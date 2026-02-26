T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास, अशी कामगिरी करणारा ठरला जगातील पहिला खेळाडू

अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडलेल्या या सामन्यात ३१ वर्षीय शेफर्डने कठीण प्रसंगी फलंदाजीची धुरा सांभाळली. वेस्ट इंडिजची अवस्था ८३ धावांवर ७ बाद अशी दयनीय असताना शेफर्ड मैदानात उतरला. त्याने अवघ्या ३७ चेंडूंमध्ये ५२ धावांची नाबाद खेळी केली. या खेळीत त्याने ४ उत्तुंग षटकार आणि ३ चौकार लगावले. डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर कॉर्बिन बॉशला चौकार मारत त्याने आपले ऐतिहासिक अर्धशतक पूर्ण केले.
Romario Shepherd is the first player to score a fifty batting at No. 9 at the #T20WorldCup 💪 pic.twitter.com/29DYj6sxMG — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 26, 2026
शेफर्डने या खेळीसह अफगाणिस्तानच्या शफिकुल्लाहचा विक्रम मोडीत काढला आहे. २०१६ च्या विश्वचषकात दिल्लीत इंग्लंडविरुद्ध खेळताना शफिकुल्लाहने ९ व्या क्रमांकावर ३५ धावांची खेळी केली होती. तब्बल १० वर्षांनंतर शेफर्डने हा विक्रम मोडीत काढून नवा मैलाचा दगड प्रस्थापित केला.
IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील
|खेळाडू
|संघ
|धावा
|चेंडू
|चौकार/षटकार
|स्ट्राईक रेट
|विरुद्ध
|स्थळ
|तारीख
|रोमारियो शेफर्ड
|वेस्ट इंडिज
|५२*
|३७
|३/४
|१४०.५४
|दक्षिण आफ्रिका
|अहमदाबाद
|२६ फेब्रु, २०२६
|शफिकुल्लाह
|अफगाणिस्तान
|३५*
|२०
|४/२
|१७५.००
|इंग्लंड
|दिल्ली
|२३ मार्च, २०१६
|ग्रॅमी स्वान
|इंग्लंड
|३४
|२०
|४/१
|१७०.००
|श्रीलंका
|पल्लेकले
|१ ऑक्टो, २०१२
|उमर गुल
|पाकिस्तान
|३२
|१७
|२/३
|१८८.२३
|दक्षिण आफ्रिका
|कोलंबो
|२८ सप्टें, २०१२
|नइम इस्लाम
|बांगलादेश
|२८
|१७
|०/३
|१६४.७०
|भारत
|नॉटिंघम
|६ जून, २००९
दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. विंडीजची सुरुवात अत्यंत खराब झाली असून पॉवरप्लेमध्येच त्यांनी ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. सलामीवीर ब्रँडन किंग (२१) आणि शाई होप (१६) स्वस्त पाठी फिरले. एका टप्प्याला विंडीजची अवस्था ७ बाद ८३ अशी होती. येथून अनुभवी जेसन होल्डर आणि रोमारियो शेफर्ड यांनी डावाची सूत्रे हाती घेतली. या जोडीने ८ व्या विकेटसाठी ८९ धावांची महत्वपूर्ण भागीदारी केली. होल्डरने ३१ चेंडूत ४९ धावा केल्या, मात्र तो दुर्दैवीरीत्या धावबाद झाला. या दोघांच्या फटकेबाजीमुळे वेस्ट इंडिजने २० षटकांत ८ बाद १७६ धावांपर्यंत मजल मारली आणि दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी १७७ धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य ठेवले.
Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral