Tariff Hike Impcat : भारत-अमेरिकेच्या Trade Deal चं कुठे अडलं घोडं? डोनाल्ड ट्रम्पची मोदींविरोधात पुन्हा तिरपी चाल

‘मोदी माझे मित्र, पण…’ ; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा भारताला टॅरिफबाबत मोठा इशारा
मिळालेल्या माहितीनुसार, २३ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान भारत आणि अमेरिकेत व्यापार करारांच्या वाटाघाटींवर अंतिम बैठक होणार होती. मात्र ही बैठक आता टळली असून डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी जागतिक टॅरिफमध्ये केलेल्या बदलामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जात आहे. शुक्रवारी(२० फेब्रुवारी) अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या जागतिक टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवत निर्णय रद्द केला होता. यामुळे भारतासह जगभरातील देशांवर असलेले टॅरिफ शून्य झाले होते.
मात्र ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका केली आणि जागतिक ग्लोबल टॅरिफ जाहीर केले. ट्रम्प यांनी जगभरातील सगळ्या देशांवर सुरुवातील १०% लागू केले. यानंतर काही तासांतच पुन्हा बदल करत हे १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी न्यायाधीशांना देशासाठी कलंक, देशभक्तीशून्य म्हणून संबोधले.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा जागतिक टॅरिफ (Tariff) रद्द करताच भारतावर असलेले १८% टॅरिफ शून्य झाले होते. परंतु ट्रम्प यांनी पुन्हा जागतिक टॅरिफची घोषणा केली आणि भारतावर १५% टॅरिफ लागू झाले. भारताला टॅरिफमध्ये काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी आता मात्र दोन्ही देशांतील व्यापार चर्चा रखडली आहे.
ट्रम्प यांनी लावलेल्या जागतिक टॅरिफमुळे आणि भारतावरील १८% टॅरिफमुळे सध्या पेच निर्माण झाला आहे. कारण ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफबाबत बोलताना म्हटले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासोबतच्या मैत्रीचा उल्लेख करत, आमचे संबंध चांगले संबंध आहेत. पण भारतासोबतच्या व्यापारत कोणताही बदल झालेला नाही आणि त्यांना कर भरावाचा लागेल असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
सध्या भारत मोठ्या व्यापार संकटात अडकला आहे. अमेरिकेसोबतच्या अंतरिम व्यापार करार फेब्रुवारीच्या अखेरीस अंतिम होणार होता आणि मार्चमध्ये यावर स्वाक्षरी होणार होती. परंतु अमेरिकेच्या अंतर्गत बदलांमुळे आणि टॅरिफ वादामुळे सध्या दोन्ही देशांतील व्यापार चर्चा रखडली आहे. ज्यामुळे करार पुन्हा लांबवणीवर गेला आहे.
