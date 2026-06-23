पूलशेजारी आराम ते गल्ली क्रिकेट! युवराज, अभिषेक आणि नमनची गोवा ट्रिप ठरली चर्चेचा विषय

भारतीय क्रिकेटपटू युवराज सिंग, अभिषेक शर्मा आणि नमन धीर यांची गोव्यातील निवांत सुट्टी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. एअरबीएनबीच्या नव्या मोहिमेअंतर्गत या तिघांनी कोणत्याही ठरावीक कार्यक्रमाशिवाय, फक्त आराम, मैत्री आणि मजा यांना प्राधान्य देत एक संस्मरणीय अनुभव घेतला. या उपक्रमातून प्रवास म्हणजे केवळ पर्यटनस्थळांना भेट देणे नसून, आपल्या आवडत्या लोकांसोबत दर्जेदार वेळ घालवणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचा संदेश देण्यात आला आहे.
या मोहिमेची सुरुवात युवराज सिंगच्या सोशल मीडियावरील व्हायरल ‘शरम करो’ रीलपासून झाली. त्यामध्ये चाहत्यांकडून स्वतःसाठी कोणी काही करत नसल्याची मिश्कील तक्रार केल्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि नमन धीर यांनी त्यांना गोव्यातील एअरबीएनबी मुक्कामाचे सरप्राइज दिले. कोणतेही नियोजन नाही, आरक्षणांची धावपळ नाही किंवा ठरलेला कार्यक्रम नाही, तर फक्त निवांत वेळ घालवण्याचा अनुभव या सहलीत देण्यात आला.
एअरबीएनबीच्या नव्या चित्रफितीत हे तिन्ही क्रिकेटपटू वेगळ्याच अंदाजात दिसतात. कधी ते होस्टसोबत पूल डेची मजेशीर चर्चा करताना दिसतात, तर कधी आपल्या आवडीचे खाद्यपदार्थ मागवताना. विशेष म्हणजे, या सगळ्याचे श्रेय स्वतः घेण्याचाही त्यांचा हलकाफुलका प्रयत्न प्रेक्षकांचे मनोरंजन करतो. याशिवाय एअरबीएनबीच्या कर्मचाऱ्यांसोबत त्यांनी गल्ली क्रिकेटचा आनंदही लुटला, ज्यामुळे या सहलीला आणखी रंगत आली.
या सहकार्याविषयी बोलताना युवराज सिंग म्हणाले की, प्रत्येक व्यक्तीची प्रवास करण्याची शैली वेगळी असते आणि सर्वोत्तम प्रवासाचे अनुभवही त्यानुसार घडतात. त्यांच्या मते, एअरबीएनबीची खासियत म्हणजे प्रत्येक घराची स्वतःची ओळख आणि व्यक्तिमत्त्व असते. गोव्यातील हा मुक्काम अगदी त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे निवांत, वैयक्तिक आणि मनासारखा असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशाच अनुभवांमुळे एखादी सहल खऱ्या अर्थाने अविस्मरणीय बनते, असेही त्यांनी नमूद केले.
ही संकल्पना एअरबीएनबीच्या ‘स्टे युअर वे’ मोहिमेचा भाग आहे. या मोहिमेद्वारे प्रत्येक प्रवाशाला आपल्या आवडीनुसार आणि स्वतःच्या पद्धतीने सुट्टी घालवण्याचे स्वातंत्र्य अधोरेखित करण्यात आले आहे. मित्रांसोबत वेळ घालवणे, आवडते पदार्थ चाखणे किंवा साध्या दुपारी गल्ली क्रिकेट खेळण्याचा आनंद घेणे अशा छोट्या गोष्टीही प्रवास संस्मरणीय बनवू शकतात, असा संदेश या मोहिमेतून दिला जात आहे.
अभिषेक शर्मा आणि नमन धीर यांनीही या अनुभवाबद्दल आनंद व्यक्त केला. कोणतेही ठोस नियोजन न करता गोव्यात पोहोचलो आणि युवराजसाठी परिपूर्ण सहल घडवण्यात यशस्वी झालो, असे त्यांनी सांगितले. युवराज यांनी जेव्हा जेव्हा एखादी इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा एअरबीएनबीने ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सर्वोत्तम सहल म्हणजे आखीव-रेखीव कार्यक्रम नव्हे, तर आपल्या आवडत्या लोकांसोबत घालवलेले आनंदाचे क्षण असल्याची जाणीव या अनुभवातून झाल्याचे त्यांनी म्हटले.
एकूणच, या मोहिमेतून प्रवासाचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलत असल्याचे स्पष्ट होते. प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांच्या यादीपेक्षा मैत्री, आराम, अनुभव आणि एकत्र घालवलेला वेळ यांना अधिक महत्त्व देणाऱ्या नव्या पिढीच्या प्रवासशैलीचे हे एक प्रभावी उदाहरण ठरत आहे.