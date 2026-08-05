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Pradeep Rawat Death: सिनेसृष्टीवर शोककळा! ‘गजनी’ फेम ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचे निधन; ७४ व्या वर्षी संपला अभिनयाचा प्रवास

Updated On: Aug 05, 2026 | 08:20 AM IST
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सारांश

Pradeep Rawat Death: 'गजनी', 'लगान' आणि 'सरफरोश'सारख्या चित्रपटांमधील दमदार अभिनयासाठी प्रसिद्ध असलेले ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचे वयाच्या ७४ व्या वर्षी निधन झाले. रक्ताच्या कर्करोगाशी दीर्घकाळ झुंज दिल्यानंतर मुंबईतील रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया) 'गजनी' फेम ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचे निधन

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया) 'गजनी' फेम ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचे निधन

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विस्तार

Pradeep Rawat Death: बॉलिवूडमधून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. ‘गजनी’, ‘लगान’ आणि ‘सरफरोश’सारख्या गाजलेल्या चित्रपटांतील दमदार अभिनयासाठी ओळखले जाणारे ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 74 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे . रक्ताच्या कर्करोगाशी दीर्घकाळ झुंज दिल्यानंतर मंगळवारी संध्याकाळी मुंबईतील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने हिंदीसह दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. (Pradeep Rawat Death)

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रदीप रावत गेल्या पाच वर्षांपासून रक्ताच्या कर्करोगाशी लढा देत होते. उपचारांमुळे त्यांच्या प्रकृतीत काही काळ सुधारणा झाली होती. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी आजार पुन्हा बळावला. गेल्या दोन महिन्यांपासून ते रुग्णालयात दाखल होते. बुधवारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होण्याची शक्यता आहे.

कलाकारांनी वाहिली श्रद्धांजली

अभिनेता सोनू सूद यांनी सोशल मीडियावर प्रदीप रावत यांचा फोटो शेअर करत, “प्रदीप रावत भाई, तुमची आठवण नेहमीच येत राहील,” अशा शब्दांत श्रद्धांजली वाहिली. टीव्ही अभिनेता आयुषपाल शर्मानेही ‘गजनी’ आणि ‘लगान’मधील त्यांच्या संस्मरणीय भूमिकांची आठवण काढत त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.

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‘महाभारत’मधील अश्वत्थामापासून सुरू झाला अभिनय प्रवास

प्रदीप रावत यांनी बी.आर. चोप्रा यांची लोकप्रिय मालिका ‘महाभारत’ मध्ये अश्वत्थामाची भूमिका साकारून अभिनय क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यानंतर ‘तहकीकत’, ‘चंद्रकांता’, ‘युग’ आणि ‘गुल सनोबार’ यांसारख्या मालिकांमधूनही त्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली.

चित्रपटांमध्ये त्यांनी हिंदी, तेलुगू, तमिळ, कन्नड, मल्याळम, बंगाली आणि भोजपुरी भाषांमध्ये काम करत अष्टपैलू अभिनेता म्हणून स्वतःची छाप उमटवली. ‘लगान’, ‘सरफरोश’, ‘गजनी’, ‘आवारापन’, ‘ग्रँड मस्ती’ आणि ‘बैजू बावरा’ यांसारख्या चित्रपटांतील त्यांच्या भूमिका विशेष गाजल्या.

‘गजनी’मधील खलनायकाची भूमिका ठरली संस्मरणीय

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत त्यांनी ‘साई’ या तेलुगू चित्रपटातून पदार्पण केले. २००५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या तमिळ ‘गजनी’मधील त्यांच्या खलनायकी भूमिकेचे प्रचंड कौतुक झाले. त्यानंतर हिंदीतील ‘गजनी’ रिमेकमध्येही त्यांनी तीच भूमिका साकारत प्रेक्षकांची दाद मिळवली. याशिवाय ‘पॅरोडी’ (कन्नड), ‘चायना टाऊन’ (मल्याळम), ‘हिरो ४२०’ (बंगाली) आणि ‘क्रॅक फायटर’ (भोजपुरी) यांसारख्या चित्रपटांमध्येही त्यांनी प्रभावी भूमिका साकारल्या.

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‘छावा’ ठरला शेवटचा हिंदी चित्रपट

प्रदीप रावत यांचा शेवटचा हिंदी चित्रपट ‘छावा’ होता. १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटातून ते अखेरच्या वेळी मोठ्या पडद्यावर झळकले. त्यांच्या निधनाने भारतीय चित्रपटसृष्टीने एक दमदार खलनायक आणि बहुआयामी अभिनेता गमावला आहे.

Web Title: Pradeep rawat death ghajini fame veteran actor passes away at 74

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Published On: Aug 05, 2026 | 08:20 AM

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