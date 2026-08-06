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Cesar Gastelum: लाईव्हस्ट्रीम बनले मृत्यूचे साक्षीदार; मेक्सिकोमध्ये एका इन्फ्लुएन्सरची जाहीरपणे गोळ्या घालून हत्या, VIDEO

Updated On: Aug 06, 2026 | 12:15 PM IST
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सारांश

Mexico Influencer Killed Livestream: मेक्सिकोमध्ये एका लाईव्हस्ट्रीम दरम्यान इन्फ्लुएन्सर सीझर गॅस्टेलम यांची जाहीरपणे गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या घटनेमागे मेक्सिकन ड्रग्ज कार्टेलमधील हिंसक युद्ध असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

mexican influencer cesar gastelum shot dead during livestream culiacan marathi news

लाईव्हस्ट्रीम दरम्यान भीषण घटना! मेक्सिकोमध्ये एका इन्फ्लुएन्सरची जाहीरपणे गोळ्या घालून हत्या ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • लाईव्हस्ट्रीम दरम्यान भीषण हत्या
  • ड्रग्ज कार्टेल आणि टोळीयुद्धाचा संशय
  • राष्ट्राध्यक्षांचे कारवाईचे आश्वासन

सोशल मीडियाच्या जगात लाखो लोकांना आपल्या विनोदी शैलीने हसवणारा एक तरूण अवघ्या काही सेकंदांत रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळतो आणि ही संपूर्ण घटना त्याचे लाखो चाहते लाईव्ह स्क्रीनवर उघड्या डोळ्यांनी पाहतात… ऐकूनही अंगावर काटा आणणारी ही अतिशय भीषण आणि सुन्न करणारी घटना मेक्सिकोच्या (New Mexico) वायव्येकडील अशांत सिनालोआ (Sinaloa) राज्याची राजधानी असलेल्या कुलियाकान (Culiacán) शहरात घडली आहे. टिकटॉकवर तब्बल ६ लाख ५० हजारांहून अधिक फॉलोअर्स असणारे प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर सीझर गॅस्टेलम (César Gastélum) यांची दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या रक्तरंजित घटनेमागे मेक्सिकोतील कुप्रसिद्ध आणि हिंसक ड्रग्ज कार्टेलचा (Drug Cartels) हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, या घटनेने संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, घटनेच्या वेळी सीझर गॅस्टेलम हे कुलियाकान शहरातील एका ‘केंटकी फ्राईड चिकन’ (KFC) रेस्टॉरंटच्या पार्किंग लॉटमध्ये आपल्या काही मित्रांसोबत उपस्थित होते. ते आपल्या चाहत्यांसाठी सोशल मीडियावर लाईव्हस्ट्रीम करत होते आणि मित्रांशी संवाद साधत होते. सर्व काही अगदी सामान्य आणि उत्साहाचे चालले असताना, अचानक एका मोटारसायकलवरून हेल्मेट घातलेले दोन अज्ञात सशस्त्र हल्लेखोर तिथे आले. काही समजण्याच्या आतच मोटारसायकल चालवणाऱ्या हल्लेखोराने अत्यंत जवळून गॅस्टेलम यांच्यावर अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला. गोळ्या थेट डोक्यात आणि छातीत लागल्याने गॅस्टेलम जागीच कोसळले. लाईव्ह व्हिडिओ पाहत असलेल्या हजारो चाहत्यांच्या डोळ्यांदेखत घडलेल्या या प्रकारामुळे एकच खळबळ उडाली आणि परिसरात भीतीचे प्रचंड सावट पसरले.

टोळ्यांबद्दलची पोस्ट अन् ‘सिनालोआ कार्टेल’चे रक्तरंजित जाळे

या घटनेनंतर स्थानिक पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन तपास सुरू केला. तपासादरम्यान एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. गॅस्टेलम यांनी काही दिवसांपूर्वीच सोशल मीडियावर स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्या आणि ड्रग्ज कार्टेलशी संबंधित एका विषयावर व्हिडिओ पोस्ट केला होता. सुरक्षा विश्लेषकांच्या मते, मेक्सिकोतील संघटित गुन्हेगारी गट अशा लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सना विविध कारणांसाठी लक्ष्य करतात. यामध्ये मनी लाँड्रिंगसाठी इन्फ्लुएन्सर्सचा वापर करणे, टोळ्यांचा प्रचार करण्यास भाग पाडणे किंवा प्रतिस्पर्धी गटांशी थोडे जरी संबंध आढळल्यास बदला घेणे अशा कारणांचा समावेश असतो.

credit – social media and Twitter

सिनालोआ राज्य हे गेली अनेक दशके जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या ‘सिनालोआ कार्टेल’चे केंद्रस्थान राहिले आहे. या राज्यात प्रतिस्पर्धी टोळ्यांमध्ये सतत रक्तरंजित संघर्ष सुरू असतो. या वर्चस्वाच्या लढाईत आपल्या टोळीची दहशत निर्माण करण्यासाठी हे गुन्हेगार अत्यंत क्रूर पद्धतींचा अवलंब करतात. उदाहरणार्थ, ‘लॉस चापिटोस’ (Los Chapitos) हा गट आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या मृतदेहावर पिझ्झाचे बॉक्स सोडून जातो, तर ‘लॉस मायोस’ (Los Mayos) हा गट मृतदेहांवर पारंपारिक सोम्ब्रेरो (Sombrero) टोप्या ठेवतो. या विचित्र आणि हिंसक सांकेतिक युद्धांमुळे कुलियाकान शहरात सोम्ब्रेरो टोपी घालणे किंवा विशिष्ट चिन्हांचा वापर करणे हा देखील थेट मृत्यूला आमंत्रण देणारा प्रकार बनला आहे.

इन्फ्लुएन्सरच्या हत्यांचा वाढता आणि चिंताजनक कल

मेक्सिकोमध्ये एखाद्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सरची लाईव्हस्ट्रीमदरम्यान किंवा जाहीरपणे हत्या होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी मे २०२५ मध्ये अवघ्या २३ वर्षांची प्रसिद्ध ब्युटी आणि फॅशन इन्फ्लुएन्सर व्हॅलेरिया मार्केझ (Valeria Marquez) हिची देखील लाईव्ह व्हिडिओ सुरू असतानाच सलूनमध्ये घुसून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. जालिस्को राज्यातील झापोपान (Zapopan) शहरात घडलेल्या या घटनेने मेक्सिकोतील महिलांविरुद्धची हिंसा आणि ‘फेमिसाइड’चा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऐरणीवर आणला होता.

तज्ञांच्या मते, मेक्सिकोच्या अनेक भागांत, विशेषतः सिनालोआ आणि जालिस्कोसारख्या अमली पदार्थांच्या टोळ्यांचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशांमध्ये कायद्याचे राज्य पूर्णपणे कोलमडले आहे. या भागांत गुन्हेगारांना पोलिसांची किंवा कायदेशीर कारवाईची जराही भीती उरलेली नाही. इन्फ्लुएन्सर्सच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा आणि चाहत्यांवरील प्रभावाचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न कार्टेलकडून केला जातो, आणि ज्यांनी त्याला विरोध केला किंवा टोळ्यांच्या विरोधात विधान केले, त्यांना थेट मृत्यूची शिक्षा दिली जाते.

मेक्सिकन सरकारवर आंतरराष्ट्रीय दबाव अन् सुरक्षा दलांची गस्त

सीझर गॅस्टेलम यांच्या हत्येनंतर मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शाइनबाम (Claudia Sheinbaum) यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला असून, गुन्हेगारांचा कसून शोध घेऊन त्यांना कठोर शिक्षा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे, अमली पदार्थांची तस्करी आणि या हिंसक कार्टेलवर आळा घालण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनाकडूनही मेक्सिकन सरकारवर प्रचंड दबाव आणला जात आहे.

सध्या कुलियाकान शहरात आणि संपूर्ण सिनालोआ प्रदेशात लष्कर, फेडरल पोलीस आणि विशेष दलांची गस्त प्रचंड प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. परंतु, अशा प्रकारे दिवसाढवळ्या आणि लाईव्हस्ट्रीमदरम्यान होणाऱ्या हत्यांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि जगभरातील सोशल मीडिया क्रिएटर्समध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Web Title: Mexican influencer cesar gastelum shot dead during livestream culiacan marathi news

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Published On: Aug 06, 2026 | 12:15 PM

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