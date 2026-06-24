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कानावर पडताच पाय थिरकतील! ‘भूतम भयम’च्या ‘गोमु सासरला जाते’ ने सोशल मीडियावर घातला धुमाकूळ

Updated On: Jun 24, 2026 | 09:07 AM IST
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सारांश

आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट ‘भूतम भयम’मधील ‘गोमु सासरला जाते’ हे गाणे प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहे. आनंद शिंदे यांचा दमदार आवाज, समीर सप्तीस्कर यांचे संगीत आणि हळदी समारंभाचा जल्लोष यामुळे गाण्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट ‘भूतम भयम’ प्रदर्शित होण्याआधीच त्यातील ‘गोमु सासरला जाते’ हे गाणे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना दिसत आहे. हळदी समारंभाचा जल्लोष, उत्साहाने भरलेली नृत्यरचना आणि जोशपूर्ण संगीत यामुळे हे गाणे सोशल मीडियावर ट्रेंड होत असून नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

लग्नसोहळ्यातील धमाल, मित्रमंडळींची मस्ती आणि एका सुंदर तरुणीभोवती रंगणारी गंमतीशीर चुरस अशा विविध रंगांनी सजलेले हे गाणे प्रेक्षकांना खिळवून ठेवते. पारंपरिक लग्नसोहळ्याचा माहोल आणि आधुनिक सादरीकरण यांचा सुरेख संगम या गाण्यात पाहायला मिळतो.

गायक आनंद शिंदे यांच्या दमदार आवाजाने गाण्याला विशेष ऊर्जा मिळाली आहे. समीर सप्तीस्कर यांचे संगीत आणि अभिषेक खणकर यांचे खुसखुशीत बोल यामुळे गाण्याची रंगत अधिकच वाढली आहे. तर पवन आणि बॉब यांच्या नृत्यदिग्दर्शनामुळे प्रत्येक फ्रेममध्ये उत्साह आणि जल्लोष अनुभवायला मिळतो.

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संगीत दिग्दर्शक समीर सप्तीस्कर यांनी सांगितले की, हळदी समारंभातील आनंद आणि बेधुंद नृत्य डोळ्यांसमोर ठेवून हे गाणे तयार करण्यात आले. पारंपरिक ढंगाला आधुनिक संगीताची जोड दिल्याने सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांना हे गाणे आवडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

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लेखक-दिग्दर्शक रामचंद्र अरुण गांवकर यांच्या मते, प्रेक्षकांना काही मिनिटांचा निव्वळ आनंद देण्याच्या उद्देशाने हे गाणे तयार करण्यात आले आहे. लग्न, हळद किंवा कोणत्याही सेलिब्रेशनमध्ये हे गाणे वाजताच लोकांनी मनमोकळेपणाने नाचावे आणि त्या क्षणाचा आनंद घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

प्रेक्षकांच्या लाडक्या ‘ऑरेंज ज्यूस गँग’मधील करण सोनावणे, नील साळेकर, सौरभ घाडगे, शुभम जाधव, सिद्धांत सरफरे, मनमीत पेम आणि पुष्कराज चिरपुटकर यांच्या उपस्थितीमुळे चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि कायरा कुमार क्रिएशन्स निर्मित ‘भूतम भयम’ हा चित्रपट येत्या २४ जुलै रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Web Title: Gomu sasarla jate song from bhootam bhayam released

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Published On: Jun 24, 2026 | 09:07 AM

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