सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mirzapur The Movie : थिएटर रिलीजआधीच ‘मिर्झापूर 3’चा धमाका! ‘दो नंबरी’ गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

Updated On: Aug 03, 2026 | 05:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

Mirzapur The Movie : भारतीय सिनेसृष्टीतील बहुप्रतिक्षित 'मिर्झापूर: द मूव्ही' या चित्रपटाचे पहिले गाणे 'दो नंबरी' नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे. प्रसिद्ध हरियाणवी रॅपर धांडा न्योलीवाला याने या गाण्याद्वारे बॉलिवूडमध्ये गायक, संगीतकार म्हणून पदार्पण केले असून त्याच्या दमदार बीट्सने रसिकांना भुरळ पाडली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • थिएटर रिलीजआधीच मोठा धमाका!
  • ‘दो नंबरी’ गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ
  • चित्रपट कधी होणार रिलीज?
Mirzapur The Movie : भारतीय सिनेसृष्टीतील बहुप्रतिक्षित ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’ ( Mirzapur The Movie ) या चित्रपटाची चाहते बरीच वाट पाहतं आहे. या चित्रपटाचा दमदार टीझर प्रदर्शित झाला. त्याला मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिसादानंतर आता ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा अधिकृत ट्रेलर ११ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार आहे. नुकतंच या चित्रपटाचं पहिलं गाणं ‘दो नंबरी’ प्रदर्शित झाले आहे. या गाण्याचा क्रेझ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाचा पाहायला मिळत आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी याचा क्रेझ बराच वाढत आहे.

Excel Music Launch: रितेश सिधवानी-फरहान अख्तर यांची मोठी घोषणा; ‘Excel Music’च्या माध्यमातून संगीतविश्वात नवी इनिंग

हरियाणवी रॅपर धांडा न्योलीवालाचं गाणं

अॅमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’शी संबंधित प्रत्येक नव्या अपडेटसह चाहत्यांची उत्सुकता सातत्याने वाढवत आहेत. आता निर्मात्यांनी चित्रपटातील पहिले गाणे ‘दो नंबरी’ प्रदर्शित केले आहे. हे गाणे प्रसिद्ध हरियाणवी रॅपर धांडा न्योलीवाला यांनी गायले, लिहिले आणि संगीतबद्ध केले आहे. विशेष म्हणजे, या गाण्याद्वारे धांडाचा बॉलिवूडमध्ये गायक-संगीतकार म्हणून पदार्पण होत आहे. दमदार हरियाणवी बीट्स आणि भन्नाट ऊर्जेने भरलेले हे गाणे मिर्झापूरच्या बेधडक, रांगड्या आणि दमदार विश्वाचे अचूक प्रतिनिधित्व करते. चित्रपटाच्या थिएटर रिलीजपूर्वी हे गाणे त्याच्या वाढत्या क्रेझमध्ये आणखी भर घालणारे ठरत आहे.

 

View this post on Instagram

 

भव्य ट्रेलर लॉन्चबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली

एक्सेल म्युझिकच्या पहिल्याच गाण्याच्या रिलीजमुळे ११ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या भव्य ट्रेलर लॉन्चबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. टीझरला मिळालेल्या उत्कृष्ट प्रतिसादानंतर निर्माते प्रत्येक नव्या अपडेटद्वारे प्रेक्षकांची उत्सुकता सातत्याने वाढवत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नवीन खुलासा आधीपेक्षा अधिक मोठा आणि प्रभावी ठरत आहे.

सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक

मिर्झापूर: द मूव्ही सध्या भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक बनला आहे. पहिल्यांदाच ही सुपरहिट फ्रँचायझी मोठ्या पडद्यावर येत असून, त्याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. अली फजल, पंकज त्रिपाठी आणि दिव्येंदू यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट ड्रामा, सत्तासंघर्ष आणि वेगळ्याच स्तरावरील ‘भौकाल’ घेऊन येणाऱ्या नव्या पर्वाचे आश्वासन देतो. या चित्रपटात अभिषेक बॅनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी आणि सोनल एस. चौहान यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. हे सर्व कलाकार मिळून या फ्रँचायझीच्या नव्या अध्यायाला अधिक दमदार बनवणार आहेत.

कधी होणार प्रदर्शित?

मिर्झापूर: द मूव्हीची प्रस्तुती अॅमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट यांनी केली आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन गुरमीत सिंह यांनी केले असून, कथा पुनीत कृष्णा यांनी लिहिली आहे. रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांनी एक्सेल एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. तर कासिम जगमगिया आणि विशाल रामचंदानी हे सह-निर्माते आहेत. हा चित्रपट ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Tumbadchi Manjula OTT Release: ‘तुंबाडची मंजुळा’चा ZEE5 वर वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर; ‘या’ दिवसापासून पाहता येणार ब्लॉकबस्टर चित्रपट

Web Title: Mirzapur the movie first song do nambari released dhanda nyoliwala

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 05:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IndiGo News: काय सांगताय? पायलट बनला इंडिगोचा सीईओ? संकट काळात विली वॉल्श यांनी सांभाळली कमान, कोण आहेत हे अधिकारी?
1

IndiGo News: काय सांगताय? पायलट बनला इंडिगोचा सीईओ? संकट काळात विली वॉल्श यांनी सांभाळली कमान, कोण आहेत हे अधिकारी?

Mumbai Crime: इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीत आढळला 35 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह; गूढ मृत्यूमुळे परिसरात खळबळ
2

Mumbai Crime: इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीत आढळला 35 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह; गूढ मृत्यूमुळे परिसरात खळबळ

Haldiram London Restaurant : भारतातील प्रसिद्ध हल्दीराम लंडनमध्ये फेल? अवघ्या 25 दिवसांत शटर डाऊन, मोठं कारण समोर
3

Haldiram London Restaurant : भारतातील प्रसिद्ध हल्दीराम लंडनमध्ये फेल? अवघ्या 25 दिवसांत शटर डाऊन, मोठं कारण समोर

Chandrapur News: कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळे तलावातील लाखो लिटर पाणी वाया; शेतकऱ्यांचा संताप, कारवाईची मागणी
4

Chandrapur News: कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळे तलावातील लाखो लिटर पाणी वाया; शेतकऱ्यांचा संताप, कारवाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mirzapur The Movie : थिएटर रिलीजआधीच ‘मिर्झापूर 3’चा धमाका! ‘दो नंबरी’ गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

Mirzapur The Movie : थिएटर रिलीजआधीच ‘मिर्झापूर 3’चा धमाका! ‘दो नंबरी’ गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

Aug 03, 2026 | 05:00 PM
Baramati News: बारामतीतील नियमबाह्य कत्तलखान्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा; नेरा फाउंडेशनची मागणी

Baramati News: बारामतीतील नियमबाह्य कत्तलखान्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा; नेरा फाउंडेशनची मागणी

Aug 03, 2026 | 04:48 PM
Gondiya News: बनावट दस्ताऐवजाद्वारे कोट्यवधीच्या मालमत्तेवर कब्जा! न्यायालयाने फेटाळला अटकपूर्व जामीन अर्ज ; फेरफार आणि तोतयागिरी

Gondiya News: बनावट दस्ताऐवजाद्वारे कोट्यवधीच्या मालमत्तेवर कब्जा! न्यायालयाने फेटाळला अटकपूर्व जामीन अर्ज ; फेरफार आणि तोतयागिरी

Aug 03, 2026 | 04:47 PM
Washim News: तीन मेहुण्यांना ५ वर्षांचा कारावास, पत्नीची निर्दोष मुक्तता; जावयाच्या हत्येचे प्रकरण

Washim News: तीन मेहुण्यांना ५ वर्षांचा कारावास, पत्नीची निर्दोष मुक्तता; जावयाच्या हत्येचे प्रकरण

Aug 03, 2026 | 04:45 PM
Zambia Election 2026 : आर्थिक सुधारणा की महागाई? झांबियात पुन्हा हिचिलेमा यांच्यासमोर जनतेची परीक्षा

Zambia Election 2026 : आर्थिक सुधारणा की महागाई? झांबियात पुन्हा हिचिलेमा यांच्यासमोर जनतेची परीक्षा

Aug 03, 2026 | 04:43 PM
सेनगाव–रिसोड राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात, ट्रकला दुचाकीची जोरदार धडक; दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

सेनगाव–रिसोड राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात, ट्रकला दुचाकीची जोरदार धडक; दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

Aug 03, 2026 | 04:32 PM
Special Investigation Team : SIT म्हणजे नेमकी काय? ती सामान्य पोलिसांपेक्षा कशी वेगळी असते? जाणून घ्या सविस्तर

Special Investigation Team : SIT म्हणजे नेमकी काय? ती सामान्य पोलिसांपेक्षा कशी वेगळी असते? जाणून घ्या सविस्तर

Aug 03, 2026 | 04:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा