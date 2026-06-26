Deool Band 2 : प्रवीण तरडेंसाठी लांजेकरांची खास पोस्ट! ‘मराठी सिनेमाचा झेंडा…’ सिनेसृष्टीतून कौतुकाची थाप

सिनेमाने 100 कोटी गाठण्याआधीच सिनेविश्वातील दिग्गजांनी सिनेमाचा दिग्दर्शक प्रवीण तरडेची पाठ थोपटण्यास सुरुवात केली आहे. सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक दिगपाल लांजेकर यांनी प्रवीण तरडेसाठी खास सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की, “‘देऊळ बंद २’ ने १०० कोटींचा टप्पा पूर्ण केला, ही बातमी ऐकताना मनापासून आनंद झाला. मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी हा केवळ एक व्यावसायिक आकडा नाही; हा आपल्या मातीतल्या कथांवर, आपल्या मातीतल्या कलाकारांवर आणि आपल्या मातीतल्या प्रेक्षकांच्या भावविश्वावर ठेवलेल्या विश्वासाचा विजय आहे. या अभिमानास्पद यशाबद्दल परमस्नेही प्रवीण दादा यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन! प्रवीण दादा हे नाव घेतलं की सर्वप्रथम डोळ्यासमोर येतो तो मातीचा गंध. त्यांची भाषा मातीची, त्यांचा स्वभाव मातीचा, त्यांची पात्रं मातीची आणि त्यांची कथाही थेट माणसाच्या मनातून उगवलेली असते. ते जे काही करतात, त्यात कृत्रिमपणा नसतो; त्यात घाम असतो, श्रद्धा असते, संघर्ष असतो आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे माणुसकी असते.‘देऊळ बंद २’ ने तेच सिद्ध करून दाखवलं आहे. प्रवीण दादांबद्दल एक आठवण माझ्या मनात कायम जपून ठेवण्यासारखी आहे. ‘मुक्ताई’मध्ये वारकरी परंपरेचा मान राखण्यासाठी प्रवीण दादांनी विनामूल्य भूमिका केली होती. हा फक्त एका कलाकाराचा सहभाग नव्हता; ही त्या परंपरेप्रती असलेली त्यांची निष्ठा होती, संतविचारांविषयीचा त्यांचा आदर होता आणि आपल्या संस्कृतीशी असलेली त्यांची प्रामाणिक बांधिलकी होती. आजच्या काळात, प्रत्येक गोष्टीचे व्यावसायिक मोजमाप होत असताना, प्रवीण दादांनी दाखवलेला हा भाव माझ्यासाठी अत्यंत मोठा आहे. कारण अशा कृती शब्दांपेक्षा मोठ्या असतात. प्रवीण दादा भेटले की नेहमी एक आपलेपणा जाणवतो. त्यांच्या बोलण्यात रांगडेपणा असतो, पण मनात विलक्षण संवेदनशीलता असते.म्हणूनच ‘देऊळ बंद २’ च्या १०० कोटींच्या यशाचा आनंद माझ्यासाठी केवळ शुभेच्छांचा विषय नाही; तो आपल्या माणसाच्या विजयाचा अभिमान आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीला आज अशा यशांची गरज आहे. कारण ही यशं सांगतात की आपली भाषा, आपली माती, आपली श्रद्धा, आपले संघर्ष आणि आपले कलाकार यांच्यात अजूनही अफाट ताकद आहे. फक्त ती प्रामाणिकपणे पडद्यावर यायला हवी. प्रवीण दादांनी ही प्रामाणिकता पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. आणि याला त्यांच्या अर्धांगिनीची… विदुषी स्नेहलताईंची सार्थ साथ मिळालेली आहे… प्रवीण दादा, तुमच्या या ऐतिहासिक यशाबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन. तुमचं हे यश मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी प्रेरणादायी आहे आणि आमच्यासारख्या सहप्रवाशांसाठी अभिमानाचं आहे. तुमच्या हातून अशीच मातीशी जोडलेली, माणसांच्या मनात घर करणारी आणि मराठी सिनेमाचा झेंडा उंच नेणारी कार्यं सतत घडत राहोत, हीच मनापासून शुभेच्छा.”
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लांजेकरांची ही भावनिक पोस्ट पाहून सोशल मीडियावर चाहत्यांनी कौतुकांचा वर्षाव केला आहे. तसेच प्रवीण तरडे आणि संपूर्ण देऊळबंद 2 टीमचे कौतुक करण्यात येत आहे. सिनेमा सध्या मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यात जास्त कमाई करणाऱ्या चित्रपटांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.