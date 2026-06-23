मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘खलनायक’ ते ‘सहानुभूती’; विक्रांत मॅसीने सांगितली राजकुमार हिरानींच्या चित्रपटांची खासियत

Updated On: Jun 23, 2026 | 10:23 AM IST
जाहिरात
सारांश

‘प्रीतम आणि पेड्रो’ मालिकेच्या निमित्ताने विक्रांत मॅसीने राजकुमार हिरानींच्या चित्रपटांच्या कथाकथनशैलीबद्दल भाष्य केलं. “खलनायक हा व्यक्ती नसून परिस्थिती असते,” असं तो म्हणाला.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवणारी नवीन सायबरक्राईम कॉमेडी-ड्रामा मालिका Pritam Pedro लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 3 जुलै रोजी JioHotstar वर या मालिकेचा एक्सक्लुझिव्ह प्रीमियर होणार असून, रहस्य आणि विनोदाचा अनोखा संगम असलेली ही मालिका सध्या चर्चेत आहे.

दिग्दर्शक Rajkumar Hirani यांच्या सहकार्याने तयार झालेल्या या मालिकेत वेगवेगळ्या सायबरक्राईम प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या एका अनोख्या जोडगोळीची कथा दाखवण्यात आली आहे. मालिकेच्या ट्रेलरनंतर प्रेक्षकांमध्ये ‘प्रीतम आणि पेड्रो’मधील रहस्य जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे.

मालिकेबाबत बोलताना अभिनेता Vikrant Massey ने राजकुमार हिरानी यांच्या कथाकथनशैलीचं खास कौतुक केलं. तो म्हणाला, “हिरानींच्या चित्रपटांमध्ये खलनायक कधीच व्यक्ती नसतो; तो नेहमी परिस्थिती असतो. त्यांच्या चित्रपटांमध्ये तुम्ही खलनायकाचा खरं तर कधीच द्वेष करू शकत नाही.”

विक्रांत मॅसीच्या या वक्तव्यातून हिरानी यांच्या चित्रपटांमधील मानवी भावनांना दिलेलं महत्त्व अधोरेखित होतं. त्याच्या कथांमध्ये प्रत्येक पात्रामागील परिस्थिती आणि भावनिक पैलू प्रभावीपणे मांडले जातात, त्यामुळे प्रेक्षक पात्रांशी सहज जोडले जातात.

 

View this post on Instagram

 


shilpa shinde: ‘कपडे किंवा स्मोकिंग नाही…’; महिलांच्या सशक्तीकरणाबाबत शिल्पा शिंदेचं परखड वक्तव्य चर्चेत, नेमकं काय म्हणाली?

रहस्य, विनोद आणि भावनांचा सुंदर मेळ असलेली ‘प्रीतम आणि पेड्रो’ ही मालिका 3 जुलैपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, या अनोख्या कथानकाचा उलगडा पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

Video: अनुश्री मानेचं स्वप्न साकार! पुणे-मुंबई नव्हे, ‘या’ शहरात घेतलं हक्काचं घर; Bigg Boss Marathiच्या कलाकारांची उपस्थिती

या मालिकेत अर्शद वारसी आणि पेड्रोची भूमिका साकारणारा वीर हिरानी मुख्य भूमिकेत आहेत. विक्रांत मेस्सी व्यतिरिक्त, मोना सिंग आणि बोमन इराणी देखील ‘प्रीतम अँड पेड्रो’ मध्ये दिसणार आहेत. सत्यदीप मिश्रा आणि श्रुती मराठे हे देखील महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसतील.

Web Title: From villains to empathy vikrant massey reveals what makes rajkumar hiranis films special

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 10:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऑफिसमधलं प्रेम टिकतं का? लक्षवेधी केमिस्ट्री आणि अनोखी प्रेमकथा; ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला
1

ऑफिसमधलं प्रेम टिकतं का? लक्षवेधी केमिस्ट्री आणि अनोखी प्रेमकथा; ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Video: कोलकात्यात अरबाज खानसोबत घडला धक्कादायक प्रकार; कारमध्ये जाऊन बसला अज्ञात व्यक्ती, उडाला गोंधळ; नेमकं काय घडलं?
2

Video: कोलकात्यात अरबाज खानसोबत घडला धक्कादायक प्रकार; कारमध्ये जाऊन बसला अज्ञात व्यक्ती, उडाला गोंधळ; नेमकं काय घडलं?

‘पत्नीने बेड शेअर करणे केले बंद… ’; खलनायकाची भूमिका पडली महागात, अभिनेत्याने सांगितली नात्यातील दुराव्याची कहाणी
3

‘पत्नीने बेड शेअर करणे केले बंद… ’; खलनायकाची भूमिका पडली महागात, अभिनेत्याने सांगितली नात्यातील दुराव्याची कहाणी

Sunita Ahuja On Govinda Hair : ‘नकली केस लावतो’, कॅमेऱ्यासमोर सुनीताने उडवली गोविंदाची खिल्ली? ट्रोलिंगनंतर म्हणाली…
4

Sunita Ahuja On Govinda Hair : ‘नकली केस लावतो’, कॅमेऱ्यासमोर सुनीताने उडवली गोविंदाची खिल्ली? ट्रोलिंगनंतर म्हणाली…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘खलनायक’ ते ‘सहानुभूती’; विक्रांत मॅसीने सांगितली राजकुमार हिरानींच्या चित्रपटांची खासियत

‘खलनायक’ ते ‘सहानुभूती’; विक्रांत मॅसीने सांगितली राजकुमार हिरानींच्या चित्रपटांची खासियत

Jun 23, 2026 | 10:23 AM
सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मोठा दिलासा; वडाळा ते बीकेसी प्रवास आता अवघ्या १५ मिनिटांत

सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मोठा दिलासा; वडाळा ते बीकेसी प्रवास आता अवघ्या १५ मिनिटांत

Jun 23, 2026 | 10:20 AM
Hormuz Conflict : होर्मुझमध्ये हॉटलाइन उभारली जाणार? चर्चेनंतर अमेरिकेला कडक इशारा, समुद्री मार्गावर इराणचंच नियंत्रण राहणार

Hormuz Conflict : होर्मुझमध्ये हॉटलाइन उभारली जाणार? चर्चेनंतर अमेरिकेला कडक इशारा, समुद्री मार्गावर इराणचंच नियंत्रण राहणार

Jun 23, 2026 | 10:18 AM
Beed Crime: भांडण सोडवायला गेला अन् जीव गमावला; मध्यस्थी करणाऱ्या हॉटेल चालकाचा चाकूने भोसकून खून

Beed Crime: भांडण सोडवायला गेला अन् जीव गमावला; मध्यस्थी करणाऱ्या हॉटेल चालकाचा चाकूने भोसकून खून

Jun 23, 2026 | 10:12 AM
लहान मुलं दूध प्यायचा कंटाळा करतात? मग मिल्कशेक ऐवजी बनवा Peanut Butter Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलं दूध प्यायचा कंटाळा करतात? मग मिल्कशेक ऐवजी बनवा Peanut Butter Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

Jun 23, 2026 | 10:08 AM
Medical Education Big Change: मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! पीजी डिप्लोमा कोर्सेस बंद होणार? जाणून घ्या सविस्तर…

Medical Education Big Change: मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! पीजी डिप्लोमा कोर्सेस बंद होणार? जाणून घ्या सविस्तर…

Jun 23, 2026 | 09:59 AM
Video: अनुश्री मानेचं स्वप्न साकार! पुणे-मुंबई नव्हे, ‘या’ शहरात घेतलं हक्काचं घर; Bigg Boss Marathiच्या कलाकारांची उपस्थिती

Video: अनुश्री मानेचं स्वप्न साकार! पुणे-मुंबई नव्हे, ‘या’ शहरात घेतलं हक्काचं घर; Bigg Boss Marathiच्या कलाकारांची उपस्थिती

Jun 23, 2026 | 09:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा