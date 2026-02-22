Zee Marathi Serial : अन्नपुर्णा आजी कामिनीच्या सणसणीत कानाखाली वाजवणार; कमळी मालिकेत नवीन ट्विस्ट, पाहा प्रोमो

View this post on Instagram
अन्नपुर्णा आजी कोणाशीच काही बोलत नाही. आपल्य़ा आईची अशी झालेली अवस्था पाहून राजनला खूप वाईट वाटतं. महाजनांच्या मोठ्या नातीच्या मृत्यूमुळे अन्नपुर्णा नैराश्यात जाते. मात्र तिच्या मोठ्या नातीबद्दल असं काहीही झालेलं नाही जे कमळी राजला सांगते पण तोपर्यंत अन्नपुर्णाला प्रचंड मानसिक धक्का बसलेला असतो. आपली आई या सगळ्या परिस्थितीतून बाहेर यावी यासाठी राजन कमळीला सांगतो की, तूच तिची मोठी नात बनून घरात ये. त्यानंतर कमळी आणि निंगी मध्यरात्री महाजनांच्या घरात शिरतात. दागिन्यांचा डब्बा कमळीच्या हातात असतानाच कामिनी त्यांना रंगेहात पकडते. त्यानंतर राजन देखील कमळीला बोलतो तुझ्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. कामिनी करत असलेल्या आरोपांवर कमळी काहीच बोलत नाही. कामिनी कमळीला मारायला धावणार तितक्यात अन्नपुर्णा आजी येते आणि कामिनीच्या कानाखाली देते. असा मालिकेचा प्रोमो नुकताच शेअर करण्यात आलेला आहे. हा विशेष भाग येत्या 23 आणि 24 फेब्रुवारीला पाहायला मिळणार आहे.
या सगळ्याच्या निमित्ताने कमळीच खरी महाजनांची मोठी नात आहे हे सत्य आता तरी उघड होईल का ? कामिनीचा खरा चेहरा महाजन कुटुंबियांना समजेल का हे येत्या काही भागांत समोर येईल. कमळी मालिकेबाबत सांगायचं झालंच तर झी मराठीवरील तारिणी आणि कमळी या दोन्ही मालिकांना प्रेक्षकांची चांगलीच पसंती पाहायाला मिळत आहे. गेल्या आठवड्याच्या टीआरपीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर येत कमळी मालिकेने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधलं होतं.