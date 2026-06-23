Dipika Kakar : कॅन्सरशी लढा देणाऱ्या अभिनेत्रीची, पतीसाठी खास पोस्ट! म्हणाली ‘माझ्या प्रत्येक प्रार्थनेमध्ये…’

‘ससुराल सिमर का’ या मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री दीपिका कक्कर सध्या स्टेज २ लिव्हर कॅन्सरशी लढा देत आहे. तिच्यावर उपचार सुरू असून या कठीण काळात पती शोएब इब्राहिम तिच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. अशातच शोएबच्या वाढदिवसानिमित्त दीपिकाने सोशल मीडियावर शेअर केलेली भावनिक पोस्ट चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
दीपिकावर सध्या इम्युनोथेरपी सुरू असून उपचारांमुळे तिला शारीरिक त्रास आणि वेदना सहन कराव्या लागत आहेत. मात्र, ती सकारात्मक राहून या आजाराशी सामना करत आहे. शोएब त्याच्या यूट्यूब व्ह्लॉगच्या माध्यमातून दीपिकाच्या प्रकृतीबाबत नियमित अपडेट्स देत असल्याने चाहतेही तिच्या प्रकृतीसाठी सातत्याने प्रार्थना करत आहेत.
शोएबच्या ३९ व्या वाढदिवसानिमित्त दीपिकाने त्याच्यासाठी एक हृदयस्पर्शी संदेश लिहिला. “तू माझी सर्वात मोठी ताकद, माझा आधार, माझे आयुष्य आणि माझा मानसिक आधार आहेस. कोणतेही संकट आले तरी तू सोबत असल्यामुळे मला त्याचा सामना करण्याचे धैर्य मिळते,” असे तिने म्हटले. पुढे ती म्हणाली, “तुला देण्यासाठी आमच्याकडे कोणतीही मौल्यवान भेट नाही, पण माझ्या प्रत्येक प्रार्थनेत तुझेच नाव असते. तुला वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा.” या पोस्टवर चाहत्यांसह अनेक कलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला असून शोएबनेही प्रेमळ प्रतिक्रिया दिली.
दरम्यान, या दाम्पत्याच्या कुटुंबावर आणखी एक संकट कोसळले होते. शोएबच्या वडिलांना दुसरा ब्रेन स्ट्रोक आल्याने त्यांना तातडीने अतिदक्षता विभागात दाखल करावे लागले. काही काळ त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती आणि शरीराच्या एका भागावर त्याचा परिणाम झाल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, उपचारांनंतर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असून त्यांना आयसीयूमधून सामान्य वॉर्डमध्ये हलवण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती शोएबने चाहत्यांसोबत शेअर केली होती, तर त्यांच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करणाऱ्या सर्वांचे दीपिकाने आभार मानले.
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स्वतः गंभीर आजारावर उपचार घेत असतानाच कुटुंबातील इतर अडचणींचा सामना करणारे दीपिका आणि शोएब एकमेकांना सातत्याने आधार देताना दिसत आहेत. त्यांच्या नात्यातील विश्वास, प्रेम आणि परस्परांप्रती असलेली निष्ठा अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. शोएबच्या वाढदिवसानिमित्त दीपिकाने व्यक्त केलेल्या भावना सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आल्या आहेत. तिच्या शब्दांतून केवळ पतीवरील प्रेमच नव्हे, तर संकटाच्या काळात जोडीदाराच्या साथीतून मिळणाऱ्या बळाचाही प्रत्यय येतो. चाहते आता दीपिकाच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी आणि ती पुन्हा नव्या जोमाने आपल्या कामात सक्रिय व्हावी, अशी मनापासून इच्छा व्यक्त करत आहेत.