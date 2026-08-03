Mirzapur The Movie : थिएटर रिलीजआधीच ‘मिर्झापूर 3’चा धमाका! ‘दो नंबरी’ गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

Excel Music Launch: रितेश सिधवानी-फरहान अख्तर यांची मोठी घोषणा; ‘Excel Music’च्या माध्यमातून संगीतविश्वात नवी इनिंग
अॅमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’शी संबंधित प्रत्येक नव्या अपडेटसह चाहत्यांची उत्सुकता सातत्याने वाढवत आहेत. आता निर्मात्यांनी चित्रपटातील पहिले गाणे ‘दो नंबरी’ प्रदर्शित केले आहे. हे गाणे प्रसिद्ध हरियाणवी रॅपर धांडा न्योलीवाला यांनी गायले, लिहिले आणि संगीतबद्ध केले आहे. विशेष म्हणजे, या गाण्याद्वारे धांडाचा बॉलिवूडमध्ये गायक-संगीतकार म्हणून पदार्पण होत आहे. दमदार हरियाणवी बीट्स आणि भन्नाट ऊर्जेने भरलेले हे गाणे मिर्झापूरच्या बेधडक, रांगड्या आणि दमदार विश्वाचे अचूक प्रतिनिधित्व करते. चित्रपटाच्या थिएटर रिलीजपूर्वी हे गाणे त्याच्या वाढत्या क्रेझमध्ये आणखी भर घालणारे ठरत आहे.
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एक्सेल म्युझिकच्या पहिल्याच गाण्याच्या रिलीजमुळे ११ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या भव्य ट्रेलर लॉन्चबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. टीझरला मिळालेल्या उत्कृष्ट प्रतिसादानंतर निर्माते प्रत्येक नव्या अपडेटद्वारे प्रेक्षकांची उत्सुकता सातत्याने वाढवत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नवीन खुलासा आधीपेक्षा अधिक मोठा आणि प्रभावी ठरत आहे.
मिर्झापूर: द मूव्ही सध्या भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक बनला आहे. पहिल्यांदाच ही सुपरहिट फ्रँचायझी मोठ्या पडद्यावर येत असून, त्याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. अली फजल, पंकज त्रिपाठी आणि दिव्येंदू यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट ड्रामा, सत्तासंघर्ष आणि वेगळ्याच स्तरावरील ‘भौकाल’ घेऊन येणाऱ्या नव्या पर्वाचे आश्वासन देतो. या चित्रपटात अभिषेक बॅनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी आणि सोनल एस. चौहान यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. हे सर्व कलाकार मिळून या फ्रँचायझीच्या नव्या अध्यायाला अधिक दमदार बनवणार आहेत.
मिर्झापूर: द मूव्हीची प्रस्तुती अॅमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट यांनी केली आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन गुरमीत सिंह यांनी केले असून, कथा पुनीत कृष्णा यांनी लिहिली आहे. रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांनी एक्सेल एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. तर कासिम जगमगिया आणि विशाल रामचंदानी हे सह-निर्माते आहेत. हा चित्रपट ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
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