वर्षीय वृद्ध बळी पडले. गेल्या वर्षी, जेव्हा एपस्टाईनशी असलेल्या त्यांच्या जवळीकतेचे वर्णन करणारे एक पुस्तक समोर आले, तेव्हा किंग चार्ल्सने अँड्र्यूला त्यांची प्रिय पदवी काढून घेतली आणि त्यांना बकिंगहॅम पॅलेस सोडण्याचे आदेश दिले.
हे देखील वाचा: ChatGPT बनलंय भारतीयांचा नवीन डॉक्टर! ओव्हरथिंकिंगसाठी 33% लोक घेतात AI ची मदत, पण ‘हे’ किती धोकादायक?
पोलिस अँड्र्यूला चौकशीसाठी ९६ तासांपर्यंत ताब्यात ठेवू शकतात. लोकशाहीच्या युगातही, ब्रिटनमध्ये राजेशाहीची संस्था कायम आहे, परंतु एपस्टाईन फाइलमध्ये अँड्र्यूचे नाव दिसल्याने त्यावर बदनामीची छाया पडली आहे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी