चार वर्ष होती नात्यात, आता झाले शुभमंगल! एतशा अडकली विवाहबंधनात, “मालिकेतली पहिली भेट ते लग्नाच्या मांडवात थेट”

स्टार प्रवाहवर नव्याने सुरु झालेली मालिका 'तुझ्या सोबतीने' यातील मुख्य नायिका म्हणजेच एतशा संझगिरी हिचा लग्नसोहळा आज थाटामाटात पार पडला. अभिनेत्रीचे फोटो सध्या सोशल मीडियवर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 06:19 PM
मनोरंजन विश्वात सध्या लग्नाचे वारे वाहत असून अनेक कलाकरांच्या घरी लगीनघाई सुरु आहे. नुकतंच अपूर्वा नेमाळे हिने देखील तिच्या लग्नाचे फोटो पोस्ट करत चाहत्यांना सुखद धक्का दिला. त्याचबरोबर अभिनेत्री रेवली लेले हिने देखील तिच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. अशातच आता स्टार प्रवाहवर नव्याने सुरु झालेली मालिका ‘तुझ्या सोबतीने’ यातील मुख्य नायिका म्हणजेच एतशा संझगिरी हिचा लग्नसोहळा आज थाटामाटात पार पडला. अभिनेत्रीचे फोटो सध्या सोशल मीडियवर व्हायरल होत आहे.

एतशा आणि निषाद हे गेले चार वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होते. निषाद आणि एतशा यांची लव्हस्टोरी सुरु झाली ते दख्खनचा राजा ज्योतिबा या मालिकेच्या सेटवर. मालिकेतच्या शुटींगदरम्यान वाढलेली मैत्री आता लग्नापर्यंत येऊन पोहोचली. दख्खनचा राजा ज्योतिबा या मालिकेचं शुटींग कोल्हापुरात सुरु होतं त्यावेळी निषादने आपल्या मनातील प्रेम एतशाजवळ व्यक्त केलं त्यानंतर तिने देखील निषादच्या प्रेमाला होकार दिला. चार वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर आता हे दोघं लग्नाच्या बेडीत अडकले.

 

 

 Zee Marathi Serial : अन्नपुर्णा आजी कामिनीच्या सणसणीत कानाखाली वाजवणार; कमळी मालिकेत नवीन ट्विस्ट, पाहा प्रोमो

गेल्याच वर्षी या दोघांचा थाटामाटात साखरपुडा पार पडला होता. आता त्यांच्या लग्नाच्या फोटोंवर नेटकऱ्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. एतशाच्या आतापर्यंतच्या करिअरबाबत सांगायचं झालं तर, एतशा संझगिरी ‘राजा राणीची गं जोडी’, ‘दख्खनचा राजा जोतिबा’, ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई’, ‘निवेदिता माझी ताई’ या गाजलेल्या मालिकांमधून घराघरांत लोकप्रिय झाली. सध्या ती ‘स्टार प्रवाह’च्या ‘तुझ्या सोबतीने’ मालिकेत मुख्य भुमिकेतून प्रेक्षकांची मनं जिंकत आहे. त्याचबरोबर निषाद देखील काही दिवसांपूर्वी ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत झळकला होता. एतशा आणि निषाद यांनी यापूर्वी ‘निवेदिता माझी ताई’ आणि ‘दख्खनचा राजा जोतिबा’ या मालिकांमध्ये एकत्र काम केलेलं आहे.

चार वर्ष होती नात्यात, आता झाले शुभमंगल! एतशा अडकली विवाहबंधनात, "मालिकेतली पहिली भेट ते लग्नाच्या मांडवात थेट"

Feb 22, 2026 | 06:17 PM

