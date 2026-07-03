Samarth Movie : सिनेमाचा म्युजिक लाँच सोहळा पडला पार! समर्थ रामदासांचे विचार आणि सुमधुर संगीत

समर्थ रामदास स्वामींचे विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने साकारलेल्या आगामी ‘समर्थ’ या मराठी चित्रपटाच्या संगीताचे भव्य अनावरण नुकतेच पुण्यातील चिंचवड येथील रामकृष्ण मोरे सभागृहात उत्साहात पार पडले. भक्तिमय वातावरण, सुरेल गीतांची मैफल, कलाकारांचे मनोगत आणि चित्रपटाच्या निर्मितीमागील प्रवास उलगडणाऱ्या संवादांनी हा सोहळा संस्मरणीय ठरला.
कार्यक्रमाची सुरुवात गायक शंकर महादेवन यांच्या आवाजातील चित्रपटातील भव्य प्रार्थनेच्या विशेष दृश्याने झाली. त्यानंतर चित्रपटाच्या संगीताचे अधिकृत अनावरण करण्यात आले. अभिनेत्री स्वानंदी टिकेकर यांनी आपल्या ओघवत्या शैलीत कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत उपस्थितांची मने जिंकली. या सोहळ्याला ज्येष्ठ अभिनेत्री सुप्रिया पिळगावकर प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. याशिवाय जयदीप वैद्य, अनिरुद्ध जोशी, आर्या आंबेकर, रोहित राऊत आणि जुईली जोगळेकर यांनी चित्रपटातील गीते सादर करून उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. अभिनेत्री शर्वरी जमेनीस यांनी कथ्थक नृत्यशैलीत सादर केलेल्या विशेष नृत्याविष्काराने कार्यक्रमाला वेगळी रंगत आणली. समारोपाच्या वेळी शंकर महादेवन यांच्या प्रार्थनेवर शर्वरी जमेनीस यांच्या नृत्यसंस्थेतील विद्यार्थिनींनी सादर केलेल्या भव्य नृत्याविष्काराला उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली.
या संगीत अनावरण सोहळ्याचे आणखी एक विशेष आकर्षण म्हणजे चित्रपटातील प्रत्येक गीतामागील संकल्पना, दिग्दर्शकाचा दृष्टिकोन, निर्मात्यांची भूमिका, गीतलेखन, संगीतनिर्मिती आणि गायनाचा प्रवास यावर कलाकार, गीतकार, संगीतकार आणि गायक यांच्याशी झालेल्या दिलखुलास गप्पा. या संवादातून प्रेक्षकांना चित्रपटाच्या निर्मिती प्रक्रियेची आणि संगीतनिर्मितीची प्रेरणादायी झलक अनुभवायला मिळाली.
चित्रपटाचे संगीत ज्येष्ठ संगीतकार केदार पंडित आणि युवा संगीतकार-गायक रोहित राऊत यांनी दिले आहे. चित्रपटातील सात गीतांपैकी पाच गीतांना केदार पंडित यांनी, तर दोन गीतांना रोहित राऊत यांनी संगीत दिले आहे. गीतकार नचिकेत जोग यांनी चार गीते लिहिली असून मंदार चोळकर आणि रोहित राऊत यांनी प्रत्येकी एक गीत लिहिले आहे. याशिवाय समर्थ रामदास स्वामी आणि वेण्णास्वामी यांच्या पारंपरिक रचनांचाही प्रभावी वापर चित्रपटात करण्यात आला आहे. यावेळी दिग्दर्शक योगेश फुलफगर यांनी सांगितले की, ‘समर्थ’ हा समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांना आजच्या काळाशी जोडणारा भावनिक आणि प्रेरणादायी प्रवास आहे. परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुंदर मिलाफ या चित्रपटात पाहायला मिळेल. कथानकाप्रमाणेच संगीतही चित्रपटाचा आत्मा असून प्रत्येक गीत कथेला पुढे नेणारे आणि पात्रांच्या भावविश्वाला अधिक समृद्ध करणारे आहे. संगीताच्या माध्यमातून प्रेक्षकांनी या प्रवासाची पहिली अनुभूती घेतली असून चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर या गीतांचा प्रभाव अधिक जाणवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
चित्रपटाचे निर्माते रविंद्र पाठक यांनीही ‘समर्थ’ हा प्रत्येक कुटुंबाने एकत्र बसून पाहावा असा चित्रपट असल्याचे सांगितले. संस्कार, अध्यात्म, प्रेरणा आणि नात्यांची जपणूक करणारा हा संगीतमय प्रवास प्रत्येकाला प्रेरणा देणारा ठरेल, असे ते म्हणाले.
थर्मोलाईन मार्केटिंग प्रा. लि. प्रस्तुत आणि ए३ इव्हेंट्स अँड मीडिया सर्व्हिसेस निर्मित ‘समर्थ’ या चित्रपटाचे निर्माते, रामकथाकार, प्रवचनकार आणि उद्योजक रविंद्र पाठक असून अमोल भगत हे क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर आहेत. चित्रपटात पुष्कराज चिरपुटकर, शर्वरी जमेनीस, भूषण प्रधान, ईशा केशकर, दिशा परदेशी, प्रसाद खांडेकर, राजन भिसे, निखिल राऊत, अयान दरेकर, श्रीजय देशपांडे आणि अभिज्ञा माथवड यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. आध्यात्म, संस्कार, प्रेरणा आणि आधुनिक सादरीकरणाचा सुंदर संगम असलेला ‘समर्थ’ हा चित्रपट १४ ऑगस्ट रोजी भारतासह परदेशात प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटातील सर्व गीते ‘मानस किनकर रविंद्र पाठक’ या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलसह सर्व प्रमुख डिजिटल म्युझिक प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहेत.