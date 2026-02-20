Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Kirit Somaiya Fake Certificates Somaiya Claims That Many Bangladeshi Hawkers Are Roaming Around

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

जन्म प्रमाणपत्राचा सर्वात मोठा घोटाळा नाशिकच्या मालेगाव मध्ये झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 05:32 PM

जन्म प्रमाणपत्राचा सर्वात मोठा घोटाळा नाशिकच्या मालेगाव मध्ये झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.अकोल्यात आज त्यांनी जन्मप्रमाणपत्र संदर्भात महापालिका आयुक्त आणि महापौर यांची भेट घेतली.. तेव्हा त्यांनी अनेक गंभीर दावे केले आहेत.. ते म्हणाले, जेव्हा राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यात जन्म प्रमाणपत्र बाबत जो जीआर काढला आहे.. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यांत एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.. यामध्ये बाहेरच्या प्रांतातील हजारो जणांनी सिस्टिम हॅक करून बोगस प्रमाणपत्र मिळवून ते पळून गेल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे.. अकोल्यात ही याची चौकशी होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे

Published On: Feb 20, 2026 | 05:32 PM

