नवीन Tata Punch EV 2026 मध्ये असे कोणते बदल झाले आहेत? रेंज तर वाढलीच मात्र सेफ्टी…

टाटा पंच ईव्हीच्या 2026 च्या फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यावेळी, कंपनीने कारच्या बॅटरी, रेंज आणि चार्जिंगवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. नवीन पंच ईव्ही आता लॉंग रेंज देण्यासोबतच चार्जिंगसाठी कमी वेळ घेते. यामुळे किंमतीतही लक्षणीय बदल झाला आहे.
नवीन आणि आकर्षक अवतारात येतेय Maruti Suzuki Brezza, जाणून घ्या इंटिरिअर आणि डिझाइनमधील बदल
सर्वात मोठा बदल कारच्या नवीन किंमतीत दिसून आला आहे. टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्टची एक्स-शोरूम किंमत 9.69 लाखांपासून सुरू होते आणि 12.59 लाखांपर्यंत जाते. मात्र, जर ग्राहकांनी BaaS (बॅटरी सबस्क्रिप्शन) प्लॅन निवडला तर सुरुवातीची किंमत फक्त 6.49 लाख रुपये आहे. BaaS प्लॅन अंतर्गत, ग्राहकांना बॅटरीची संपूर्ण किंमत एकत्र भरावी लागत नाही; ते किती किलोमीटर चालवतात यावर आधारित बॅटरीसाठी पैसे द्यावे लागतात. यामुळे वाहन खरेदी करणे सोपे होते आणि सुरुवातीचा खर्च कमी होतो. हा पर्याय पूर्वी उपलब्ध नव्हता, म्हणून हा एक मोठा बदल मानला जातो.
नवीन Tata Punch EV मध्ये आधीच्या 25 kWh आणि 35 kWh बॅटरीऐवजी आता 30 kWh आणि 40 kWh क्षमतेच्या मोठ्या बॅटऱ्या देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी या कारची रेंज 265 किमी आणि 365 किमी इतकी होती; ती आता वाढून अंदाजे 375 किमी आणि 468 किमी झाली आहे. म्हणजेच दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये सुमारे 100 किमीपर्यंत जास्त रेंज मिळत आहे, जे दैनंदिन वापरासह लांब प्रवासासाठीही फायदेशीर ठरेल.
‘या’ Automatic Car ची ग्राहकांना भुरळ! 2 लाखाच्या डाउन पेमेंटनंतर ‘इतकाच’ असेल EMI, जाणून घ्या सोपा हिशोब
चार्जिंग सुविधेतही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. पूर्वी डीसी फास्ट चार्जिंग 50 किलोवॅटपर्यंत मर्यादित होती; आता ती वाढवून 65 किलोवॅट करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारची बॅटरी 20 टक्क्यांवरून 80 टक्क्यांपर्यंत फक्त 26 मिनिटांत चार्ज होऊ शकते. आधी यासाठी 40 ते 56 मिनिटे लागत होती. एसी चार्जिंग क्षमता मात्र पूर्वीसारखीच 7.2 किलोवॅट आहे. तरीही वेगवान डीसी चार्जिंगची सुविधा घरच्या घरी चार्जिंगची सोय नसलेल्या ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा ठरते.
फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये बहुतांश आधीचे फीचर्स कायम ठेवण्यात आले आहेत. यात 6 एअरबॅग, ईएसपी, 360 डिग्री कॅमेरा आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारखी सुरक्षा व सोयीची फीचर्स उपलब्ध आहेत. नव्या अपडेट्समध्ये हाय बीम असिस्टसारखे फीचर तसेच इन्फोटेनमेंट इंटरफेसमध्ये काही लहान बदल करण्यात आले आहेत.