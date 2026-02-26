Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

पुणे जिल्हा परिषद काँग्रेसमुक्त; पराभवानंतर संघटना बांधणीसाठी तालुकास्तरीय दौरे सुरू

एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जाणारा पुणे जिल्हा परिषद आता पूर्णपणे काँग्रेसमुक्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 05:47 PM
पुणे जिल्हा परिषद काँग्रेसमुक्त; पराभवानंतर संघटना बांधणीसाठी तालुकास्तरीय दौरे सुरू

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे जिल्हा परिषद काँग्रेसमुक्त
  • पराभवानंतर तालुकास्तरीय दौरे सुरू
  • संघटना बांधणीसाठी जोरदार प्रयत्न
पुणे : एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जाणारा पुणे जिल्हा परिषद आता पूर्णपणे काँग्रेसमुक्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी जाहीर झालेल्या निकालात काँग्रेसला जिल्हा परिषदेच्या एकाही जागेवर विजय मिळवता आला नाही. पंचायत समिती व नगरपालिका निवडणुकांमध्येही पक्षाला समाधानकारक यश मिळाले नाही.

 

यंदाच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसने २६ जागांवर उमेदवार उभे केले होते; मात्र सर्व ठिकाणी पराभव पत्करावा लागला. जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून १९९९ पर्यंत तब्बल ३८ वर्षे काँग्रेसचे वर्चस्व होते. २०१७ च्या निवडणुकीतही पक्षाला ७ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र यंदा शून्यावर घसरल्याने पक्षात आत्मचिंतनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पराभवानंतर संघटना बळकट करण्यासाठी जिल्हा काँग्रेसने मोहीम हाती घेतली आहे. पुणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली दौंड, इंदापूर, बारामती आणि पुरंदर तालुक्यांत संघटनात्मक दौरे सुरू झाले आहेत. या दौऱ्यांदरम्यान तालुका काँग्रेस कमिटींच्या आढावा बैठका घेऊन स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधला जात आहे. सदस्य नोंदणी, आगामी निवडणुकांची रणनीती आणि स्थानिक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून पुढील नियोजन आखले जात आहे.

‘काँग्रेस आपल्या दारी’ या संकल्पनेतून जिल्हा नेतृत्व थेट तालुकास्तरावर पोहोचत असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. “संघटना मजबूत करणे आणि कार्यकर्त्यांना बळ देणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. येत्या काळात काँग्रेस अधिक सक्षम करून तळागाळापर्यंत पोहोचवू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हे सुद्धा वाचा : उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्तांना दिलासा मिळणार? सकारात्मक निर्णयाचे संकेत

सासवडमध्ये आंदोलन

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कथित शेतकरीविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ पुरंदर तालुका काँग्रेसच्या वतीने सासवड येथील शिवतीर्थावर आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रदेश काँग्रेसचे महासचिव देविदास भन्साळी, दत्ता झुरंगे, राजेंद्र बरकडे, आकाश मोरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली.

काँग्रेसचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने चिपळूणमध्ये तीन दिवसीय निवासी शिबिर आयोजित केले आहे. उद्या शुक्रवार दिनांक २७ फेब्रुवारीला या शिबिराची सुरुवात होणार असून १ मार्चला शिबिराची सांगता होणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका व नगर पंचायत निवडणुकांमधील काँग्रेस पक्षाच्या कोकण विभागातील सर्व उमेदवारांसाठी हे निवासी प्रशिक्षण शिबिर आहे.

Web Title: Congress failed to win a single seat in the pune zilla parishad elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 05:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“शांतीपूर्ण विरोध करणे हा आता गुन्हाच”; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, ‘लोकशाही धोक्यात’ असल्याचा गंभीर आरोप
1

“शांतीपूर्ण विरोध करणे हा आता गुन्हाच”; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, ‘लोकशाही धोक्यात’ असल्याचा गंभीर आरोप

Pune-Nashik रेल्वेसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले ‘हे’ आश्वासन
2

Pune-Nashik रेल्वेसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले ‘हे’ आश्वासन

पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसचा मोठा निर्णय; ‘या’ तारखेला चिपळूणमध्ये निवासी शिबिर
3

पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसचा मोठा निर्णय; ‘या’ तारखेला चिपळूणमध्ये निवासी शिबिर

Pune ZP News : राजकीय हालचालींना वेग; जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीचा ‘मुहूर्त’ ठरला
4

Pune ZP News : राजकीय हालचालींना वेग; जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीचा ‘मुहूर्त’ ठरला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Canada संबंधाचे नवे पर्व! पंतप्रधान कार्नी उद्यापासून भारत दौऱ्यावर; भारतासोबत ७० अब्ज डॉलर्स व्यापाराचे लक्ष्य

India Canada संबंधाचे नवे पर्व! पंतप्रधान कार्नी उद्यापासून भारत दौऱ्यावर; भारतासोबत ७० अब्ज डॉलर्स व्यापाराचे लक्ष्य

Feb 26, 2026 | 07:20 PM
ई-स्कूटर खरेदी करण्याची हीच संधी! Suzuki E Access वर मिळतेय हजारो रुपयांची सूट

ई-स्कूटर खरेदी करण्याची हीच संधी! Suzuki E Access वर मिळतेय हजारो रुपयांची सूट

Feb 26, 2026 | 07:08 PM
Bank Of England: लंडनच्या जमिनीखाली ‘शहरातील शहर’; जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या साठ्याचा खुलासा

Bank Of England: लंडनच्या जमिनीखाली ‘शहरातील शहर’; जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या साठ्याचा खुलासा

Feb 26, 2026 | 07:00 PM
Virosh Wedding : तरुणांची क्रश आता विजयची झाली! लग्नाचा थाट, चेहऱ्यावरचा आनंद, डोळ्यातले आनंदाश्रू…

Virosh Wedding : तरुणांची क्रश आता विजयची झाली! लग्नाचा थाट, चेहऱ्यावरचा आनंद, डोळ्यातले आनंदाश्रू…

Feb 26, 2026 | 06:56 PM
Chat GPT च्या नावानं चांगभलं; जागतिक पातळीवर अव्वल स्थान मिळवलं, भारतात याची क्रेझ किती ?

Chat GPT च्या नावानं चांगभलं; जागतिक पातळीवर अव्वल स्थान मिळवलं, भारतात याची क्रेझ किती ?

Feb 26, 2026 | 06:54 PM
SA vs WI: दक्षिण आफ्रिकेचा वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय! ९ गडी राखून मिळवली एकतर्फी मात; आता भारताचा मार्ग…

SA vs WI: दक्षिण आफ्रिकेचा वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय! ९ गडी राखून मिळवली एकतर्फी मात; आता भारताचा मार्ग…

Feb 26, 2026 | 06:40 PM
IND vs ZIM Live: आज नाही तर कधीच नाही! ‘सूर्या’ला तळपावेच लागणार; ‘या’ टीमचा बॉलिंगचा निर्णय

IND vs ZIM Live: आज नाही तर कधीच नाही! ‘सूर्या’ला तळपावेच लागणार; ‘या’ टीमचा बॉलिंगचा निर्णय

Feb 26, 2026 | 06:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM