Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Milind Soman : युरोपात पाण्यात घेतली झेप, पोहत गाठलं आफ्रिका! Indian Fashion Icon ची नवी कामगिरी

अभिनेता व फिटनेस आयकॉन Milind Soman पुन्हा एकदा त्याच्या अनोख्या पराक्रमामुळे चर्चेत आला आहे. त्याने युरोपमधील Tarifa येथून समुद्रात उडी मारून आफ्रिकेतील Morocco किनाऱ्यापर्यंत पोहत प्रवास पूर्ण केला.

Updated On: May 06, 2026 | 06:53 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • मिलिंदने युरोपात पाण्यात झेप घेतली आहे आणि पोहत त्याने आफ्रिका गाठले आहे.
  • Milind Soman ने त्याच्या @milindrunning या सोशल मीडिया हॅण्डलवरून पोस्ट शेअर केली आहे
  • हा प्रवास स्पेनच्या Tarifa येथून सुरु केला ते Morocco च्या कोस्टपर्यंत पोहत अंतर पार केले आहे
Milind Soman : अभिनेता आणि मॉडेलिंग क्षेत्रातील सुप्रसिद्ध नाव मिलिंद सोमण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. यंदा मिलिंदने भलताच पराक्रम आहे. स्वतःची Fitness अगदी Top Class ठेवण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असणारा आणि विविध प्रयोगाच्या माध्यमातून जगाला Fitness बद्दल जागरूक करणारा Milind Soman नव्याने चर्चेत आला आहे, हे त्याच्या नव्या पराक्रमामुळे! मिलिंदने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्याची नवी कामगिरी शेअर केली आहे. मिलिंदने युरोपात पाण्यात झेप घेतली आहे आणि पोहत त्याने आफ्रिका गाठले आहे. एका खंडातून उडी मारून पृथ्वीवरील दुसऱ्या खंडावर पोहत जाणे, हा पराक्रम ऐकूनच अनोखा वाटत आहे. पण मिलिंदने ते साध्य केले आहे आणि त्यासंबंधित पोस्टही शेअर केली आहे.

नाटकानंतर आता चित्रपटातही ‘या’ जोडीचा डंका, “बाज्या बैज्या” मध्ये एकत्र झळकणार

नक्की काय आहे Milind Soman ची पोस्ट?

Milind Soman ने त्याच्या @milindrunning या सोशल मीडिया हॅण्डलवरून पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टखाली त्याने कॅप्शन देत बातमी जाहीर केली आहे. तो म्हणतो की, ” 1 मे रोजी, मी युरोप ते आफ्रिका, अगदी समुद्रात पोहून अंतर गाठले आहे, ते ही Strait of Gibraltar मधून! 15 किमीचे हे अंतर आहे. मी माझा हा प्रवास स्पेनच्या Tarifa येथून सुरु केला ते Morocco च्या कोस्टपर्यंत मी पाण्यात पोहत अंतर पार केले आहे.” तसेच काहीच दिवसात तो यासंबंधित आणखीन एक बातमी किंवा पोस्ट जाहीर करणार असल्याचे त्याने कॅप्शनमध्ये नमूद केले आहे.

पोस्टमध्ये, मिलिंद स्विमिंग अवतारात दिसत आहे. तसेच त्याचबरोबर त्याने त्याच्या पत्नीबरोबरचा एक फोटोही शेअर केला आहे. शेअर केलेल्या एका Video मध्ये, मिलिंद समुद्रात पोहताना दिसत आहे. या पराक्रमाची प्रशंसा करत अनेक मराठी कलाकारांनीही कमेंट्स करत अभिनंदन केले आहे.

Ladki Bahin Movie Trailer : लाडक्या बहिणींचा लाडका चित्रपट! गौतमी पाटीलचा नवाकोरा सिनेमा; ट्रेलर झाला Launch

गेल्या वर्षी केला होता अनोखा प्रयोग!

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Milind Usha Soman (@milindrunning)

आता मिलिंद सोमणचे वय 60 वर्ष आहे. वयाच्या साठाव्या वर्षी त्याने युरोप ते आफ्रिका, असा 15 किमीचा समुद्री प्रवास पोहत पार केला आहे. पण गेल्यावर्षी, त्याने intermittent fasting हा प्रयोग केला होता. या प्रयोगात त्याने 6 किलोग्रॅम वजन कमी केले होते. तो म्हणाला होता की त्याचे मित्र जरूर त्याला Fit आहेस वगैरे म्हणत असतील पण intermittent fasting मध्ये कमी झालेल्या 6 किलो वजनामुळे तो आणखीन समाधानी झाला आहे!

Web Title: Milind soman swam 15 kilometers from europe to africa

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 06:53 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

May 13, 2026 | 09:03 AM
Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

May 13, 2026 | 08:50 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today:  नीट पेपरफुटीचा मुख्य संशयित CBIच्या ताब्यात

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today:  नीट पेपरफुटीचा मुख्य संशयित CBIच्या ताब्यात

May 13, 2026 | 08:46 AM
स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास

स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास

May 13, 2026 | 08:40 AM
Free Fire Max: डायमंड्स खरेदी करताना सावध! एका चुकीमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, लक्षात ठेवा या टिप्स

Free Fire Max: डायमंड्स खरेदी करताना सावध! एका चुकीमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, लक्षात ठेवा या टिप्स

May 13, 2026 | 08:32 AM
पालघर हादरलं! खदानीत RTI कार्यकर्त्याचा निर्घृण खून; खदान मालकावर संशय

पालघर हादरलं! खदानीत RTI कार्यकर्त्याचा निर्घृण खून; खदान मालकावर संशय

May 13, 2026 | 08:30 AM
अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेलं प्राचीन शिवमंदिर ज्याला पंतप्रधान मोदींनीही दिली भेट, जाणून घ्या सोमनाथ मंदिराला कसं जायचं…

अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेलं प्राचीन शिवमंदिर ज्याला पंतप्रधान मोदींनीही दिली भेट, जाणून घ्या सोमनाथ मंदिराला कसं जायचं…

May 13, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM