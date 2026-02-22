Boss तान्या मित्तल अडकणार लग्नबंधनात? ब्राइडल लेहंग्यातील व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली, “ह्यांना आवडेल का?”

Zee Marathi Serial : अन्नपुर्णा आजी कामिनीच्या सणसणीत कानाखाली वाजवणार; कमळी मालिकेत नवीन ट्विस्ट, पाहा प्रोमो
तान्या मित्तलचा ब्राइडल लूक व्हायरल
यानंतर लगेचच तान्या मित्तलने आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये ती निळ्या रंगाच्या लेहंग्यात अतिशय सुंदर दिसत होती. ट्रायल रूममधून बाहेर येताच तिने तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांना मिश्कीलपणे विचारले, “तुम्हाला असं तर वाटत नाही ना की बिग बॉस पुन्हा सुरू झाला आहे?” या पोस्टसोबत तिने कॅप्शन दिलं, “हा लेहेंगा त्यांना आवडेल का?” चाहत्यांनी या कॅप्शनवर तिचे लग्न असल्याचे अंदाज बांधला.
तान्या मित्तल करणार लग्न?
तसेच, तान्या मित्तलने अद्याप तिच्या लग्नाची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही. होणाऱ्या नवऱ्याबद्दल किंवा लग्नाची तारीख अद्याप समोर आलेली नाही. तान्याला अनेकदा तिच्या चाहत्यांना सस्पेन्समध्ये ठेवणे आवडते, त्यामुळे ती लवकरच एक मोठा खुलासा करण्याची शक्यता आहे, किंवा हे फक्त वधूच्या फोटोशूटची तयारी देखील असल्याची शक्यता आहे.
तान्या मित्तलला “बिग बॉस १९” नंतर मिळाली प्रसिद्धी
तान्या मित्तल एक सुप्रसिद्ध उद्योजक, इन्फ्लुएन्सर आणि रिॲलिटी टीव्ही स्टार आहे. महाकुंभ २०२५ मधील तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तान्या पहिल्यांदाच राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आली. त्यानंतर तिने “बिग बॉस १९” मध्ये हजेरी लावून आणखी चर्चेत आली. तान्या तिचा स्वतःचा ब्रँड, हँडमेड विथ लव्ह बाय तान्या देखील चालवते आणि तिचे इन्स्टाग्रामवर २५ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स देखील आहेत.