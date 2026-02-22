Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Zee Marathi Serial : अन्नपुर्णा आजी कामिनीच्या सणसणीत कानाखाली वाजवणार; कमळी मालिकेत नवीन ट्विस्ट, पाहा प्रोमो

सध्या झी मराठीवरील मालिकांनी चांगलाच वेध घेतला आहे. मालिकेतील अन्नपुर्णा आजीचा तिचा मोठ्या नातीवर प्रचंड जीव आहे हे एह्वाना प्रेक्षकांना देखील माहीत झालेलं आहे. अशातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 02:55 PM
सध्या झी मराठीवरील मालिकांनी चांगलाच वेध घेतला आहे. मालिकेतील अन्नपुर्णा आजीचा तिचा मोठ्या नातीवर प्रचंड जीव आहे हे एह्वाना प्रेक्षकांना देखील माहीत झालेलं आहे. अशातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. अन्नपुर्णाने महाजन कुटुंबातील काही प्रॉपर्टी तिच्या मोठ्या नातीच्या नावावर करते. हा निर्णय काही कामिनीला मान्य नसतो. महाजनांची सगळी प्रॉपर्टी अनिकालाच मिळाली पाहिजे हा कामिनीचा अट्टाहास आहे. आणि याच कारणामुळे कामिनी अन्नपुर्णा आजीचा खोटी माहिती पटवून सांगते की, महाजनांच्या मोठ्या नातीचा मृत्यू झाला आणि आता ती पुन्हा कधीच अन्नपुर्णाला भेटू शकणार नाही. अन्नपुर्णा आजीला कामिनीच्या सांगण्याने प्रचंड मानसिक धक्का बसतो. आपवल्या मोठ्या नातीबद्दल कामिनीने जे काही सांगितलं त्याला सत्य मानलेली अन्नपुर्णा आजी कोणाशीच काही बोलत नाही.

अन्नपुर्णा आजी कोणाशीच काही बोलत नाही. आपल्य़ा आईची अशी झालेली अवस्था पाहून राजनला खूप वाईट वाटतं. महाजनांच्या मोठ्या नातीच्या मृत्यूमुळे अन्नपुर्णा नैराश्यात जाते. मात्र तिच्या मोठ्या नातीबद्दल असं काहीही झालेलं नाही जे कमळी राजला सांगते पण तोपर्यंत अन्नपुर्णाला प्रचंड मानसिक धक्का बसलेला असतो. आपली आई या सगळ्या परिस्थितीतून बाहेर यावी यासाठी राजन कमळीला सांगतो की, तूच तिची मोठी नात बनून घरात ये. त्यानंतर कमळी आणि निंगी मध्यरात्री महाजनांच्या घरात शिरतात. दागिन्यांचा डब्बा कमळीच्या हातात असतानाच कामिनी त्यांना रंगेहात पकडते. त्यानंतर राजन देखील कमळीला बोलतो तुझ्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. कामिनी करत असलेल्या आरोपांवर कमळी काहीच बोलत नाही. कामिनी कमळीला मारायला धावणार तितक्यात अन्नपुर्णा आजी येते आणि कामिनीच्या कानाखाली देते. असा मालिकेचा प्रोमो नुकताच शेअर करण्यात आलेला आहे. हा विशेष भाग येत्या 23 आणि 24 फेब्रुवारीला पाहायला मिळणार आहे.

या सगळ्याच्या निमित्ताने कमळीच खरी महाजनांची मोठी नात आहे हे सत्य आता तरी उघड होईल का ? कामिनीचा खरा चेहरा महाजन कुटुंबियांना समजेल का हे येत्या काही भागांत समोर येईल. कमळी मालिकेबाबत सांगायचं झालंच तर झी मराठीवरील तारिणी आणि कमळी या दोन्ही मालिकांना प्रेक्षकांची चांगलीच पसंती पाहायाला मिळत आहे. गेल्या आठवड्याच्या टीआरपीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर येत कमळी मालिकेने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधलं होतं.

Published On: Feb 22, 2026 | 02:51 PM

Feb 22, 2026 | 02:51 PM
