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Vat Purnima Special: ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’मध्ये वटपौर्णिमा स्पेशल; समर करणार वडाची पूजा, स्वानंदी व्यक्त करणार प्रेम?

Updated On: Jun 26, 2026 | 02:19 PM IST
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सारांश

'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेत वटपौर्णिमा विशेष भागात समर-स्वानंदीच्या नात्याला नवं वळण मिळणार आहे. समर व्यक्त करणार प्रेम, स्वानंदी देणार होकार?

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • वटपौर्णिमेला समर करणार स्वानंदीसाठी वडाची पूजा
  • वीण दोघांतली ही तुटेना’मध्ये रंगणार खास क्षण
  • समर-स्वानंदीच्या प्रेमाची होणार सुरुवात?
पावसाळ्याच्या आगमनासोबत महाराष्ट्रात सण-उत्सवांची चाहूल लागते. त्यापैकी विवाहित महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा वटपौर्णिमा सण यंदा छोट्या पडद्यावरही खास पद्धतीने साजरा होताना दिसणार आहे. ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेत समर आणि स्वानंदी यांच्या नात्यातील महत्त्वाचा टप्पा या विशेष भागात पाहायला मिळणार आहे.

मालिकेच्या आगामी भागात समर, स्वानंदीला एका सुंदर माळरानावर फिरायला घेऊन जातो. त्यानंतर तो तिला एका प्लांट नर्सरीमध्ये घेऊन जातो, जिथे फुलं आणि छोट्या रोपांच्या मदतीने ‘I Love You’ असा खास संदेश तयार केलेला असतो. या रोमँटिक सरप्राईजमधून समर आपल्या मनातील प्रेमाची कबुली स्वानंदीसमोर देतो.

याचदरम्यान दोघे मिळून वृक्षारोपणही करतात. मात्र, स्वानंदीने अजूनही आपल्या प्रेमाची कबुली दिलेली नसल्याने समर तिला म्हणतो, “जर आपल्या नात्यात तसं काही नसेल, तर वटपौर्णिमेची पूजा करू नकोस.”

वटपौर्णिमेच्या दिवशी समर येणार की नाही, याची स्वानंदीला चिंता लागलेली असते. मात्र, तिला मोठा सुखद धक्का बसतो. समर आधीच वडाच्या झाडाजवळ उपस्थित असतो आणि इतर महिलांसोबत पूजा करताना दिसतो. हे पाहून स्वानंदीचाआनंद गगनात मावत नाही आता ती समरच्या प्रेमाला होकार देणार का? दोघे मिळून वटपौर्णिमेची पूजा करून त्यांच्या नात्याची नवी सुरुवात करणार का? याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे.

 

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या विशेष भागाच्या चित्रीकरणाबद्दल अभिनेत्री तेजश्री प्रधान म्हणाली “प्रेक्षक ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होते, तो क्षण आणि पावसाचं आगमन एकाच वेळी अनुभवायला मिळालं. त्यामुळे शूटिंगचा अनुभव अधिक खास ठरला. अनेक महिन्यांच्या उकाड्यानंतर पावसात वटपौर्णिमेचा सीन चित्रीत करताना खूप आनंद मिळाला. निसर्गानेही सुंदर साथ दिली आणि समर-स्वानंदीच्या नात्यातील भावना अधिक प्रभावीपणे साकारता आल्या.”

 

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आता समर आणि स्वानंदीच्या प्रेमकथेचा हा महत्त्वाचा टप्पा प्रेक्षकांना भावतो का, हे मालिकेच्या आगामी भागात पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

Web Title: The special vat purnima episode of veen doghantli hi tutena will mark a new turning point in samar and swanandis relationship

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Published On: Jun 26, 2026 | 02:19 PM

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