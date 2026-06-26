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Vat Purnima Special: वटपौर्णिमा स्पेशलमध्ये रहस्य, रोमान्स आणि ड्रामा; ‘मी जिंकून घेईन सारं’-‘मोहिनी’चा महासंगम

Updated On: Jun 26, 2026 | 04:02 PM IST
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सारांश

कलर्स मराठीवर २९ जून ते १ जुलै 'मी जिंकून घेईन सारं' आणि 'मोहिनी'चा वटपौर्णिमा विशेष महासंगम पाहायला मिळणार आहे. RKची एन्ट्री, शालिनी बेपत्ता आणि अनेक धक्कादायक ट्विस्ट प्रेक्षकांना पाहायला मिळतील.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

कलर्स मराठी वाहिनीवरील लोकप्रिय मालिका ‘मी जिंकून घेईन सारं’ आणि ‘मोहिनी – प्रेमाची फिल्मी कहाणी’ यांचा भव्य वटपौर्णिमा विशेष महासंगम प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. २९ जून ते १ जुलै या तीन दिवसांत दररोज एक तासांचा विशेष भाग प्रसारित होणार असून, यात सणाचा उत्साह, रहस्य, कौटुंबिक नाट्य आणि रोमँस यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळणार आहे.

या विशेष भागात वटपौर्णिमेच्या निमित्ताने आनंदाचे वातावरण असतानाच अनेक धक्कादायक घडामोडी घडणार आहेत. सुपरस्टार RKची दमदार एन्ट्री कथेला नवं वळण देणार असून, त्याचवेळी कार्तिकी आणि शांभवी यांच्या कटामुळे शालिनी मोठ्या संकटात सापडणार आहे. कार्यक्रमादरम्यान शालिनी अचानक बेपत्ता झाल्यानंतर तिचा शोध घेण्यासाठी मोहिनी, अनिकेत, छवी आणि RK एकत्र येणार आहेत.

शालिनीच्या गायब होण्यामागील रहस्य काय आहे? मोहिनीला या शोधमोहीमेत कोणत्या संकटांचा सामना करावा लागणार? अनिकेत आणि छवी जुने मतभेद विसरून शालिनीला वाचवण्यात यशस्वी होणार का? या प्रश्नांची उत्तरं या विशेष महासंगमात मिळणार आहेत.

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रहस्य आणि थरारासोबतच मनोरंजनाचाही तितकाच मोठा डोस प्रेक्षकांना मिळणार आहे. अभिनेत्री प्रार्थना बेहरे यांच्या विशेष उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाला अधिक रंगत येणार आहे. पारंपरिक झुम्मा-फुगडी, RK–मोहिनी आणि अनिकेत–छवी यांचे रोमँटिक नृत्य तसेच भावनिक प्रसंग या भागाचं खास आकर्षण ठरणार आहेत.

या महासंगमाच्या चित्रीकरणासाठी कलाकार आणि तंत्रज्ञांनी तब्बल ४० तास सलग शूटिंग केलं आहे. कडक उन्हात आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही संपूर्ण टीमने मेहनत घेत हा भव्य भाग साकारला आहे.

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‘आजची सावित्री’ या संकल्पनेवर आधारित या विशेष भागात छवी, मोहिनी आणि शालिनी या तिन्ही महिला संकटांना धैर्याने सामोऱ्या जात आपल्या कुटुंबासाठी लढताना दिसणार आहेत. त्यामुळे वटपौर्णिमेच्या निमित्ताने प्रेक्षकांना मनोरंजनासोबतच भावनिक आणि थरारक अनुभव मिळणार आहे.

Web Title: Vat purnima special episodes mi jinkun ghein sara and mohini bring an exciting mix of suspense romance and family drama

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Published On: Jun 26, 2026 | 04:02 PM

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