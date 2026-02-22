Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Trade War India Us Trade Deal Postponed After Trumps Tariff Changes

Tariff Hike Impcat : भारत-अमेरिकेच्या Trade Deal चं कुठे अडलं घोडं? डोनाल्ड ट्रम्पची मोदींविरोधात पुन्हा तिरपी चाल

India US Trade Deal : ट्रम्प यांच्या जगावर १५% टॅरिफमुळे सध्या मोठा गोंधळ उडाला आहे. या घोषणेमुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारा कराराला दणका बसला आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 05:47 PM
India US Trade Deal

Triff Hike Impcat : भारत-अमेरिकेच्या Trade Deal चं कुठे अडलं घोडं? डोनाल्ड ट्रम्पची मोदींविरोधात पुन्हा तिरपी चाल

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत-अमेरिकेचा व्यापार करार अचानक रखडाला
  • ट्रम्प यांच्या त्या घोषणेमुळे खळबळ
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारतविरोधी खेळी?
India US Trade Deal : नवी दिल्ली/ वॉशिंग्टन : भारतासाठी एक चिंता वाढवणारे वृत्त आहे. भारत आणि अमेरिकेतील अंतरिम व्यापार करार (India US Trade Deal) पुन्हा रखडला आहे. शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी जागतिक टॅरिफ लागू केले, ज्याचा परिणाम भारतासोबतच्या व्यापार करारवर झाला आहे. अमेरिकेने भारतासोबतची प्रस्तावित बैठक पुढे ढकलली आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

‘मोदी माझे मित्र, पण…’ ; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा भारताला टॅरिफबाबत मोठा इशारा

मिळालेल्या माहितीनुसार, २३ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान भारत आणि अमेरिकेत व्यापार करारांच्या वाटाघाटींवर अंतिम बैठक होणार होती. मात्र ही बैठक आता टळली असून डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी जागतिक टॅरिफमध्ये केलेल्या बदलामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जात आहे. शुक्रवारी(२० फेब्रुवारी) अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या जागतिक टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवत निर्णय रद्द केला होता. यामुळे भारतासह जगभरातील देशांवर असलेले टॅरिफ शून्य झाले होते.

मात्र ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका केली आणि जागतिक ग्लोबल टॅरिफ जाहीर केले. ट्रम्प यांनी जगभरातील सगळ्या देशांवर सुरुवातील १०% लागू केले. यानंतर काही तासांतच पुन्हा बदल करत हे १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी न्यायाधीशांना देशासाठी कलंक, देशभक्तीशून्य म्हणून संबोधले.

भारतावरील नक्की किती टॅरिफ ?

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा जागतिक टॅरिफ (Tariff) रद्द करताच भारतावर असलेले १८% टॅरिफ शून्य झाले होते. परंतु ट्रम्प यांनी पुन्हा जागतिक टॅरिफची घोषणा केली आणि भारतावर १५% टॅरिफ लागू झाले. भारताला टॅरिफमध्ये काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी आता मात्र दोन्ही देशांतील व्यापार चर्चा रखडली आहे.

ट्रम्प यांनी लावलेल्या जागतिक टॅरिफमुळे आणि भारतावरील १८% टॅरिफमुळे सध्या पेच निर्माण झाला आहे. कारण ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफबाबत बोलताना म्हटले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासोबतच्या मैत्रीचा उल्लेख करत, आमचे संबंध चांगले संबंध आहेत. पण भारतासोबतच्या व्यापारत कोणताही बदल झालेला नाही आणि त्यांना कर भरावाचा लागेल असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

व्यापार संकटात अडकला भारत

सध्या भारत मोठ्या व्यापार संकटात अडकला आहे. अमेरिकेसोबतच्या अंतरिम व्यापार करार फेब्रुवारीच्या अखेरीस अंतिम होणार होता आणि मार्चमध्ये यावर स्वाक्षरी होणार होती. परंतु अमेरिकेच्या अंतर्गत बदलांमुळे आणि टॅरिफ वादामुळे सध्या दोन्ही देशांतील व्यापार चर्चा रखडली आहे. ज्यामुळे करार पुन्हा लांबवणीवर गेला आहे.

चीनची उडाली झोप! Modi-Trump यांच्यात ‘पॅक्स सिलिका’ करार; भारत बनणार जगातील AI सुपरपॉवर

Web Title: Trade war india us trade deal postponed after trumps tariff changes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 05:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

White House Expansion: ट्रम्प यांची 250 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अमेरिकेला ‘ही’ ग्रँड भेट; व्हाईट हाऊसमध्ये उभारणार आश्चर्याचं लेण
1

White House Expansion: ट्रम्प यांची 250 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अमेरिकेला ‘ही’ ग्रँड भेट; व्हाईट हाऊसमध्ये उभारणार आश्चर्याचं लेण

Greenland खरेदीचा नवा फंडा? ट्रम्प यांनी पाठवलं अत्याधुनिक हॉस्पिटल शिप; जगात खळबळ
2

Greenland खरेदीचा नवा फंडा? ट्रम्प यांनी पाठवलं अत्याधुनिक हॉस्पिटल शिप; जगात खळबळ

UFO Files: ‘हो, ते आपल्यातच आहेत!’ ओबामांनंतर आता ट्रम्प यांची कबुली; ‘Area 51’शी संबंधित रहस्यांच्या भिंती लवकरच कोसळणार
3

UFO Files: ‘हो, ते आपल्यातच आहेत!’ ओबामांनंतर आता ट्रम्प यांची कबुली; ‘Area 51’शी संबंधित रहस्यांच्या भिंती लवकरच कोसळणार

Global Tariff: ट्रम्पच्या टॅरिफ स्फोटाने 24 तासांत बदलले जगाचे अर्थकारण; पण भारतीय वंशाच्या वकिलांनी लावला कायद्याचा ‘असा’ सुरुंग
4

Global Tariff: ट्रम्पच्या टॅरिफ स्फोटाने 24 तासांत बदलले जगाचे अर्थकारण; पण भारतीय वंशाच्या वकिलांनी लावला कायद्याचा ‘असा’ सुरुंग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tariff Hike Impcat : भारत-अमेरिकेच्या Trade Deal चं कुठे अडलं घोडं? डोनाल्ड ट्रम्पची मोदींविरोधात पुन्हा तिरपी चाल

Tariff Hike Impcat : भारत-अमेरिकेच्या Trade Deal चं कुठे अडलं घोडं? डोनाल्ड ट्रम्पची मोदींविरोधात पुन्हा तिरपी चाल

Feb 22, 2026 | 05:47 PM
नवीन Tata Punch EV 2026 मध्ये असे कोणते बदल झाले आहेत? रेंज तर वाढलीच मात्र सेफ्टी…

नवीन Tata Punch EV 2026 मध्ये असे कोणते बदल झाले आहेत? रेंज तर वाढलीच मात्र सेफ्टी…

Feb 22, 2026 | 05:43 PM
ब्रिटनच्या राजघराण्याला सुरंग! माजी प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर Epstein Files मुळे गोत्यात

ब्रिटनच्या राजघराण्याला सुरंग! माजी प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर Epstein Files मुळे गोत्यात

Feb 22, 2026 | 05:43 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
भारतीय रेल्वेत भरतीची मोठी संधी! तांत्रिक निकषांमध्ये पात्र उमेदवारांसाठी खास भरती

भारतीय रेल्वेत भरतीची मोठी संधी! तांत्रिक निकषांमध्ये पात्र उमेदवारांसाठी खास भरती

Feb 22, 2026 | 05:32 PM
IPL 2026 : MS Dhoni च्या चाहत्यांना मिळाली मोठी बातमी, चेन्नई सुपर किंग्जने पुनरागमनासाठी बनवला मास्टरप्लान बनवला

IPL 2026 : MS Dhoni च्या चाहत्यांना मिळाली मोठी बातमी, चेन्नई सुपर किंग्जने पुनरागमनासाठी बनवला मास्टरप्लान बनवला

Feb 22, 2026 | 05:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM
Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 03:06 PM
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM