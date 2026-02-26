Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Romario Shepherd Created History Becoming The First Player In The World To Achieve Such A Feat

T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास, अशी कामगिरी करणारा ठरला जगातील पहिला खेळाडू

SA vs WI: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात शेफर्डने ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत शानदार अर्धशतक झळकावले. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना त्याने मोठा पराक्रम केला.

Updated On: Feb 26, 2026 | 05:58 PM
T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास (Photo Credit- X)

T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास
  • अशी कामगिरी करणारा ठरला जगातील पहिला खेळाडू
  • शफिकुल्लाहचा १० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला
Romario Shepherd News Record: टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या (T20 World Cup 2026) सुपर-८ फेरीतील सातव्या सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या रोमारियो शेफर्डने क्रिकेट विश्वात खळबळ उडवून दिली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात शेफर्डने ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत शानदार अर्धशतक झळकावले. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना अर्धशतक झळकावणारा तो जगातील पहिलाच खेळाडू ठरला आहे.

अहमदाबादच्या मैदानावर शेफर्डचे वादळ

अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडलेल्या या सामन्यात ३१ वर्षीय शेफर्डने कठीण प्रसंगी फलंदाजीची धुरा सांभाळली. वेस्ट इंडिजची अवस्था ८३ धावांवर ७ बाद अशी दयनीय असताना शेफर्ड मैदानात उतरला. त्याने अवघ्या ३७ चेंडूंमध्ये ५२ धावांची नाबाद खेळी केली. या खेळीत त्याने ४ उत्तुंग षटकार आणि ३ चौकार लगावले. डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर कॉर्बिन बॉशला चौकार मारत त्याने आपले ऐतिहासिक अर्धशतक पूर्ण केले.

शफिकुल्लाहचा १० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला

शेफर्डने या खेळीसह अफगाणिस्तानच्या शफिकुल्लाहचा विक्रम मोडीत काढला आहे. २०१६ च्या विश्वचषकात दिल्लीत इंग्लंडविरुद्ध खेळताना शफिकुल्लाहने ९ व्या क्रमांकावर ३५ धावांची खेळी केली होती. तब्बल १० वर्षांनंतर शेफर्डने हा विक्रम मोडीत काढून नवा मैलाचा दगड प्रस्थापित केला.

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

टी-२० विश्वचषकात ९ व्या क्रमांकावरील फलंदाजांचे सर्वोच्च स्कोअर

खेळाडू संघ धावा चेंडू चौकार/षटकार स्ट्राईक रेट विरुद्ध स्थळ तारीख
रोमारियो शेफर्ड वेस्ट इंडिज ५२* ३७ ३/४ १४०.५४ दक्षिण आफ्रिका अहमदाबाद २६ फेब्रु, २०२६
शफिकुल्लाह अफगाणिस्तान ३५* २० ४/२ १७५.०० इंग्लंड दिल्ली २३ मार्च, २०१६
ग्रॅमी स्वान इंग्लंड ३४ २० ४/१ १७०.०० श्रीलंका पल्लेकले १ ऑक्टो, २०१२
उमर गुल पाकिस्तान ३२ १७ २/३ १८८.२३ दक्षिण आफ्रिका कोलंबो २८ सप्टें, २०१२
नइम इस्लाम बांगलादेश २८ १७ ०/३ १६४.७० भारत नॉटिंघम ६ जून, २००९

विंडीजचे आफ्रिकेसमोर १७७ धावांचे लक्ष्य

दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. विंडीजची सुरुवात अत्यंत खराब झाली असून पॉवरप्लेमध्येच त्यांनी ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. सलामीवीर ब्रँडन किंग (२१) आणि शाई होप (१६) स्वस्त पाठी फिरले. एका टप्प्याला विंडीजची अवस्था ७ बाद ८३ अशी होती. येथून अनुभवी जेसन होल्डर आणि रोमारियो शेफर्ड यांनी डावाची सूत्रे हाती घेतली. या जोडीने ८ व्या विकेटसाठी ८९ धावांची महत्वपूर्ण भागीदारी केली. होल्डरने ३१ चेंडूत ४९ धावा केल्या, मात्र तो दुर्दैवीरीत्या धावबाद झाला. या दोघांच्या फटकेबाजीमुळे वेस्ट इंडिजने २० षटकांत ८ बाद १७६ धावांपर्यंत मजल मारली आणि दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी १७७ धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य ठेवले.

Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral

Web Title: Romario shepherd created history becoming the first player in the world to achieve such a feat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 05:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SA vs WI Live Score Update: शेफर्ड-होल्डरच्या फटकेबाजीने वेस्ट इंडिज सावरले, दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १७७ धावांची गरज
1

SA vs WI Live Score Update: शेफर्ड-होल्डरच्या फटकेबाजीने वेस्ट इंडिज सावरले, दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १७७ धावांची गरज

SA vs WI Toss Update : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, दक्षिण आफ्रिका करणार पहिले गोलंदाजी! वाचा Playing 11
2

SA vs WI Toss Update : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, दक्षिण आफ्रिका करणार पहिले गोलंदाजी! वाचा Playing 11

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील
3

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

SA vs WI : अहमदाबादच्या अनुभवाचा फायदा दक्षिण आफ्रिकेला होईल का? वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामन्यापूर्वी केशव महाराजने दिले उत्तर
4

SA vs WI : अहमदाबादच्या अनुभवाचा फायदा दक्षिण आफ्रिकेला होईल का? वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामन्यापूर्वी केशव महाराजने दिले उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास, अशी कामगिरी करणारा ठरला जगातील पहिला खेळाडू

T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास, अशी कामगिरी करणारा ठरला जगातील पहिला खेळाडू

Feb 26, 2026 | 05:58 PM
Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता ‘सुनेत्रापर्व’; NCP च्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता ‘सुनेत्रापर्व’; NCP च्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड

Feb 26, 2026 | 05:53 PM
मुंबईतील ‘या’ पुलाचे नामकरण, आता ‘पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर’ असे करणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

मुंबईतील ‘या’ पुलाचे नामकरण, आता ‘पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर’ असे करणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Feb 26, 2026 | 05:51 PM
पुणे जिल्हा परिषद काँग्रेसमुक्त; पराभवानंतर संघटना बांधणीसाठी तालुकास्तरीय दौरे सुरू

पुणे जिल्हा परिषद काँग्रेसमुक्त; पराभवानंतर संघटना बांधणीसाठी तालुकास्तरीय दौरे सुरू

Feb 26, 2026 | 05:47 PM
अविमुक्तेश्वरानंदला कधीही होऊ शकते अटक? वैद्यकीय अहवालात लैंगिक अत्याचाराबाबत धक्कदायक माहिती समोर

अविमुक्तेश्वरानंदला कधीही होऊ शकते अटक? वैद्यकीय अहवालात लैंगिक अत्याचाराबाबत धक्कदायक माहिती समोर

Feb 26, 2026 | 05:47 PM
Skoda च्या ‘या’ कारवर मिळतंय हजारो रुपयांचे डिस्काउंट, जाणून घ्या विशेष Discount Offer बद्दल

Skoda च्या ‘या’ कारवर मिळतंय हजारो रुपयांचे डिस्काउंट, जाणून घ्या विशेष Discount Offer बद्दल

Feb 26, 2026 | 05:45 PM
Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

Feb 26, 2026 | 05:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM