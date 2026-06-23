shilpa shinde: ‘कपडे किंवा स्मोकिंग नाही…’; महिलांच्या सशक्तीकरणाबाबत शिल्पा शिंदेचं परखड वक्तव्य चर्चेत, नेमकं काय म्हणाली?

टीव्ही अभिनेत्री शिल्पा शिंदे गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. आता ती पु्न्हा एकदा तिच्या वक्तव्यमुळे चर्चेत आली आहे. यावेळी तिने स्त्रीवाद आणि महिला सश्रमीकरणाबद्दल तिचे मत उघडपणे मांडले आहे.तिच्या मते, स्त्रीची खरी ताकद ही तोकड्या कपड्यांमधून किंवा धूम्रपानातून नव्हे, तर तिच्या आत्मविश्वासातून, मूल्यांमधून आणि वृत्तीमधून येते.
IANS शी बोलताना शिल्पाने सांगितले की, महिला सशक्तीकरणाच्या बाबतीत तिची थोडी जुनी विचारसरणी आहे. त्याला महिलांचे धूम्रपान अजिबात आवडत नाही. शिल्पा म्हणते की, स्त्री केवळ धूम्रपान, दारू पिऊन किंवा लहान कपडे घालून बोल्ड किंवा आधुनिक होत नाही. धाडसाचा खरा अर्थ काही औरच आहे.
शिल्पाला महिलांनी साडी नेसणे आवडते, पण कपडे कोणाचेही विचार ठरवत नाहीत, असे तिचे म्हणणे आहे. एखादी स्त्री साडी नेसते की पाश्चात्य कपडे, तिला स्वतःला आणि तिची ओळख किती चांगल्या प्रकारे समजते हे महत्त्वाचे असते.
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संभाषणादरम्यान, अभिनेत्री परवीन दस्तूरने असेही म्हटले की, आजकाल निरागस दिसणाऱ्या तरुण मुलीसुद्धा पानाच्या दुकानात सिगारेट ओढताना दिसतात. बाह्य रूप अनेकदा फसवे असू शकते, याला शिल्पानेही दुजोरा दिला.
शिल्पा शिंदे म्हणाली, “माझ्या मते, स्त्रीवाद म्हणजे महिलांनी पूर्ण आत्मविश्वासाने आपली मूल्ये स्वीकारणे आणि आपल्या बाह्य रूपाला आपली ताकद न मानणे.”
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मालिका Bhabiji Ghar Par Hain! संदर्भातील जुना वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अभिनेत्री Shilpa Shinde हिने मालिकेच्या निर्मात्यावर केलेले शोषणाचे आरोप खोटे असल्याची कबुली दिल्यानंतर मनोरंजन विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे.शिल्पा शिंदेच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अनेकांनी तिच्यावर टीका करत, अशा गंभीर आरोपांबाबत जबाबदारीने वागण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. तसेच काही संघटनांनी तिच्याविरोधात कारवाईची मागणी करत अटकेचीही मागणी केली आहे.या घडामोडींमुळे अनेक वर्षांपूर्वी गाजलेला वाद पुन्हा चर्चेत आला असून, शिल्पा शिंदेच्या कबुलीवर मनोरंजन क्षेत्रात विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.