‘खलनायक’ ते ‘सहानुभूती’; विक्रांत मॅसीने सांगितली राजकुमार हिरानींच्या चित्रपटांची खासियत

प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवणारी नवीन सायबरक्राईम कॉमेडी-ड्रामा मालिका Pritam Pedro लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 3 जुलै रोजी JioHotstar वर या मालिकेचा एक्सक्लुझिव्ह प्रीमियर होणार असून, रहस्य आणि विनोदाचा अनोखा संगम असलेली ही मालिका सध्या चर्चेत आहे.
दिग्दर्शक Rajkumar Hirani यांच्या सहकार्याने तयार झालेल्या या मालिकेत वेगवेगळ्या सायबरक्राईम प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या एका अनोख्या जोडगोळीची कथा दाखवण्यात आली आहे. मालिकेच्या ट्रेलरनंतर प्रेक्षकांमध्ये ‘प्रीतम आणि पेड्रो’मधील रहस्य जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे.
मालिकेबाबत बोलताना अभिनेता Vikrant Massey ने राजकुमार हिरानी यांच्या कथाकथनशैलीचं खास कौतुक केलं. तो म्हणाला, “हिरानींच्या चित्रपटांमध्ये खलनायक कधीच व्यक्ती नसतो; तो नेहमी परिस्थिती असतो. त्यांच्या चित्रपटांमध्ये तुम्ही खलनायकाचा खरं तर कधीच द्वेष करू शकत नाही.”
विक्रांत मॅसीच्या या वक्तव्यातून हिरानी यांच्या चित्रपटांमधील मानवी भावनांना दिलेलं महत्त्व अधोरेखित होतं. त्याच्या कथांमध्ये प्रत्येक पात्रामागील परिस्थिती आणि भावनिक पैलू प्रभावीपणे मांडले जातात, त्यामुळे प्रेक्षक पात्रांशी सहज जोडले जातात.
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रहस्य, विनोद आणि भावनांचा सुंदर मेळ असलेली ‘प्रीतम आणि पेड्रो’ ही मालिका 3 जुलैपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, या अनोख्या कथानकाचा उलगडा पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.
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या मालिकेत अर्शद वारसी आणि पेड्रोची भूमिका साकारणारा वीर हिरानी मुख्य भूमिकेत आहेत. विक्रांत मेस्सी व्यतिरिक्त, मोना सिंग आणि बोमन इराणी देखील ‘प्रीतम अँड पेड्रो’ मध्ये दिसणार आहेत. सत्यदीप मिश्रा आणि श्रुती मराठे हे देखील महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसतील.