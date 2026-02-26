अस्सल मराठी मातीतल्या वाघ्या-मुरळीची संघर्षगाथा प्रेक्षकांच्या भेटीस; ‘फुला’मधून उलगडणार इतिहास

अस्सल मराठी मातीतल्या वाघ्या-मुरळी परंपरेवर आधारित ‘फुला’ हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. खंडेरायाच्या साक्षीने जेजुरी येथे वाघ्या-मुरळी परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. मार्तंड साठे यांच्या हस्ते या चित्रपटाच्या पोस्टरचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी चित्रपटाचे निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार आणि तंत्रज्ञ उपस्थित होते. येत्या १७ एप्रिल रोजी हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.
पै. अजित शिवाजी जाधव यांनी ‘फुला’ची निर्मिती केली असून शिवशर्विल मूव्ही आणि बोधी सिनेमा यांची प्रस्तुती आहे. अभिषेक जावीर यांनी दिग्दर्शन केले असून पटकथा रवीकिरण जावीर यांनी लिहिली आहे. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी येथील शिक्षक समाधान ऐवळे यांनी संगीत दिग्दर्शन केले आहे. अमर देवकर यांचे सर्जनशील दिग्दर्शन, रवीकिरण जावीर आणि समाधान ऐवळे यांचे गीतलेखन, प्रताप जोशी यांचे छायांकन, अतुल लोखंडे यांचे कला दिग्दर्शन आणि राहुल प्रजापती यांचे संकलन अशी सक्षम तांत्रिक टीम या चित्रपटामागे आहे. वेशभूषा कोमल जावीर व अक्षता पाटील, तर रंगभूषा समाधान भोरे यांनी केली आहे.
वैशाली सामंत, वैशाली माडे, रोहित राऊत, रवींद्र खोमणे, वैशाली इंगवले, वैष्णवी अदोडे आणि आकाश नवगिरे यांनी गाणी गायली आहेत. प्रियांतिका, आरोही गडदे, मंजुषा खेत्री, संतोष शिंदे, देवा गाडेकर, रविकिरण जावीर, सनी कदम, छाया आदट आणि शरद लांडगे हे कलाकार प्रमुख भूमिकांत दिसणार आहेत. विशेष म्हणजे चित्रपटाचे चित्रीकरण आणि संपूर्ण टीम आटपाडी गावातील असून हा त्यांचा पहिलाच चित्रपट आहे.
‘फुला’ ही एका मुरळीच्या पोटी जन्मलेल्या निरागस मुलीची संघर्षगाथा आहे. तमाशा फड आणि जागरण-गोंधळ या पारंपरिक लोककलेच्या पार्श्वभूमीवर उलगडणारी ही कथा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे जिवंत चित्र उभे करते. दिग्दर्शक अभिषेक जावीर यांच्या मते, हा चित्रपट केवळ एका मुलीची शोकांतिका नसून पारंपरिक लोककलांमध्ये अडकलेल्या स्त्री कलाकारांच्या अस्तित्वाचा प्रामाणिक दस्तावेज आहे. समाज त्यांच्या कलेचा स्वीकार करतो, मात्र त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी देत नाही, ही वास्तवाची बाजू चित्रपटातून मांडण्यात आली आहे.