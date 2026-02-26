Bonu Komali Suicide: Relationship की आणखी काही? युट्युबर कोमली काळाच्या पडद्याआड! घरात सापडला मृतदेह

सोशल मीडियावर नेहमी चर्चेत असणारी युट्युबर Bonu Komali काळाच्या पडद्याआड गेली आहे. राहत्या घरी तिचे मृतदेह सापडले आहे, त्यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ माजली आहे. दरम्यान, Bonu Komali ही एक युट्युबर असून ती तेलंगणा राज्यातील हैद्राबाद येथे वास्तवास होती. गुरुवारी, दार ठोठावळे तरी तिने काही प्रतिसाद दिला नाही. आतून प्रतिसाद आलेला नाही म्हणून दार तोडण्यात आले आणि आत Bonu Komali पंख्याला लटकलेली सापडली.
21 वर्षीय Bonu Komali सोशल मीडियावर चर्चेत होती. ही घटना घडण्याच्या काही तासांपूर्वी Bonu Komali ने तिच्या आईला मेसेज केला होता. तिच्या आईचे नाव B Satya Varalakshmi आहे, जी सध्या दुबईमध्ये कामाला आहे. Bonu Komali ने तिच्या आईला “I Love You”या म्हणत प्रेम व्यक्त केले आणि पुढे आपल्या लहान भावाची काळजी घेण्याबद्दल सांगितले. हा मेसेज तिच्या आयुष्यातील शेवटचा मेसेज ठरला. या मेसेजनंतर काही क्षणातच Bonu Komali ने शेवटचा श्वास घेतला.
पोलिसांच्या अनुसार मृतदेहास्थळी शिडी आणि साडी सापडली. तसेच Bonu Komali ने नातेसंबंधातील दुराव्यामुळे हे पाऊल उचलले असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. पण काय खरे आणि काय खोटे? याचा सुगावा पोलिसच देतील पण अद्याप याबाबत काहीच अधिकृत माहिती आलेली नाही.
कोण आहे Bonu Komali?
Bonu Komali सोशल मीडियावर चर्चेत असणारी युट्युबर आहे. तसेच ती सध्या विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत होती. ती तिच्या Bsc च्या शिक्षणासाठी आपल्या आईपासून दूर तेलंगणातील हैद्राबाद येथे भाड्याने राहत होती. तिचा मृतदेह हा तिच्या तेलंगणा येथील हैद्राबाद मधील भाड्याच्या घरातच सापडला. प्रेमसंबंधातील भावनिक तणावामुळे Bonu Komali ने इतका मोठा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.